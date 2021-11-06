Челси - Бернли онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 31.01.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Мальме - 02.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший поединок команды "Бернли" был сыгран против Брентфорд - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Бернли".
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