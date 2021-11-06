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Челси - Бернли онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 ноября 2021, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
Обновить
43'
Бернли
Бернли
Ход матча
33' Хавертц, Кай
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Челси
20%
Ничья
40%
Бернли
40%
П1: 1.59 Х: 3.09 П2: 10.50
П1: 1.40 Х: 3.00 П2: 9.00
П1: 1.59 Х: 3.09 П2: 10.50
П1: 1.59 Х: 3.09 П2: 10.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Бернли в последних 3 встречах.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Команда Бернли выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Челси выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Челси и Бернли 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Бернли без побед над Челси в последних 4 играх.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Бернли выигрывает в 23%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Бернли - 2.
  • Выездная статистика Бернли в сезоне 0-2-3
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Mateo Kovacic отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Matthew Lowton лучший распасовщик Бернли (3 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Бернли выиграла 0, 1 ничьи.
  • Челси забивает 2.8 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.8 гола против команды Челси (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иБернли, когда Челси играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Бернли выигрывает в 23% матчей.
  • Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Reece James лучший бомбардир Челси с 4 голами. Maxwel Cornet забил 4 раз за Бернли
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Челси имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Бернли - 3.6.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Бернли (2-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Челси выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Челси не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 8 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 17-7 в пользу команды Челси.
  • Бернли не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 15 встреч, команда Челси выиграла 10 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-13 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Бернли забил 40% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Челси забил 31% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
12
Игр
1
Побед
Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 14:00 Челси 2 - 0 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 17:45 Бернли 0 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Челси 3 - 0 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
26.10.2019 - 19:15 Бернли 2 - 4 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Мальме 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 14:30 Челси 7 - 0 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Челси В
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Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Бернли 3 - 1 Завершен Брентфорд В
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Бернли 0 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Бернли 0 - 0 Завершен Норвич Сити Н
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Главные события
ГООЛ! Хавертц, Кай
33'
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Челси
20%
Ничья
40%
Бернли
40%
П1: 1.59 Х: 3.09 П2: 10.50
П1: 1.40 Х: 3.00 П2: 9.00
П1: 1.59 Х: 3.09 П2: 10.50
П1: 1.59 Х: 3.09 П2: 10.50
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
6
Андреас Кристенсен
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
8
Жоржиньо
7
Канте, Н`Голо
24
Джеймс Моррисон
20
Каллум Хадсон-Одои
18
Росс Баркли
29
Хавертц, Кай
1
Попе, Ник
2
Мэттью Лоутон
5
Тарковски, Джэймс
6
Бенжамин Ангуа
3
Тэйлор, Чарли
7
Йохан Гудмундссон
18
Вэствуд, Эшли
8
Джош Браунхилл
21
Дуайт МакНил
27
Корнет, Максвел
9
Крис Вуд
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    33
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 27
    Корнет, Максвел
    Нападающий
  • 9
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 3
    Тэйлор, Чарли
    Защитник
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 10
    Эшли Барнс
    Нападающий
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 28
    Кевин Лонг
    Защитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Шон Дайч
Статистика матча
3
Удары в створ
1
2
Штрафные
4
1
Офсайды
1
Сейвы
2
5
Удары мимо
2
Блокировано ударов
8
Угловые
1
3
Фолы
2
75%
Владение мячом
25%
Live Zone
Трансляция
40'
11:1 наразі статистика за ударами на користь господарів.
36'
Забитий гол нічого не означає для "Челсі". "Аристократи" продовжують будувати свої атаки.
34'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Гаверц мстить "Бернлі"! Кай перевів м'яч головою у сітку воріт після навісу Джеймса з правого флангу. Німець забив першим дотиком після поврення з трибун на поле!
32'
Корне (Бернлі) сикнув в руки Менді після навісу на дальню стійку з лівого флангу від Макніла.
30'
Мі корпусом відправив Гаверца (Челсі) на трибуни до вболівальників. Німцю аж потрібна була допомога медиків, але все-таки оклигав. Неприємний момент для Кая.
28'
Опасный момент
Затяжна позиційна атака "Челсі" поблизу чужого штрафного майданчика закінчилая прострілосм Джеймса,який зрізав у власні ворота Тейлор, але Поуп потягнув ногами!
24'
Під час навісу від кутового прапорця Рюдігер (Челсі) забіг з глибини і головою потужно пробив над поперечкою.
22'
Трохи заспокоїлися господарі в атаці. Набагато менше наступів від підопічних Тухеля в останні хвилини.
20'
Корне (Бернлі) намагався пробити через себе, проте вийшла лише свічка у сторону Менді.
16'
Уголовой
Цього разу гості вже змогли вибити подалі подачу Барклі (Челсі) від кутового прапорця.
14'
Потужно наступають господарі. "Бернлі" поки взагалі безсилий як в атаці, так і в обороні
13'
З-за меж штрафного майданчика Барклі (Челсі) в дотик після передачі Джеймса м'яко наводив м'яч в ліву дев'ятку, але трохи не влучив.
9'
Опасный момент
Поуп парирував удар головою Жоржинью (Челсі). З близкої відстані пробивав італієць!
7'
Знову Хадсон-Одої (Челсі) в епіцентрі небезпечного моменту. Господарі розіграли кутовий, а Каллум подав у штрафний майданчик, звідти головою повз ліву стійку воріт пробив Крістенсен.
4'
Опасный момент
Барклі (Челсі) розігнав контратаку віддав праворуч на Хадсона-Одої, а той з меж штрафного майданчика потужно пробив низом. Перший удар Поуп парирував, а добивання від Каллума полетіло повз ворота.
1'
Діагональ на лівий фланг на Гаверца (Челсі), але Кай тільки наздогнав м'яч і вибив його за бокову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У той же час в "аристократів" найкраща оборона чемпіонату - три пропущені м'ячі.
Инфо
У "Челсі" друга найкраща атака в АПЛ із 26-ма голами після "Ліверпуля" (29).
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Челсі": Менді - Крістенсен, Сілва, Рюдігер - Джеймс, Канте, Жожинью, Чілвелл - Барклі, Хадсон-Одої - Гаверц.
"Бернлі": Поуп - Лоутон, Тарковські, Мі, Тейлор - Гудмундссон, Вествуд, Браунхілл, Макніл - Корне, Вуд.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 11-го туру АПЛ, в якому лідер АПЛ "Челсі" прийме на своєму полі одного із аутсайдерів чемпіонату "Бернлі".
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Анонс матча Челси - "Бернли" 06.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 31.01.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Бернли" можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Бернли", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Мальме - 02.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команды "Бернли" был сыгран против Брентфорд - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Бернли".

Следите за результатами матча Челси - "Бернли" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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