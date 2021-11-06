ФК Минай - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 01.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Динамо - 30.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
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