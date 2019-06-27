Испания - Франция онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Франция - 1.6.

Франция не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Франция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Франция% своих матчей.

Испания выигрывает первый тайм в 57% матчей, Франция выигрывает в 44% матчей.

Недавнее выступление команды Франция в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Испания.

Победителем прошлой встречи была команда Испания.

Испания забивает 2 гола, играя дома, а Франция забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Франция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Франция% своих матчей.

Испания's performance of the last 5 matches is better than Франция's.

Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 3, команда Франция выиграла 1, 1 ничьи.

Испания забивает 1.2 гола за матч против команды Франция, а Франция забивает 0.4 гола против команды Испания (в среднем).

Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Испания имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Франция - 0.4.

Наиболее популярный счет между Испания и Франция 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Испания выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Франция выигрывает в 44%.

Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Франция (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Испания победила в 2 гол(а).

Франция забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Испания забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.