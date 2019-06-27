Испания - Франция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Испания и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2020, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 10.10.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Испания и командой Франция:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Испания и Франция в предыдущем футбольном матче 27.06.2019 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Прошедший матч команды Испания был сыгран против Италия - 06.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Испания.
Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Бельгия - 07.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.
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