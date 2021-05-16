Сельта - Барселона онлайн трансляция матча

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Сельта выигрывает первый тайм в 31% матчей, Барселона выигрывает в 44% матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Выездная статистика Барселона в сезоне 0-2-2

Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 2, команда Барселона выиграла 2, 1 ничьи.

Барселона не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Сельта забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Сельта (в среднем).

У команды Сельта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Сельта в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Santi Mina лучший бомбардир Сельта с 4 голами. Memphis Depay забил 5 раз за Барселона

В их последнюю встречу команда Сельта победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Барселона - 3.4.

Наиболее популярный счет между Сельта и Барселона 2-2. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Барселона - 1.4.

Сельта выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Барселона выигрывает в 44%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.

Победителем прошлой встречи была команда Сельта.

Барселона проиграл 3 выездных матчей подряд.

Сельта забивает 1.43 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Сельта иБарселона, когда Сельта играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Барселона не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Сельта выиграла 10 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-56 в пользу команды Барселона

За последние 23 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 6 сыграла в ничью и 9 победы команды Барселона. Разница голов 40-34 в пользу команды Барселона.

Сельта не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-3 (Сельта дома) и 1-2 (Барселона дома).

Вы знали, что Барселона забил 31% голов между минутами 76-90?