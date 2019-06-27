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Испания - Франция онлайн трансляция матча

Лига Наций - 10 октября 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Испания
0 - 0
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68'
Франция
Ход матча
43' Рафаэль Варан Вышел: Упамекано, Дайот
46' Поль Погба 55' Жюль Кунде 61' Пабло Сарабия Вышел: Pino, Yeremi
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Испания
33%
Ничья
33%
Франция
35%
П1: 3.82 Х: 1.94 П2: 3.64
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.25
П1: 3.82 Х: 1.94 П2: 3.64
П1: 3.82 Х: 1.94 П2: 3.64
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Франция - 1.6.
  • Франция не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Франция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Испания выигрывает первый тайм в 57% матчей, Франция выигрывает в 44% матчей.
  • Недавнее выступление команды Франция в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Испания.
  • Победителем прошлой встречи была команда Испания.
  • Испания забивает 2 гола, играя дома, а Франция забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Франция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Испания's performance of the last 5 matches is better than Франция's.
  • Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 3, команда Франция выиграла 1, 1 ничьи.
  • Испания забивает 1.2 гола за матч против команды Франция, а Франция забивает 0.4 гола против команды Испания (в среднем).
  • Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Испания имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Франция - 0.4.
  • Наиболее популярный счет между Испания и Франция 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Испания выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Франция выигрывает в 44%.
  • Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Франция (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Испания победила в 2 гол(а).
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Испания забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 13 встреч, Испания выиграла 5 раз. также было 2 ничей, и Франция выиграла 6 раза.
Личные встречи
Испания
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Франция
Евро U-21 2019/2020
27.06.2019 - 22:00 Испания 4 - 1 Завершен Франция
Контрольные матчи 2016/2017
28.03.2017 - 22:00 Франция 0 - 2 Завершен Испания
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
26.03.2013 - 22:00 Франция 0 - 1 Завершен Испания
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
16.10.2012 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Франция
Последние матчи - Испания
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Косово 0 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Грузия В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Швеция 2 - 1 Завершен Испания П
Евро 2020 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания П
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Последние матчи - Франция
Лига Наций 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгия 2 - 3 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Евро 2020 2021
28.06.2021 - 22:00 Франция 7 - 8 Завершен Швейцария П
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Новости команд
Главные события
Пабло Сарабия
Вышел: Pino, Yeremi
61'
55'
Жюль Кунде
46'
Поль Погба
43'
Рафаэль Варан
Вышел: Упамекано, Дайот
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Испания
33%
Ничья
33%
Франция
35%
П1: 3.82 Х: 1.94 П2: 3.64
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.25
П1: 3.82 Х: 1.94 П2: 3.64
П1: 3.82 Х: 1.94 П2: 3.64
Составы команд
23
Унай Симон
17
Маркос Алонсо
24
Эрик Гарсия
19
Ляпорт, Эмерик
28
Сесар Аспиликуэта
16
Родри
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
21
Микель Оярсабаль
22
Пабло Сарабия
21
Ферран Торрес
1
Уго Льорис
23
Жюль Кунде
19
Рафаэль Варан
3
Кимпембе, Преснель
2
Бенжамен Павар
6
Поль Погба
14
Тчуамени, Орельен
22
Тео
8
Антуан Гризманн
19
Карим Бензема
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    46
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
    55
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
    43
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 24
    Порро, Педро
    Защитник
  • 14
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 21
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 6
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 20
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 16
    Бенуа Костиль
    Вратарь
  • 20
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 15
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 13
    Маттео Гандузи
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
Тренеры
  • Луис Энрике
  • Дидье Дешам
Статистика матча
10
Штрафные
7
7
Фолы
8
2
Угловые
3
Офсайды
2
1
Удары в створ
Сейвы
1
63%
Владение мячом
37%
Блокировано ударов
1
1
Удары мимо
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
64'
Гоооол!!!
ГОЛ! Оярсабаль забивает!
64'
Опасный момент
Первый опасный момент в матче создают французы! Погба попадает в перекладину.
61'
Замена
Йереми Пино появится на поле. Энрике снимает с игры Сарабию.
58'
Родри выиграл верх на угловом и и переправлял мяч на партнера. Феррана Торреса опередил защитник.
55'
Желтая карточка
Кунде в подкате сорвал атаку соперника и увидел перед собой желтую карточку.
53'
Сарабия запрессинговал Кунде в непосредственной близости от ворот, но никто из партнеров не откликнулся на последовавшую от него передачу.
48'
Торрес неточной передачей испортил перспективную атаку сборной Испании.
46'
Желтая карточка
Погба получает заслуженное предупреждение за фол против Бускетса.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал!
Несмотря на полутоварищеский статус турнира, обе команды очень осторожничают. Надеемся увидеть более открытую игру во второй половине встречи.
45+3'
Свисток
Команды отправляются на перерыв без забитых мячей.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Замена
Упамекано меняет травмированного Варана.
41'
Варан получил повреждение в одном из эпизодов. Похоже, Рафаэль не сможет продолжить игру.
40'
Гави вырезал передачу в центр, Варан предотвратил угрозу.
36'
Алонсо нанес прямой удар со штрафного. Льорис видел момент удара и полностью контролировал ситуацию.
30'
Мяч после прострела с левого фланга попадает в руку Кунде. Рефери не фиксирует игру рукой.
26'
Гризманн и Бензема взаимодействовали внутри штрафной площади соперника, удар Карима заблокировали защитники.
22'
Пауза в игре. Чуамени оказывают помощь после столкновения с Родри.
18'
Номинальные хозяева комбинируют на половине поля соперника. Французы вынуждены прижаться к своим воротам и сохранять компактность.
16'
Торрес простреливал в штрафную, Варан прочитал ситуацию.
12'
Сарабия оказался с мячом в хорошей позиции, но был вынужден наносить удар нерабочей ногой. Льорис с легкостью забрал мяч.
9'
Французы пока успешно действуют в прессинге и не позволяют сопернику комфортно чувствовать себя с мячом.
8'
Ляпорт перехватил опасную передачу вдоль ворот и вынес мяч на угловой.
6'
Погба шикарной передачей вскрыл оборону испанцев, но Бензема не воспользовался возможностью забить. К тому же, на повторе заметно, что Карим находился в положении вне игры.
2'
Гави грубо сыграл в подкате против Чуамени. Арбитр прощает испанца и не выносит предупреждения.
1'
Свисток
Стартовый свисток прозвучал!
Энтони Тейлор назначен главным арбитром сегодняшней встречи.
Инфо
Стартовый состав сборной Испании: Симон – Алонсо, Гарсия, Ляпорт, Аспиликуэта – Родри, Бускетс (к), Гави – Оярсабаль, Торрес, Сарабия.
Инфо
Стартовый состав сборной Франции: Льорис (к) – Кимпембе, Варан, Кунде – Эрнандес, Погба, Чуамени, Павар, Гризманн – Мбаппе, Бензема.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги наций между Испанией и Францией.
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Анонс матча Испания - Франция 10.10.2021, Лига Наций

Поединок между командой Испания и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 10.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Испания и командой Франция:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Испания и Франция в предыдущем футбольном матче 27.06.2019 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Франция можно посмотреть 10.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Испания - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший матч команды Испания был сыгран против Италия - 06.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Бельгия - 07.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Испания - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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