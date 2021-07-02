Италия - Бельгия онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Бельгия 10.10.2021, Лига Наций

Матч между командой Италия и командой Бельгия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 10.10.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Бельгия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Италия в предыдущем футбольном матче 02.07.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Бельгия можно посмотреть 10.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Испания - 06.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Бельгия

Страна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Франция - 07.10.2021, в рамках турнира Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Италия - Бельгия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Наций и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.