Ювентус - Фиорентина онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Фиорентина" (Флоренция) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой "Фиорентина" (Флоренция):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Фиорентина" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Винцензо Италиано разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Зенит" - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Предыдущий поединок команды "Фиорентина" был сыгран против "Специя" - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
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