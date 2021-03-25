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Греция - Испания онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 11 ноября 2021, 21:45 - Олимпийский
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Греция
0 - 1
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перерыв
Испания
Ход матча
26' Пабло Сарабия 33' Сиопис, Эммануил
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Греция
29%
Ничья
29%
Испания
42%
П1: 6.94 Х: 2.93 П2: 1.78
П1: 6.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 6.94 Х: 2.93 П2: 1.78
П1: 6.94 Х: 2.93 П2: 1.78
Личные встречи
Греция
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Испания
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Греция
Последние матчи - Греция
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Швеция 2 - 0 Завершен Греция П
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Грузия 0 - 2 Завершен Греция В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Греция 2 - 1 Завершен Швеция В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Косово 1 - 1 Завершен Греция Н
Международные товарищеские матчи 2021
01.09.2021 - 21:45 Швейцария 2 - 1 Завершен Греция П
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Последние матчи - Испания
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Косово 0 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Грузия В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Швеция 2 - 1 Завершен Испания П
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Главные события
Сиопис, Эммануил
33'
26'
Пабло Сарабия ГООЛ!
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Греция
29%
Ничья
29%
Испания
42%
П1: 6.94 Х: 2.93 П2: 1.78
П1: 6.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 6.94 Х: 2.93 П2: 1.78
П1: 6.94 Х: 2.93 П2: 1.78
Составы команд
99
Одиссеас Влаходимос
30
Гианнулис, Димитриос
21
Константинос Цимикас
31
Гиоргос Цавеллас
6
Гоутас, Деметрис
15
Андруцос Танасис
20
Петрос Манталос
5
Бучалакис, Андреас
23
Сиопис, Эммануил
16
Павлидис, Эвангелос
19
Масурас, Гиоргос
23
Унай Симон
20
Даниэль Карвахаль
4
Мартинез, Иньиго
15
Ляпорт, Эмерик
14
Гайа, Хосе Луис
30
Whyte Gavin
16
Родри
8
Коке
11
Де Томаш, Рауль
9
Альваро Мората
22
Пабло Сарабия
Стартовый состав
  • 16
    Павлидис, Эвангелос
    Нападающий
  • 19
    Масурас, Гиоргос
    Полузащитник
  • 20
    Петрос Манталос
    Полузащитник
  • 5
    Бучалакис, Андреас
    Полузащитник
  • 23
    Сиопис, Эммануил
    Полузащитник
    33
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 31
    Гиоргос Цавеллас
    Защитник
  • 6
    Гоутас, Деметрис
    Защитник
  • 15
    Андруцос Танасис
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 11
    Де Томаш, Рауль
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
    26
  • 30
    Whyte Gavin
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Врушай, Мариос
    Полузащитник
  • 18
    Димитрис Лимниос
    Нападающий
  • 14
    Пелекас, Деметрис
    Полузащитник
  • 77
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
  • 18
    Douvikas, Anastasios
    Нападающий
  • 55
    Alexandropoulos, Sotirios Polykarpos
    Полузащитник
  • 2
    Салиакас, Эмманоуил
    Защитник
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
  • 31
    Пашалакис, Александрос
    Вратарь
  • 24
    Mitoglou, Gerasimos
    Защитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 19
    Родриго Морено
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 17
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 11
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Солер Барраган
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 23
    Браис Мендес
Тренеры
  • Джон ван'т Шип
  • Луис Энрике
Статистика матча
4
Штрафные
6
4
Фолы
4
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
24%
Владение мячом
76%
2
Офсайды
Блокировано ударов
2
Угловые
2
1
ЖК
Трансляция
Колоссальное игровое преимущество испанцы сумели конвертировать пока лишь в один забитый мяч. Счёт скользкий, и подопечные Энрике явно захотят увеличить отрыв от соперника во второй половине встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Компенсировано 2 минуты.
45'
Цимикас прерывает опасную атаку соперника и играет на вынос.
41'
Манталос получил повреждение в столкновении с Моратой. Бригада медиков на поле.
38'
Удар Родри с дальней дистанции заблокирован.
36'
Опасный момент
Мората обыграл нескольких соперников, вошёл в штрафную и нанёс удар по воротам с острого угла. Влаходимос выручает свою команду.
33'
Желтая карточка
Предупреждение получил Сиопис, а это значит, что следующий матч отбора он будет вынужден пропустить.
33'
Мората неточным пасом испортил перспективную атаку сборной Испании.
30'
Офсайд
Павлидис не успел выйти из офсайда.
29'
Гайя ушёл в лицевую и с самой линии выполнил навесную передачу. Защитники выносят мяч на угловой.
25'
Гоооол!!!
Сарабия реализует пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.
24'
Опасный момент
Яннулис фолит против Мартинеса в штрафной. Марчиньяк уверенно указывает на точку.
23'
Защитник сборной Греции бросается под мяч и блокирует удар де Томаса из района одиннадцатиметровой отметки. Угловой.
21'
Масурас забивает, правда, перед этим боковой арбитр зафиксировал положение вне игры.
17'
Де Томас избежал офсайда, но в решающий момент замешкался и позволил сопернику завладеть мячом. Хорошая возможность забить упущена.
14'
Вновь верховую борьбу выигрывают защитники команды Греции, на этот раз после навеса Сарабии со штрафного.
10'
Второй этаж за греками, подача Гайи не проходит.
7'
Пас на де Томаса из глубины не прошёл – Мората отдал слишком сильную передачу.
5'
Влаходимос уверенно играет на выходе и опережает Сарабию в борьбе за мяч.
4'
Мората получил мяч на левом фланге, дошёл до линии штрафной и выполнил прострел. Сарабия не принял мяч.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав сборной Греции: Влаходимос – Яннулис, Цимикас, Цавеллас, Гутас, Андруцос – Манталос (к), Бухалакис, Сиопис – Павлидис, Масурас.
Инфо
Стартовый состав сборной Испании: Симон – Гайя, Ляпорт, Мартинес, Карвахаль – Коке (к), Родри, Гави – Сарабия, Мората, де Томас.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа ЧМ 2022 между Грецией и Испанией.
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Анонс матча Греция - Испания 11.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Греция и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Греция и командой Испания:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Греция в предыдущем футбольном матче 25.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джон ван'т Шип и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Греция - Испания можно посмотреть 11.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Греция - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Греция
Страна: Греция
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команды Греция был сыгран против Швеция - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший матч команды Испания был сыгран против Франция - 10.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.

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