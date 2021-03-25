Греция - Испания онлайн трансляция матча

Анонс матча Греция - Испания 11.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Греция и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 11.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Греция и командой Испания:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Греция в предыдущем футбольном матче 25.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джон ван'т Шип и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Греция

Страна: Греция

Тренер: Фернанду Сантуш



Прошедший матч команды Греция был сыгран против Швеция - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Испания

Страна: Испания

Тренер: Луис Энрике



Прошедший матч команды Испания был сыгран против Франция - 10.10.2021, в рамках чемпионата Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.

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