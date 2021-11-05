ФК Александрия - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 05.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 26.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 31.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Заря - 31.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
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