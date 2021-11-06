Челси - Бернли онлайн трансляция матча

В домашних матчах Челси не проигрывает Бернли в последних 3 встречах.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.

Команда Бернли выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Челси выиграл 4 домашних матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Челси и Бернли 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Бернли без побед над Челси в последних 4 играх.

Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Бернли выигрывает в 23%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Бернли - 2.

Выездная статистика Бернли в сезоне 0-2-3

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.

Mateo Kovacic отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Matthew Lowton лучший распасовщик Бернли (3 передач)

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Бернли выиграла 0, 1 ничьи.

Челси забивает 2.8 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.8 гола против команды Челси (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Челси иБернли, когда Челси играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Бернли выигрывает в 23% матчей.

Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.

Reece James лучший бомбардир Челси с 4 голами. Maxwel Cornet забил 4 раз за Бернли

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).

Челси имеет выигрышную серию из 7 матчей.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Бернли - 3.6.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Бернли (2-0 дома и 3-0 на выезде)

Челси выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Челси не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 8 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 17-7 в пользу команды Челси.

Бернли не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 15 встреч, команда Челси выиграла 10 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-13 в пользу команды Челси

Вы знали, что Бернли забил 40% голов между минутами 0-15?