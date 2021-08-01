Нива - Кривбасс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Нива (Тернополь) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Городской стадион.
Дата проведения матча: 05.11.2021
Время начала матча: 17:30
История противостояний между Нива (Тернополь) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Нива осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Нива в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нива (Тернополь)
Год основания Нива (Тернополь): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Задорожный
Предыдущий матч команды Нива был сыгран против Полесье - 29.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Олимпик - 30.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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