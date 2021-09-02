Германия - Лихтенштейн онлайн трансляция матча

Анонс матча Германия - Лихтенштейн 11.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Германия и командой Лихтенштейн будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 11.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Германия и командой Лихтенштейн:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Лихтенштейн осталась с поражением. Столкновение Лихтенштейн и Германия в предыдущем футбольном матче 02.09.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Мартин Стокласа разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Македония - 11.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Лихтенштейн

Страна: Лихтенштейн



Прошедший поединок команды Лихтенштейн был сыгран против Исландия - 11.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Исландия.

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