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Нива - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 05 ноября 2021, 17:30 - Городской стадион
Рейтинг матча:
Нива
Тернополь
0 - 0
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56'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Нива
39%
Ничья
22%
Кривбасс
39%
П1: 4.44 Х: 2.42 П2: 2.12
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.20
П1: 4.44 Х: 2.42 П2: 2.12
П1: 4.44 Х: 2.42 П2: 2.12
Личные встречи
Нива
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Кривбасс
Первая лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Нива
Последние матчи - Нива
Первая лига 2021/2022
29.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 1 Завершен Нива Н
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 13:15 ФК Краматорск 2 - 0 Завершен Нива П
Первая лига 2021/2022
15.10.2021 - 18:30 Нива 2 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
10.10.2021 - 17:45 Волынь 1 - 1 Завершен Нива Н
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 17:45 Нива 0 - 1 Завершен Оболонь П
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Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 13:15 Олимпик 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
10.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Нива
39%
Ничья
22%
Кривбасс
39%
П1: 4.44 Х: 2.42 П2: 2.12
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.20
П1: 4.44 Х: 2.42 П2: 2.12
П1: 4.44 Х: 2.42 П2: 2.12
Статистика матча
2
ЖК
2
Угловые
Трансляция
50'
Кривбас розіграв штрафний на правому фланзі, але чомусь після цього слідує пас назад, а не в атаку. Таке враження, що підопічних Бабича влаштовує рахунок на табло.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перший тайм був досить рівним. Обидві команди мали свої моменти та змогли реалізувати два з них. Бабичу доведеться гарно подумати над замінами в перерву, якщо Кривбас хоче отримати три очки.
45+3'
Свисток
Зразу ж після голу лунає свисток судді про завершення першого тайму.
45+3'
Гоооол!!!
Зрівнює Нива! Після удару зі штрафного у Сарнавського не виходить зафіксувати м'яч у руках, і після цього на добиванні грає Демчук.
45'
Дві хвилини додано арбітром до основного часу першого тайму.
44'
Нива підходить до воріт суперника, але далі лінії штрафного пройти важко. Підопічні Бабича грають дуже організовано.
40'
Опасный момент
Знову шикарний момент у Татаркова. Гравець бив з кута штрафного, але голкіпер встигає згрупуватися та відбити м'яч.
37'
Опасный момент
Який же момееееент! Щедрий отримує розрізний пас від Рябова, виходить один на один з голкіпером, але не переграє його. Дуже гостро було!
33'
Кривбас вийшов у чергову позиційну атаку, Гордієнко класно розпасував Іліна і Татаркова, але Зінь дуже вчасно встигає вибити м'яч.
29'
Нива організувала дві гострі атаки фактично одна за одною, проте захисники Кривбасу грають на відбій і просто вибивають подалі.
25'
Желтая карточка
Демчук отримує гірчичник за грубий підкат проти форварда криворізького клубу.
21'
Опасный момент
Татарков міг забивати! Гордієнко віддав класний пас на хід вінгеру, а той змістився в центр і завдав удару в ближній кут. Кілька сантиметрів не вистачило, щоб забити.
18'
Мостовий проходить лівим флангом та прострілює в штрафний, проте на цей простріл ніхто не відгукнувся.
14'
Після забитого голу оберти гри трохи знизилися. Нива володіє м'ячем в центрі поля. Поки без просування вперед.
10'
Гоооол!!!
Хобленкооооо! Ілін виконує штрафний удар з правого флангу, а нападник відгукується на подачу, уникає офсайду і переправляє м'яч у ворота елегантним ударом.
8'
Криворіжці заволоділи м'ячем на половині поля суперника. Поки позиційна атака виходить не надто переконливою.
4'
Нива домінує в перші хвилини матчу. Команда з Тернополя вже двічі вибігала в небезпечні атаки, але захист Кривбасу все блокує.
1'
Свисток
Лунає свисток від арбітра! Він сповіщує нас про початок поєдинку!
Инфо
Уже відомі склади команд: Нива: Механів, Хруставка, Демчук, Вовченко, Дворовенко, Зінь, Семенина, Козак, Дедух, Різник, Кисленко. Кривбас: Сарнавський, Мостовий, Семенов, Заїменко, Балан, Рябов, Горідєнко, Іліч, Щедрий, Татарков, Хобленко.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Прпонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Першої ліги Нива - Кривбас.
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Анонс матча Нива - Кривбасс 05.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Нива (Тернополь) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Городской стадион.

Дата проведения матча: 05.11.2021
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Нива (Тернополь) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Нива осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Нива в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нива - Кривбасс можно посмотреть 05.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Нива - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нива (Тернополь)
Год основания Нива (Тернополь): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Задорожный

Предыдущий матч команды Нива был сыгран против Полесье - 29.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Олимпик - 30.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

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