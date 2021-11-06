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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 ноября 2021, 14:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
33%
Ничья
25%
Манчестер Сити
42%
П1: 4.20 Х: 2.75 П2: 2.11
П1: 4.33 Х: 2.40 П2: 2.30
П1: 4.20 Х: 2.75 П2: 2.11
П1: 4.20 Х: 2.75 П2: 2.11
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Манчестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.
  • Paul Pogba получил больше всего желтых карточек (4) в Манчестер Юнайтед. Aymeric Laporte получил 3 в Манчестер Сити.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 0.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 48%.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (5 передач)
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити - 1.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иМанчестер Сити, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 48% матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Год назад, Манчестер Сити была на 9 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 20 очками.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити - 0.6.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-0 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-2 (Манчестер Сити дома).
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-74 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 28 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз, 6 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 45-38 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 25% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
9
Побед
24
Игр
11
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги 2020/2021
06.01.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
33%
Ничья
25%
Манчестер Сити
42%
П1: 4.20 Х: 2.75 П2: 2.11
П1: 4.33 Х: 2.40 П2: 2.30
П1: 4.20 Х: 2.75 П2: 2.11
П1: 4.20 Х: 2.75 П2: 2.11
Трансляция
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Зинченко, Грилиш, Фернандиньо, Палмер, Стерлинг, Марез.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, де Брюйне, Фоден.
Запасные: Дин Хендерсон, Далот, Алекс Теллес, Лингард, Матич, Ван Де Беек, Мартиаль, Рашфорд, Санчо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Байи, Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Шоу — Гринвуд, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 06.11.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Аталанта" - 02.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брюгге - 03.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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