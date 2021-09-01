Ирландия - Португалия онлайн трансляция матча

Анонс матча Ирландия - Португалия 11.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Ирландия и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Aviva Stadium Back Pitch.

Дата проведения матча: 11.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ирландия и командой Португалия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Ирландия осталась с поражением. Столкновение Португалия и Ирландия в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефен Кенни и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ирландия

Страна: Ирландия

Тренер: Джованни Трапаттони



Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Катар - 12.10.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Ирландия.

Команда гостей

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Люксембург - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

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