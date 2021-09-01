Ирландия - Португалия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ирландия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Aviva Stadium Back Pitch.
Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Ирландия и командой Португалия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Ирландия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Ирландия в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стефен Кенни и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ирландия
Страна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони
Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Катар - 12.10.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Ирландия.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Люксембург - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.
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