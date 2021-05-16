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Сельта - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 06 ноября 2021, 17:15 - Стадион Балаидос
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Сельта
Виго
0 - 2
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28'
Барселона
Барселона
Ход матча
5' Фати, Ансуман 18' Серхио Бускетс
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
33%
Ничья
33%
Барселона
33%
П1: 3.93 Х: 2.53 П2: 2.51
П1: 3.50 Х: 2.40 П2: 2.50
П1: 3.93 Х: 2.53 П2: 2.51
П1: 3.93 Х: 2.53 П2: 2.51
Интересные факты
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Сельта выигрывает первый тайм в 31% матчей, Барселона выигрывает в 44% матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 0-2-2
  • Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 2, команда Барселона выиграла 2, 1 ничьи.
  • Барселона не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Сельта забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Сельта (в среднем).
  • У команды Сельта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Сельта в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Santi Mina лучший бомбардир Сельта с 4 голами. Memphis Depay забил 5 раз за Барселона
  • В их последнюю встречу команда Сельта победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Барселона - 3.4.
  • Наиболее популярный счет между Сельта и Барселона 2-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Барселона - 1.4.
  • Сельта выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Барселона выигрывает в 44%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Сельта.
  • Барселона проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Сельта забивает 1.43 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Сельта иБарселона, когда Сельта играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Барселона не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Сельта выиграла 10 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-56 в пользу команды Барселона
  • За последние 23 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 6 сыграла в ничью и 9 победы команды Барселона. Разница голов 40-34 в пользу команды Барселона.
  • Сельта не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-3 (Сельта дома) и 1-2 (Барселона дома).
  • Вы знали, что Барселона забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Сельта забил 30% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Сельта
5
Побед
21
Игр
10
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
09.11.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Сельта
Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 0 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2021/2022
28.10.2021 - 20:00 Сельта 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.10.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 3 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 17:15 Сельта 0 - 1 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Сельта П
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Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальекано 1 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо В
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Главные события
18'
Серхио Бускетс ГООЛ!
5'
Фати, Ансуман ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
33%
Ничья
33%
Барселона
33%
П1: 3.93 Х: 2.53 П2: 2.51
П1: 3.50 Х: 2.40 П2: 2.50
П1: 3.93 Х: 2.53 П2: 2.51
П1: 3.93 Х: 2.53 П2: 2.51
Составы команд
1
Дитуро, Матиас
17
Галан, Хави
24
Джейсон Фабиан Мурильо
18
Джозеф Айду
2
Малло, Хуго
14
Ренато Тапиа
9
Нолито
18
Суарез, Денис
21
Аугусто Солари
10
Яго Аспас
7
Гальярдо, Тьяго
22
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
24
Эрик Гарсия
21
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
28
Gonzalez Nicolas
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
30
Whyte Gavin
25
Фати, Ансуман
10
Мемфис Депай
Стартовый состав
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 7
    Гальярдо, Тьяго
    Полузащитник
  • 9
    Нолито
    Полузащитник
  • 18
    Суарез, Денис
    Полузащитник
  • 21
    Аугусто Солари
    Полузащитник
  • 14
    Ренато Тапиа
    Защитник
  • 17
    Галан, Хави
    Защитник
  • 24
    Джейсон Фабиан Мурильо
  • 18
    Джозеф Айду
    Защитник
  • 2
    Малло, Хуго
    Защитник
  • 1
    Дитуро, Матиас
    Вратарь
  • 30
    Whyte Gavin
  • 25
    Фати, Ансуман
    Нападающий
    5
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    18
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 21
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Васкес, Кевин
    Защитник
  • 19
    Fontan, Jose
    Защитник
  • 11
    Эмануэль Серви, Франко
    Полузащитник
  • 26
    Gaizka Campos
  • 13
    Рубен Бланко
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 16
    Baeza, Miguel
    Полузащитник
  • 4
    Нестор Араухо
    Защитник
  • 35
    Alvarez Antunez, Hugo
    Полузащитник
  • 5
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 27
    Царевич, Лазар
    Вратарь
Тренеры
  • Coudet, Eduardo
  • Серхи Бархуан
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары мимо
Удары в створ
3
7
Штрафные
5
1
Офсайды
1
4
Фолы
6
1
Угловые
1
1
Сейвы
Трансляция
26'
Сельта в контре, но Нолито не убежал от защитника.
23'
Многовато борьбы в центре поля у нас, очередной фол, игрок Сельты на газоне
21'
Сельта заработала и подала с фланга штрафной – ничего опасного
18'
Гоооол!!!
Гооол!!! Бускетс – хирургия! Метров с 25 точно в угол! 2:0! Барса дает!
15'
Уголовой
Угловой для Барсы – дошло дело для удара, но без проблем для кипера Сельты.
13'
Фати в центре поля пошел в стык – это фол.
10'
Момент для Сельты – неплохой прострел, но Милито уж очень долго подстраивался под удар
8'
Пока что Сельта не хуже Барсы, но все спокойно у ворот.
5'
Гоооол!!!
Гооол! Фати! С фланга полупил, протянул в штрафную и дал в стиле Конопляник – первый удар Барсы и гол! 1:0!
3'
Опасный момент
Ох как! Аспаса вырезали на выход, тот выскочил между, но пробил мимо! Первый момент в матче. И у ворот Барсы!
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген, Альба, Лангле, Эрик Гарсия, Мингеса, Френки де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес, Гави, Депай, Фати
Инфо
Стартовый состав Сельты: Дитуро, Галан, Мурильо, Айду, Мальо, Тапиа, Денис Суарес, Солари, Нолито, Аспас, Гальярдо
Хави занимает второе место в списке футболистов "сине-гранатовых" с наибольшим количеством матчей, имея в активе 767 игр (лидирует Месси - 778 поединков. Также вместе с "Барсой" полузащитник завоевал 25 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.
В любом случае, будет интересно.
Контракт с тренером подписан до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Посмотрим, каким будет первый матч нового главного тренера.
Отдельный, наиболее интересный момент – у Барселоны новый главный тренер. Сегодня клуб официально объявил о назначении наставником легендарного Хави!
Отметим, что Сельта находится на 16-м месте в таблице, а Барса – на 9-м.
Инфо
Матч начнется в 17:15, судить игру будет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Добрый вечер всем любителям испанского, да и просто качественного европейского футбола. UA-футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн 13-го тура Примеры, в котором Сельта примет Барселону.
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Комментарии(1)
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Red_Cat (Салоники)
06.11.2021 в 16:26
Барса, дно достигнуто, пора хорошенько оттолкнуться и выходить на привычную дорогу побед.
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Анонс матча Сельта - "Барселона" 06.11.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Сельта (Виго) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Балаидос.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сельта (Виго) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Сельта, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Сельта в предыдущем футбольном матче 16.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Серхи Бархуан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сельта - "Барселона" можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Сельта - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет

Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Райо Вальекано - 01.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Динамо - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Сельта - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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