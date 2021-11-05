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ФК Александрия - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 ноября 2021, 19:30 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 0
Обновить
перерыв
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
33' Кырюханцев, Игор
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
22%
Ничья
39%
Металлист 1925
39%
П1: 2.08 Х: 2.59 П2: 4.83
П1: 1.95 Х: 2.60 П2: 5.00
П1: 2.08 Х: 2.59 П2: 4.83
П1: 2.08 Х: 2.59 П2: 4.83
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Металлист 1925 не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 31%.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Александрия забивает 1.29 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (7) в Александрия. Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил 5 в Металлист 1925.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 31% матчей.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).
  • Maksym Tretyakov лучший бомбардир Александрия с 4 голами. Marlyson забил 4 раз за Металлист 1925
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Металлист 1925 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Металлист 1925 не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Александрия не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Александрия забил 33% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
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Главные события
ГООЛ! Кырюханцев, Игор
33'
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
22%
Ничья
39%
Металлист 1925
39%
П1: 2.08 Х: 2.59 П2: 4.83
П1: 1.95 Х: 2.60 П2: 5.00
П1: 2.08 Х: 2.59 П2: 4.83
П1: 2.08 Х: 2.59 П2: 4.83
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
    33
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
Запасные игроки
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 4
    Иван Коваленко
    Защитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 24
    Stefanovych, Yuri
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
8
Штрафные
9
9
Фолы
8
4
Удары мимо
1
3
Удары в створ
Сейвы
2
1
Блокировано ударов
3
Угловые
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Марлисон получил по ногам во время прохода на правом фланге атаки от Рыбалки.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
43'
Третьяков не пошел играть под передачу на ход от Цурикова по левому флангу.
40'
Габелок перевел на угловой прострел с правого фланга от Кирюханцева.
37'
Кирюханцев прострелил с правого фланга, но Кверквелия вынес мяч из вратарской.
34'
Пиротехнику использовали фанаты хозяев. Пришлось остановить игру.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кирюханцев завершил рывок на правый фланг штрафной под передачу на ход от Рыбалки ударом внешней стороной стопы под дальнюю штангу!
29'
Западня на левом фланге обороны получил накладку от Кирюханцева.
27'
Желтая карточка
Бабогло ускорился по правому флангу атаки, и лишь у штрафной его с фолом догнал Фабиньо.
24'
Опасный момент
Штанга! Сочный удар от рыбалки с дальней дистанции перед чужой штрафной заставил мяч лизнуть левую штангу!
22'
Уголовой
Бабогло пробил над воротами из центра штрафной, завершив головой подачу с углового на правом фланге от Рыбалки.
20'
Много перемещений от обеих команд, но опасности не так уж и много.
17'
Кирюханцев замыкал отскок на правый фланг штрафной мощным ударом, но Ченбай встал на пути мяча.
16'
Западня с левого фланга навесил прямиком в руки голкиперу.
13'
Опасный момент
Протасов сместился на правый фланг штрафной, после чего ударом запустил мяч над дальней девяткой!
12'
Мустафаев с левого фланга штрафной пробил прямиком в Шелихова.
10'
Устименко с левого фланга контратаки запустил мяч дальним ударом над воротами.
9'
Крыськив исполнил подачу со штрафного на левом фланге, но отправил мяч на голову сопернику.
8'
Мирошниченко на правом фланге обороны сбил Ременюка.
6'
Ременюка неудачно попытались разогнать на левый фланг контратаки.
4'
Намного выше ворот пошел мяч, после удара с правого фланга штрафной от Устименко.
3'
Прострел с левого фланга от Цурикова на дальней штанге замыкать никто не успевал.
2'
Крыськиву уже начали подмораживать ногу.
1'
Мирошниченко простреливал с правого фланга штрафной, но Третьяков сфолил во вратарской против Кверквелии.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Сидоренко, Коваленко, Потимков, Батюшин, Кравченко, Савин, Задерака, Зубков.
Металлист 1925: Шелихов — Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Фабиньо, Ременюк — Марлисон.
Запасные: Ермаков, Мельник, Спинелли, Бухал, Кожушко, Одарюк, Демченко, Копина, Новиков.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Мустафаев, Дрышлюк, Рыбалка — Кирюханцев, Устименко, Третьяков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роман Блавацкий (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и харьковский Металлист 1925.
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Анонс матча ФК Александрия - Металлист 1925 05.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 05.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 26.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Металлист 1925 можно посмотреть 05.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 31.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Заря - 31.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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