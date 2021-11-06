Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Манчестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.

Paul Pogba получил больше всего желтых карточек (4) в Манчестер Юнайтед. Aymeric Laporte получил 3 в Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 0.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 48%.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (5 передач)

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити - 1.4.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иМанчестер Сити, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 48% матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Год назад, Манчестер Сити была на 9 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 20 очками.

Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити - 0.6.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Манчестер Юнайтед не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-0 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-2 (Манчестер Сити дома).

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 57 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-74 в пользу команды Манчестер Юнайтед

За последние 28 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз, 6 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 45-38 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 32% голов между минутами 76-90?