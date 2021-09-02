  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Германия - Лихтенштейн Смотреть онлайн
В тренде

Германия - Лихтенштейн онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 11 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Martincic, Ivana
Рейтинг матча:
Германия
4 - 0
Обновить
перерыв
Лихтенштейн
Ход матча
9' Йенс Хофер 11' Илкай Гюндоган 20' Даниел Кауйфманн 22' Лерой Сане 23' Марко Ройс 29' Яник Фрик Вышел: Фабио Волфингер 38' Антонио Рюдигер
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Германия
37%
Ничья
32%
Лихтенштейн
32%
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 29.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 29.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 29.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 29.00
Личные встречи
Германия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Лихтенштейн
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 2 Завершен Германия
Последние матчи - Германия
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Македония 0 - 4 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Германия 2 - 1 Завершен Румыния В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Исландия 0 - 4 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Германия 6 - 0 Завершен Армения В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 2 Завершен Германия В
Показать больше
Последние матчи - Лихтенштейн
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Исландия 4 - 0 Завершен Лихтенштейн П
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 4 Завершен Македония П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 19:00 Армения 1 - 1 Завершен Лихтенштейн Н
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Румыния 2 - 0 Завершен Лихтенштейн П
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 2 Завершен Германия П
Показать больше
Новости команд
Главные события
Антонио Рюдигер
38'
29'
Яник Фрик
Вышел: Фабио Волфингер
ГООЛ! Марко Ройс
23'
ГООЛ! Лерой Сане
22'
ГООЛ! Даниел Кауйфманн
20'
ГООЛ! Илкай Гюндоган
11'
9'
Йенс Хофер
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Германия
37%
Ничья
32%
Лихтенштейн
32%
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 29.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 29.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 29.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 29.00
Составы команд
1
Мануэль Нойер
30
Кристиан Гюнтер
2
Антонио Рюдигер
24
Тило Керер
23
Йонас Хофманн
21
Илкай Гюндоган
8
Леон Горецка
19
Лерой Сане
11
Марко Ройс
21
Боте Баку
25
Томас Мюллер
1
Бухел, Бенжамин
20
Сандро Волфингер
6
Андреас Малин
4
Даниел Кауйфманн
23
Йенс Хофер
3
Гоппел, Максимилиан
8
Селе, Арон
17
Frommelt, Noah
28
Николас Хаслер
11
Деннис Саланович
7
Яник Фрик
Стартовый состав
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
    22
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    23
  • 21
    Боте Баку
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    11
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 30
    Кристиан Гюнтер
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
    38
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 11
    Деннис Саланович
    Полузащитник
  • 7
    Яник Фрик
    Нападающий
    29
  • 8
    Селе, Арон
    Полузащитник
  • 17
    Frommelt, Noah
    Полузащитник
  • 28
    Николас Хаслер
    Полузащитник
  • 20
    Сандро Волфингер
  • 6
    Андреас Малин
    Защитник
  • 4
    Даниел Кауйфманн
    Защитник
    20
  • 23
    Йенс Хофер
    Защитник
    9
  • 3
    Гоппел, Максимилиан
    Защитник
  • 1
    Бухел, Бенжамин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 20
    Дэвид Раум
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 16
    Лукас Нмеча
    Нападающий
  • 27
    Максимилиан Арнольд
    Полузащитник
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 22
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 15
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 19
    Spirig, Roman
    Защитник
  • 16
    Фабио Волфингер
  • 15
    Сейхан Йилдиз
  • 14
    Ливио Мейер
    Полузащитник
  • 13
    Мартин Бюхель
    Полузащитник
  • 10
    Ноа Фрик
  • 9
    Kardesoglu, Ridvan
    Нападающий
  • 5
    Grunenfelder, Rafael
    Защитник
  • 2
    Брандле, Даниел
    Полузащитник
  • 21
    Лорензо Ло Руссо
  • 12
    Майер, Армандо
    Вратарь
  • 22
    Kollmann, Nicola
    Полузащитник
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Мартин Стокласа
Статистика матча
4
Удары мимо
КК
1
8
Удары в створ
4
Угловые
Сейвы
5
74%
Владение мячом
26%
1
Блокировано ударов
1
ЖК
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
45'
Три хвилини додає до першого тайму арбітр зустрічі.
42'
Гюндоган знайшов момент і потужно пробив по воротах з 20 метрів. Проте м'яч іде в кількох метрах вище.
39'
Желтая карточка
Рюдігер отримує жовту картку. Він зриває атаку Ліхтенштейну. Команда гостей зараз вперше за довгий час перейшла середину поля.
36'
Сане розганяв атаку правим флангом, але пас на Ройса не пройшов. Ліхтенштейн демонструє щось схоже на захисну гру.
32'
Німці продовжують іти вперед. Сане мав можливість пробити з межі штрафного, але захист суперника блокує в останній момент.
28'
Замена
Заміна в складі Ліхтенштейну. Вольфінгер виходить на поле замість Фріка. Тренер закриває позицію вилученого футболіста.
24'
Гоооол!!!
Ну і четвертий гол німців. Довго не тягнуть підопічні Фліка. Мюллер закидає в штрафний, Сане дуже грамотно пропускає, а Ройс забиває, поціливши прямо по центру воріт.
22'
Гоооол!!!
Тепер вже Лерой Сане забиває. Вінгер Баварії отримує м'яч на межі штрафного, обіграє захисника та відправляє круглого в дальній кут воріт низом.
19'
Гоооол!!!
Другий м'яч Німеччини! Цього разу - автогол. Гюнтер прострілює з лівого флангу, а Кауфман намагається вибити на кутовий, але зрізає у свої ворота.
15'
Опасный момент
Баку знаходить момент і пробиває по воротах низом з межі штрафного. Голкіпер фіксує м'яч в руках.
11'
Гоооол!!!
Реалізовує пенальті Гюндоган! Гравець пробиває в правий кут низом, а голкіпер завалюється в лівий.
8'
Красная карточка
Пряма червона для Хофера і пенальті! Дуже грубо сфолили гості проти Горецки. Гравець проїхався шипами по шиї німця.
5'
Ви здивуєтесь, але німці ще не забили. Зараз Гюндоган закинув у штрафний, але там ніхто з команди господарів поля не дотягнувся до м'яча.
1'
Свисток
Стартовий свисток арбітра сповіщує про початок нашого поєдинку!
Инфо
Уже відомі склади команд: Німеччина: Нойєр, Гюнтер, Керер, Рюдігер, Хофман, Гюндоган, Горецка, Баку, Ройс, Сане, Мюллер. Ліхтенштейн: Бюхель, Гоппель, Гофер, Кауфман, Малін, Вольфінгер, Хальсер, Фроммельт, Зеле, Фрік, Салановіч.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку відбору до ЧС-2022 Німеччина - Ліхтенштейн.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Украина Украина 1 Болгария Болгария 1 Завершен 19:00 - Сегодня Сербия Сербия 4 Катар Катар 0 Завершен 19:00 - Сегодня Армения Армения 0 Македония Македония 5 Завершен 19:00 - Сегодня Россия Россия 6 Кипр Кипр 0 Завершен 19:00 - Сегодня Грузия Грузия 2 Швеция Швеция 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Германия - Лихтенштейн 11.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Германия и командой Лихтенштейн будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Германия и командой Лихтенштейн:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Лихтенштейн осталась с поражением. Столкновение Лихтенштейн и Германия в предыдущем футбольном матче 02.09.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Мартин Стокласа разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Лихтенштейн можно посмотреть 11.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Германия - Лихтенштейн, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Македония - 11.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Лихтенштейн
Страна: Лихтенштейн

Прошедший поединок команды Лихтенштейн был сыгран против Исландия - 11.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Исландия.

Следите за результатами матча Германия - Лихтенштейн онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен