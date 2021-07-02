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Италия - Бельгия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 10 октября 2021, 16:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Италия
2 - 0
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89'
Бельгия
Ход матча
14' Ян Вертонген 30' Джованни Ди Лоренцо
46' Николо Барелла 56' Аксель Витсель 59' Юри Тилеманс Вышел: Де Брeйне, Кевин 59' Саелемакезерс, Алексис Вышел: De Ketelaere Charles 63' Тимоти Кастань 65' Верарди, Доменико 66' Джакомо Распадори Вышел: Мойзе Кин 70' Лоренцо Пеллегрини Вышел: Жоржиньо 70' Николо Барелла Вышел: Кристанте, Брайан 82' Эмерсон
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Италия
35%
Ничья
23%
Бельгия
42%
П1: 2.02 Х: 2.67 П2: 5.50
П1: 2.00 Х: 2.63 П2: 4.75
П1: 2.02 Х: 2.67 П2: 5.50
П1: 2.02 Х: 2.67 П2: 5.50
Интересные факты
  • Бельгия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.
  • Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 4, команда Бельгия выиграла 1, 0 ничьи.
  • Италия забивает 2 гола за матч против команды Бельгия, а Бельгия забивает 1 гола против команды Италия (в среднем).
  • Бельгия имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Италия выигрывает первый тайм в 52% матчей, Бельгия выигрывает в 63% матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бельгия (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Италия победила в 1 гол(а).
  • Бельгия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Бельгия - 3.
  • Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Бельгия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Италия.
  • Победителем прошлой встречи была команда Италия.
  • В домашних матчах Италия не проигрывает Бельгия в последних 3 встречах.
  • Италия забивает 2.5 гола, играя дома, а Бельгия забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бельгия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Италия выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Бельгия выигрывает в 63%.
  • Бельгия забивал хотя бы раз в последних 39 матчах.
  • Во время последних 9 встреч, команда Италия выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бельгия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-8 в пользу команды Италия
Личные встречи
Италия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Бельгия
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 2 Завершен Италия
Евро-2016 2015/2016
13.06.2016 - 22:00 Бельгия 0 - 2 Завершен Италия
Последние матчи - Италия
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Италия 5 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцария 0 - 0 Завершен Италия Н
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Болгария Н
Евро 2020 2021
11.07.2021 - 22:00 Италия 4 - 3 Завершен Англия В
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Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгия 2 - 3 Завершен Франция П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Беларусь 0 - 1 Завершен Бельгия В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 0 Завершен Чехия В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Эстония 2 - 5 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 2 Завершен Италия П
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Новости команд
Главные события
Эмерсон
82'
Лоренцо Пеллегрини
Вышел: Жоржиньо
70'
Николо Барелла
Вышел: Кристанте, Брайан
70'
Джакомо Распадори
Вышел: Мойзе Кин
66'
ГООЛ! Верарди, Доменико
65'
63'
Тимоти Кастань
59'
Юри Тилеманс
Вышел: Де Брeйне, Кевин
59'
Саелемакезерс, Алексис
Вышел: De Ketelaere Charles
56'
Аксель Витсель
ГООЛ! Николо Барелла
46'
Джованни Ди Лоренцо
30'
14'
Ян Вертонген
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Италия
35%
Ничья
23%
Бельгия
42%
П1: 2.02 Х: 2.67 П2: 5.50
П1: 2.00 Х: 2.63 П2: 4.75
П1: 2.02 Х: 2.67 П2: 5.50
П1: 2.02 Х: 2.67 П2: 5.50
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
13
Эмерсон
95
Алессандро Бастони
33
Франческо Ачерби
22
Джованни Ди Лоренцо
7
Лоренцо Пеллегрини
27
Мануэль Локателли
23
Николо Барелла
22
Федерико Кьеза
20
Джакомо Распадори
25
Верарди, Доменико
1
Тибо Куртуа
4
Тоби Алдервейрелд
5
Джейсон Денайер
5
Ян Вертонген
27
Тимоти Кастань
28
Аксель Витсель
8
Юри Тилеманс
56
Саелемакезерс, Алексис
20
Ханс Ванакен
23
Миши Батшуайи
21
Янник Феррейра Карраско
Стартовый состав
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 20
    Джакомо Распадори
    66
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
    65
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
    70
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    70 46
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
    30
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
    63
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
    56
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
    59
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
    59
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
    14
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 22
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 13
    Кун Кастеелс
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 28
    Люкебакио, Доди
    Полузащитник
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 20
    Леандро Троссард
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Роберто Мартинес
Статистика матча
5
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
5
Угловые
3
6
Штрафные
12
11
Фолы
5
1
Офсайды
1
1
ЖК
3
3
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
51%
Владение мячом
49%
Трансляция
84'
Уголовой
Разыграли угловой бельгийцы, но итальянцы легко справились с предложенным вариантом.
83'
Желтая карточка
Эмерсон достал Де Брюне сзади по ногам.
82'
Опасный момент
Охох!!! Моментище! Карраско освободился от опеки и метров с 11-ти дал в штангу! Снова штанга играет за Италию!
81'
Бельгийцы вроде вот и владеют мячом, но вот в последнюю треть проникнуть не могут.
78'
12 – 10 по ударам в пользу Италии.
77'
Опасный момент
Угловой для Бельгии – после розыгрыша Ардервейлейд пробил неплохо, но Доннарумма тянет! А вот это опасно!
75'
Не могут бельгийцы пока что ничего интересного придумать. Войти в штрафную Италии фактически нереально.
71'
Мойзе Кин бодался бодался, и в итоге сфолил в чужой штрафной.
70'
Замена
Кристанте и Жоржиньо меняют Бареллу и Пеллегрини у Италии.
69'
А вот Алдерверейд издалека приложился – тут уже Доннарума во всей красе тянет удар.
68'
Доннарумма чуть не привез проблемы, не сумев зафиксировать верховой мяч, но защитники подстраховали кипера.
66'
Замена
Мойзе Кен вместо Распадори вышел у Италии.
65'
Гоооол!!!
Гооол!!! Берарди пробивает Куртуа! Тибо достало мяч, но удар уж очень сильный, 2:0!
64'
Желтая карточка
А Альдерверельду желтая за активные протесты.
63'
Опасный момент
Пенальти! Кьеза вошел в штрафную и подставился под Кастаня!
60'
Опасный момент
Охохо, Батшуаи казалось из ничего сам себе сделал момент и дал в штангу! Снова везет Италии!
59'
Замена
Де Брюйне и де Кателар вышли вместо Салемакерса и Тилеманса. Первые замены в матче.
56'
Желтая карточка
Витсель специально сыграл в ногу Пеллегрини. Желтая.
55'
Итальянцы продолжают больше играть в атаку, но пока что без обострений.
52'
Итальянцы пока что отлично перекрывают зоны, бельгийцам нужно что-то думать, просто так обострения тут не пройдут.
48'
Такое у нас начало, забитый гол должен открыть игру.
47'
Гоооол!!!
Гоооол!!! После углового бельгийцы вроде вынесли, но Барелла метров с 20-ти вколотил красавца точно под штангу! 1:0!
46'
Свисток
Начался у нас второй тайм.
Довольно равная у нас игра пока что. Итальянцы были активнее в начале тама, бельгийцы получше смотрелись в конце. Также по одному топ-моменту создали команды, но вот пока что не забили. Равная игра и 0:0 на табло пока что.
45+2'
Свисток
Ну вот и все, свисток на перерыв. 0:0 пока что у нас после первого тайма.
45'
Опасный момент
Ай яй! Локателли вырезал конфетку на Кьезу, тот вышел 1 на 1, но Куртуа тянет удар!
44'
Уголовой
Еще один угловой для Бельгии – и снова ничего интересного гости не выжали.
42'
Кьеза дал на силу метров с 26 – не попал в рамку.
38'
4 в 3 контру разогнали итальянцы, но довести до удара не смогли после банального неточного паса. Бывает и такое.
37'
Уголовой
Угловой для Бельгии, но итальянцы спокойно отбились.
35'
А между тем, 47:53 владение мячом в пользу Бельгии.
34'
Небольшая пауза в игре, Ди Лоренцо помощь надавали.
31'
Барелла метров с 30-ти приложился. Выше, намного выше ворот.
30'
Желтая карточка
Ди Лоренцо въехал сзади по ногам Карраско. Желтая
29'
Бельгийцы разогнали неплохую контру, но после обострения с фланга Башуаи чуть не дотянулся дол мяча.
27'
Кьеза снова решил ударить – но это не опасно для Куртуа.
25'
Опасный момент
Охохо! Какой момент у Бельгии! Салемакерс метров с 12-ти целил в девятку, но попал в крестовину – Доннарума не дернулся – повезло Италии!
24'
Уголовой
Угловой заработали бельгийцы – но подачу на ближней штанге забрал Доннарумма.
22'
В разрез пробовали закинуть на Кьезу итальянцы, но Куртуа все читает и выходит на этот мяч.
20'
Опасный момент
Распадори вырвался на ударную позицию, но защитник успел в последний момент накрыть его удар.
18'
А вот Кьеза метров с 25-ти приложился, но Куртуа все видит.
16'
Карраско прошелся флангом, но вот подал в штрафную неудачно.
14'
Желтая карточка
Вертонгену желтая, который принял на бедро соперника.
13'
Роберто Мартинес нервничает на бровке, запасной арбитр уже не первый раз его успокаивает.
10'
Салемакерс с фланга вошел в штрафную, крутил крутил защитника, и перемудрил в тоге, упустив мяч за лицевую.
7'
Пару раз пробовали поц центру войти в штрафную бельгийцы, но оборона Италии пока что играет уверенно.
4'
Бельгия пробует успокоить игру, отодвинуть в центр поля.
2'
Опасный момент
Италия активно начала! Кьеза вывалился на ударную позицию, но после рикошета мяч улетел на угловой.
1'
Свисток
Матч начался, бельгийцы разыграли с центра поля.
Выходят команды на поле.
Стартовый состав Бельгии: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Салемакерс, Тилиманс, Витсель, Кастань, Карарско, Бачуайи, Ванакен
Инфо
Стартовый состав Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла, Локателли, Пеллегрини, Берерди, Кьеза, Распадори
Начнется поединок в 16:00, судить игру будет серб Срджан Йованович.
Добрый день всем любителям качественного европейского футбола. Сегодня в Италии проходят финальные матчи Лиги наций, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка за третье место, в котором Италия на Альянц Арене в Турине примет Бельгию.
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Анонс матча Италия - Бельгия 10.10.2021, Лига Наций

Матч между командой Италия и командой Бельгия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 10.10.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Бельгия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Италия в предыдущем футбольном матче 02.07.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Бельгия можно посмотреть 10.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Испания - 06.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Франция - 07.10.2021, в рамках турнира Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Италия - Бельгия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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