ФК Минай - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.

Минай без побед в последних 12 играх.

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Мариуполь выигрывает в 16%.

Минай's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.

Минай забивает 1.07 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай выигрывает первый тайм в 14% матчей, Мариуполь выигрывает в 16% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Мариуполь проиграл 6 матчей подряд.

Мариуполь пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Минай не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Мариуполь проиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.

Игры прошлого года: 0-1 (Минай дома) и 0-0 (Мариуполь дома).

Мариуполь не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне