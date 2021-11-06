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ФК Минай - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 ноября 2021, 14:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
10'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
30%
Ничья
30%
ФК Мариуполь
40%
П1: 2.70 Х: 2.60 П2: 3.12
П1: 2.60 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 2.70 Х: 2.60 П2: 3.12
П1: 2.70 Х: 2.60 П2: 3.12
Интересные факты
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Минай без побед в последних 12 играх.
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 14% случаев, Мариуполь выигрывает в 16%.
  • Минай's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Минай забивает 1.07 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай выигрывает первый тайм в 14% матчей, Мариуполь выигрывает в 16% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Мариуполь проиграл 6 матчей подряд.
  • Мариуполь пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Минай не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Мариуполь проиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Минай дома) и 0-0 (Мариуполь дома).
  • Мариуполь не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Мариуполь забил 40% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
2
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух П
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
30%
Ничья
30%
ФК Мариуполь
40%
П1: 2.70 Х: 2.60 П2: 3.12
П1: 2.60 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 2.70 Х: 2.60 П2: 3.12
П1: 2.70 Х: 2.60 П2: 3.12
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
Запасные игроки
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 63
    Bosancic, Petar
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 25
    Maksym, Zhuk
    Вратарь
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
Тренеры
  • Игорь Леонов
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Штрафные
3
2
Фолы
1
Офсайды
1
Трансляция
9'
Минай сходил в атаку, где и сфолил.
7'
Евгений Селезнев с Мироном Маркевичем на трибунах. Евгений пропускает матч из-за дисквалификации.
5'
Спокойно все у нас, пока что типичный украинский футбол.
3'
Офсайд
Минай попробовал организовать атаку, но Кулиев залез в офсайд.
2'
Первый стык в игре, спорный мяч в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле, звучит гимн Украины.
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк. Петерман, Мишнев, Топалов, Очеретько, Кащук, Вьюнник
Инфо
Стартовый состав Миная: Пеньков, Горин, Матич, Мякушко, Вишневский, Синегуб, Месхи, Гончар, Кулиев, Петрусенко, Билоног
Напомним, что на данный момент обе команды борются за выживание – Минай находится на 14-м месте в таблице, а Мариуполь – на последнем, 16-м.
Инфо
Поединок начнется в 14:00, судить игру будет Анастасия Романюк.
Добрый день всем любителям украинского, и не только, футбола. В УПЛ проходят матчи 14-го тура, и UA-футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка, в котором Минай примет Мариуполь.
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Анонс матча ФК Минай - ФК Мариуполь 06.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - ФК Мариуполь можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 01.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Динамо - 30.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Минай - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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