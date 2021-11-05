ФК Александрия - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Металлист 1925 не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 31%.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Александрия забивает 1.29 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (7) в Александрия. Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил 5 в Металлист 1925.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Александрия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 31% матчей.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).

Maksym Tretyakov лучший бомбардир Александрия с 4 голами. Marlyson забил 4 раз за Металлист 1925

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Металлист 1925 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Металлист 1925 не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Александрия не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?