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Ювентус - Фиорентина онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 ноября 2021, 19:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Sozza, Simone
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 0
Обновить
27'
Фиорентина
Флоренция
Ход матча
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
40%
Ничья
20%
Фиорентина
40%
П1: 1.90 Х: 2.94 П2: 5.52
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 4.50
П1: 1.90 Х: 2.94 П2: 5.52
П1: 1.90 Х: 2.94 П2: 5.52
Интересные факты
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Фиорентина - 1.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Ювентус была на 4 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 9 месте с 15 очками.
  • Ювентус забивает 1.2 гола за матч против команды Фиорентина, а Фиорентина забивает 1 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Фиорентина 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Фиорентина выигрывает в 36%.
  • Когда Фиорентина проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.
  • Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 3 голами. Dusan Vlahovic забил 8 раз за Фиорентина
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иФиорентина, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Фиорентина - 2.2.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Фиорентина выигрывает в 36% матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Фиорентина выиграла 1, 2 ничьи.
  • Год назад, Фиорентина была на 13 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 7 месте с 18 очками.
  • Ювентус забивает 2.12 гола, играя дома, а Фиорентина забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Фиорентина лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • За последние 27 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Фиорентина. Разница голов 47-27 в пользу команды Ювентус.
  • Ювентус не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-3 (Ювентус дома) и 1-1 (Фиорентина дома).
  • Фиорентина не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 55 встреч, команда Ювентус выиграла 30 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Фиорентина выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-54 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Фиорентина забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Ювентус забил 27% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Ювентус
14
Побед
23
Игр
4
Побед
Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
22.12.2020 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 13:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
14.09.2019 - 15:45 Фиорентина 0 - 0 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Ювентус 4 - 2 Завершен Зенит В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Ювентус 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Зенит 0 - 1 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.10.2021 - 21:45 Венеция 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Наполи П
Показать больше
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
40%
Ничья
20%
Фиорентина
40%
П1: 1.90 Х: 2.94 П2: 5.52
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 4.50
П1: 1.90 Х: 2.94 П2: 5.52
П1: 1.90 Х: 2.94 П2: 5.52
Составы команд
36
Маттиа Перин
12
Алекс Сандро
24
Даниеле Ругани
4
Маттейс де Лигт
6
Данило
25
Адриен Рабио
27
Мануэль Локателли
14
Уэстон Маккенни
22
Федерико Кьеза
9
Альваро Мората
10
Пауло Дибала
1
Терраккиано, Петро
29
Альваро Одриосола
4
Никола Миленкович
2
Martinez, Lucas
3
Кристиано Бираги
5
Бонавентура, Гиакомо
18
Лукас Торрейра
10
Кастровилли, Гаэтано
7
Хосе Кальехон
18
Душан Влахович
8
Риккардо Сапонара
Стартовый состав
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 18
    Душан Влахович
  • 8
    Риккардо Сапонара
    Полузащитник
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 18
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 29
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 2
    Martinez, Lucas
    Защитник
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 1
    Терраккиано, Петро
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 35
    Исраэль, Франко
    Вратарь
  • 55
    Матия Настасич
    Защитник
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 33
    Риккардо Соттиль
    Нападающий
  • 32
    Дункан, Йосеф
    Полузащитник
  • 24
    Марко Бенасси
    Полузащитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
  • 21
    Egharevba, Destiny
    Нападающий
  • 17
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 14
    Maleh, Youssef
    Полузащитник
  • 31
    Микеле Черофолини
    Вратарь
  • 25
    Антонио Росати
    Вратарь
  • 98
    Игор
    Полузащитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Винцензо Италиано
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
4
Штрафные
2
1
Фолы
4
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Удары мимо
3
Угловые
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
25'
Желтая карточка
Мартинес посадил себя на желтую карточку, врезав по ногам Морате.
21'
Сапонара головой выбил мяч из штрафной Фиорентины после навеса от Дибалы со штрафного.
15'
Де Лигт в воздушной дуэли перепрыгнул Терраччано, но головой не попал по воротам. А перед этим защитники Фиалок заблокировали потенциально опасный удар Дибалы.
11'
Опасный момент
Мората обыграл вратаря и выкатил мяч под удар Дибале, но тот пробил намного выше ворот.
6'
Перин забрал мяч в руки после удара Бонавентуры со второго этажа.
3'
Вратарь Фиорентины, выбивая мяч от своих ворот, попал в Морату, но для гостей в этом моменте все обошлось.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Ювентус: Перин, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала.
Фиорентина:Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кальехон, Влахович.
Инфо
Ювентус в турнирной таблице Серии А занимает 10-е место (4-3-4, 15 очков), Фиорентина идет 7-й (6-0-5, 18 очков).
Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция матча 12-го тура Серии А между Ювентусом и Фиорентиной. Стартовый свисток в Турине будет дан в 19:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Ювентус" - "Фиорентина" 06.11.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Фиорентина" (Флоренция) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой "Фиорентина" (Флоренция):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Фиорентина" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Винцензо Италиано разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Фиорентина" можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Фиорентина", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Зенит" - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Предыдущий поединок команды "Фиорентина" был сыгран против "Специя" - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

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