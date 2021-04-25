Ювентус - Фиорентина онлайн трансляция матча

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Фиорентина - 1.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).

Год назад, Ювентус была на 4 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 9 месте с 15 очками.

Ювентус забивает 1.2 гола за матч против команды Фиорентина, а Фиорентина забивает 1 гола против команды Ювентус (в среднем).

Наиболее популярный счет между Ювентус и Фиорентина 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Фиорентина выигрывает в 36%.

Когда Фиорентина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.

Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 3 голами. Dusan Vlahovic забил 8 раз за Фиорентина

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иФиорентина, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Фиорентина - 2.2.

Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Фиорентина выигрывает в 36% матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Фиорентина выиграла 1, 2 ничьи.

Год назад, Фиорентина была на 13 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 7 месте с 18 очками.

Ювентус забивает 2.12 гола, играя дома, а Фиорентина забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Фиорентина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

За последние 27 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Фиорентина. Разница голов 47-27 в пользу команды Ювентус.

Ювентус не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-3 (Ювентус дома) и 1-1 (Фиорентина дома).

Фиорентина не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 55 встреч, команда Ювентус выиграла 30 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Фиорентина выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-54 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Фиорентина забил 25% голов между минутами 16-30?