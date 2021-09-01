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Ирландия - Португалия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 11 ноября 2021, 21:45 - Aviva Stadium Back Pitch
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Ирландия
0 - 0
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перерыв
Португалия
Ход матча
29' Чидози Огбене
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Ирландия
33%
Ничья
30%
Португалия
38%
П1: 6.33 Х: 2.66 П2: 1.93
П1: 5.50 Х: 2.50 П2: 1.73
П1: 6.33 Х: 2.66 П2: 1.93
П1: 6.33 Х: 2.66 П2: 1.93
Личные встречи
Ирландия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Португалия
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Португалия 2 - 1 Завершен Ирландия
Последние матчи - Ирландия
Международные товарищеские матчи 2021
12.10.2021 - 21:45 Ирландия 4 - 0 Завершен Катар В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Ирландия В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Ирландия 1 - 1 Завершен Сербия Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 19:00 Ирландия 1 - 1 Завершен Азербайджан Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Португалия 2 - 1 Завершен Ирландия П
Показать больше
Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Португалия 5 - 0 Завершен Люксембург В
Международные товарищеские матчи 2021
09.10.2021 - 22:15 Португалия 3 - 0 Завершен Катар В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 19:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Португалия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.09.2021 - 19:45 Катар 1 - 3 Завершен Португалия В
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Португалия 2 - 1 Завершен Ирландия В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Чидози Огбене
29'
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Ирландия
33%
Ничья
30%
Португалия
38%
П1: 6.33 Х: 2.66 П2: 1.93
П1: 5.50 Х: 2.50 П2: 1.73
П1: 6.33 Х: 2.66 П2: 1.93
П1: 6.33 Х: 2.66 П2: 1.93
Составы команд
1
Bazunu, Gavin
3
Энда Стивенс
12
Эган, Джон
24
Шейн Даффи
23
Коулмен, Шимус
10
Доэрти, Матт
16
Джеффри Хендрик
8
Каллен, Джошуа
18
Джейми Макграт
7
Каллум Робинсон
20
Чидози Огбене
1
Руй Патрисиу
22
Нельсон Семедо
3
Пепе
15
Данилу
20
Диогу Далот
66
Жоау Пальинья
10
Нуньес, Матеус Луис
18
Бруно Фернандес
7
Криштиану Роналду
33
Андре Силва
17
Гонсало Гуэдес
Стартовый состав
  • 18
    Джейми Макграт
    Полузащитник
  • 7
    Каллум Робинсон
    Полузащитник
  • 20
    Чидози Огбене
    29
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 8
    Каллен, Джошуа
    Полузащитник
  • 3
    Энда Стивенс
    Защитник
  • 12
    Эган, Джон
    Защитник
  • 24
    Шейн Даффи
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 1
    Bazunu, Gavin
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 33
    Андре Силва
  • 17
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 10
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 42
    Марк Траверс
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 38
    Найт, Джейсон
    Полузащитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 23
    Джеймс Макклин
    Полузащитник
  • 20
    Пэррот, Трой
    Нападающий
  • 35
    Адам Уче Идах
  • 24
    Хорихэйн, Конор
    Полузащитник
  • 14
    Алан Браун
    Полузащитник
  • 21
    Мэннинг, Райан
    Полузащитник
  • 19
    Уилл Кин
  • 22
    Каллум О'Доуда
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 21
    Диого Жота
  • 27
    Жоао Кансело
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
Тренеры
  • Стефен Кенни
  • Фернанду Сантуш
Статистика матча
5
Штрафные
7
7
Фолы
4
4
Угловые
4
25%
Владение мячом
75%
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Блокировано ударов
2
3
Удары мимо
1
Офсайды
1
1
ЖК
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Гедеш помешал своей же атаке. Роналду отдавал на Силву, но мяч попал в ноги Гонсало.
39'
Моментов нет. Команды почти не атакуют.
35'
Опасный момент
Плотный удар Робинсона - рядом с воротами мяч летит!
32'
Инфо
Статистика ударов - 6:4 в пользу Португалии.
29'
Желтая карточка
Перрвая желтая у нас. Огбене заехал локтем в лицо Перейре. Чистый горчичник.
27'
Роналду упал в чужой штрафной. Арбитр призвал Криштиану подниматься. Нет фола.
25'
Офсайд
Роналду оказался в офсайде.
23'
Сплошные передачи поперек от хозяев. Ирландия старается удержать мяч под контролем любой ценой.
20'
Опасный момент
Далот обострил на левом фланге, Криштиану принял и продлил - Силва зарядил выше.
17'
Подбираются португальцы к чужой штрафной. Ирландия пока не отходит в нижний блок.
15'
Инфо
Владение - 70%/30% в пользу гостей.
13'
Фол Даффи против Роналду. Без желтой карточки.
11'
Ирландия прессингует, но с игрой 1 в 1 проблемы. Хозяева ждут ошибок соперника.
8'
Много контроля в центре поля от гостей. Есть попытки атаковать через фланги, но при малейшем сопротивлении - сразу передачи назад.
5'
Перейра прозевал выпад соперника правым полуфлангом. Пепе подстраховал - мяч выбит за лицевую.
3'
В невысоком темпе начали команды. Португальцы с мячом.
1'
Свисток
Матч начался!
Ирлландия, стартовый состав: Базуну - Иган, Даффи, Коулман - Стивенс, Хендрик, Каллен, Доэрти - Макграт, Робертсон, Огбене.
Португалия, стартовый состав: Патрисиу - Семеду, Пепе, Перейра, Далот - Палинья, Матеус, Фернандеш - Роналду, Силва, Гедеш.
Добрый вечер! UA-Футбол представляет Вам матч отбора на ЧМ 2022: Ирландия - Португалия. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Ирландия - Португалия 11.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Ирландия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Aviva Stadium Back Pitch.

Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ирландия и командой Португалия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Ирландия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Ирландия в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефен Кенни и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ирландия - Португалия можно посмотреть 11.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Ирландия - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ирландия
Страна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони

Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Катар - 12.10.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Ирландия.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Люксембург - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

Следите за результатами матча Ирландия - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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