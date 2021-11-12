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Италия - Швейцария онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 12 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Италия
1 - 1
Матч завершен
Швейцария
Ход матча
11' Сильван Видмер 36' Джованни Ди Лоренцо 43' Федерико Кьеза
47' Лоренцо Инсинье 58' Андреа Белотти Вышел: Верарди, Доменико 58' Мануэль Локателли Вышел: Сандро Тонали 69' Рикардо Родригес Вышел: Александре Гарсия, Улиссес 69' Ренато Стеффен Вышел: Imeri, Kastriot 69' Николо Барелла Вышел: Кристанте, Брайан 77' Фабиан Шер 79' Ноа Окафор Вышел: Фабиан Фрай 79' Шакири Джердан Вышел: Джибриль Соу 80' Лоренцо Инсинье Вышел: Джакомо Распадори 80' Эмерсон Вышел: Давиде Калабрия 81' Мануэль Аканджи 86' Рубен Варгас Вышел: Zeqiri, Andi 89' Александре Гарсия, Улиссес
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Италия
38%
Ничья
32%
Швейцария
29%
П1: 1.92 Х: 2.69 П2: 6.43
П1: 1.91 Х: 2.50 П2: 5.50
П1: 1.92 Х: 2.69 П2: 6.43
П1: 1.92 Х: 2.69 П2: 6.43
П1: 1.95 Х: 2.65 П2: 5.50
Прогноз на матч
Личные встречи
Италия
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Швейцария
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцария 0 - 0 Завершен Италия
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария
Последние матчи - Италия
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 16:00 Италия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Италия 5 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцария 0 - 0 Завершен Италия Н
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Последние матчи - Швейцария
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Литва 0 - 4 Завершен Швейцария В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Швейцария 2 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Швейцария Н
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцария 0 - 0 Завершен Италия Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
89'
Александре Гарсия, Улиссес
86'
Рубен Варгас
Вышел: Zeqiri, Andi
81'
Мануэль Аканджи
Лоренцо Инсинье
Вышел: Джакомо Распадори
80'
Эмерсон
Вышел: Давиде Калабрия
80'
79'
Ноа Окафор
Вышел: Фабиан Фрай
79'
Шакири Джердан
Вышел: Джибриль Соу
77'
Фабиан Шер
69'
Рикардо Родригес
Вышел: Александре Гарсия, Улиссес
69'
Ренато Стеффен
Вышел: Imeri, Kastriot
Николо Барелла
Вышел: Кристанте, Брайан
69'
Андреа Белотти
Вышел: Верарди, Доменико
58'
Мануэль Локателли
Вышел: Сандро Тонали
58'
Лоренцо Инсинье
47'
Федерико Кьеза
43'
ГООЛ! Джованни Ди Лоренцо
36'
11'
Сильван Видмер ГООЛ!
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Италия
38%
Ничья
32%
Швейцария
29%
П1: 1.92 Х: 2.69 П2: 6.43
П1: 1.91 Х: 2.50 П2: 5.50
П1: 1.92 Х: 2.69 П2: 6.43
П1: 1.92 Х: 2.69 П2: 6.43
П1: 1.95 Х: 2.65 П2: 5.50
Составы команд
21
Джанлуиджи Доннарумма
13
Эмерсон
15
Франческо Ачерби
19
Леонардо Бонуччи
2
Джованни Ди Лоренцо
5
Мануэль Локателли
8
Жоржиньо
18
Николо Барелла
10
Лоренцо Инсинье
9
Андреа Белотти
14
Федерико Кьеза
1
Ян Соммер
3
Сильван Видмер
5
Мануэль Аканджи
22
Фабиан Шер
13
Рикардо Родригес
6
Денис Закария
8
Фреулер, Ремо
11
Ренато Стеффен
23
Шакири Джердан
17
Рубен Варгас
7
Ноа Окафор
Стартовый состав
  • 10
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
    80 47
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
    58
  • 14
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
    43
  • 5
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
    58
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 18
    Николо Барелла
    Полузащитник
    69
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
    80
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 2
    Джованни Ди Лоренцо
    36
  • 21
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 7
    Ноа Окафор
    79
  • 11
    Ренато Стеффен
    69
  • 23
    Шакири Джердан
    79
  • 17
    Рубен Варгас
    86
  • 6
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 8
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 3
    Сильван Видмер
    Защитник
    11
  • 5
    Мануэль Аканджи
    Защитник
    81
  • 22
    Фабиан Шер
    77
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
    69
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 17
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 12
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 11
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 20
    Джакомо Распадори
  • 6
    Сандро Тонали
  • 3
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 4
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 22
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 1
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 18
    Eray Cömert
  • 16
    Imeri, Kastriot
    Полузащитник
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 14
    Седрик Иттен
    Полузащитник
  • 10
    Аебисшер, Мишел
    Полузащитник
  • 24
    Zeqiri, Andi
    Нападающий
  • 4
    Фабиан Фрай
    Полузащитник
  • 2
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 21
    Кён, Филипп
    Вратарь
  • 12
    Йонас Омлин
  • 20
    Александре Гарсия, Улиссес
    Защитник
    89
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Мурат Якин
Статистика матча
4
Удары мимо
4
62%
Владение мячом
38%
14
Штрафные
10
8
Фолы
13
2
Блокировано ударов
2
2
Удары в створ
2
6
Угловые
1
1
Сейвы
1
2
ЖК
3
2
Офсайды
1
Трансляция
Во второй половине сборные сбавили обороты. 25 минут коллективы выжидали чужих ошибок, но далее стали искать свободные зоны для финального штурма. Ключевой момент - феноменальный промах Жоржиньо с точки. Италия была в шаге от победы, но этот удар выше створа все испортил. 1:1 - все решится в последнем туре.
90+5'
Свисток
Матч окончен!
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
90'
Незабитый пенальти
МИМО! Он опять не забил Швейцарии! Жоржиньо гахнул выше!
89'
Желтая карточка
Гарсия сфолил против Кристанте в своей штрафной. Желтая для Гарсии и пенальти!
87'
Замена
Зекири сменил Варгаса.
84'
Опасный момент
Удар Кьезы со средней дистанции! Сильно выше ворот.
81'
Желтая карточка
Желтая Аканджи за игру рукой.
80'
Замена
Калабрия сменил Эмерсона.
80'
Замена
Соу сменил Шакири.
79'
Замена
Распадори сменил Инсинье.
79'
Замена
Фрей сменил Окафора.
77'
Желтая карточка
Шер получил желтую за свой фол.
74'
Проход Кристанте завершился своевременным подкатом Аканджи. Мяч ушел за лицевую. Угловой.
72'
Обе команды нервничают и перестраховываются. Много владения и передач поперек/назад.
69'
Замена
Кристанте сменил Бареллу.
69'
Замена
Гарсия сменил Родригеса. Имери сменил Штеффена.
66'
Швейцария с трудом выходит в атаку. Все принимающие впереди закрыты.
65'
Италия с мячом. На поле моментов нет. На "Олимпико" болельщики пускают волну.
62'
Инфо
Статистика ударов - 9:6 в пользу гостей.
59'
Многовато передач назад от Италии. Гости пока не идут на контакт и в прессинг.
57'
Замена
Берарди сменил Белотти. Тонали сменил Локателли.
55'
Инфо
Владение - 62%/38% в пользу Италии.
52'
Пессина так энергично разминался, что выбежал на край поля. Вот это рвение.
49'
Спокойный, прагматичный темп демонстрируют команды. Без остроты.
47'
Желтая карточка
Инсинье так хотел показать свой боевой настрой, что переборщил. Желтая для Лоренцо.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Отличный тайм! Есть интрига! Начался матч смелым блицкригом Швейцарии - гол-красавец получился! Хозяева спали первые 20 мин., потом стали усердно бомбардировать соперника атаками. Гол Италия создала через стандарт. Зоммер поспешил с выходом и уже 1:1. Последние минуты проходили в борьбе и эмоциях Кьезы. Ждем вторую половину!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Желтая карточка
Кьеза доигрался. Тейлор показал желтую экспрессивному итальянцу.
39'
Мяч вернулся в центр поля, в борьбу. Гости компактно обороняются.
37'
Инфо
Гол проверили на VAR - все чисто.
36'
Гоооол!!!
Заброс Инсинье со штрафного замкнул Ди Лоренцо. Не без помощи Зоммера и его выхода на перехват. 1:1!
32'
Средняя линия хозяев плохо справляется с дуэлями 1 в 1. Перекрытия через зоны работают хорошо, но это вообще не имеет смысла. Швейцария смело идет в отбор и рвется в контратаки.
29'
По ударам у команд паритет - 5:5. Проснулись итальянцы.
26'
Защитники хозяев катают мяч на своей половине. Нужно разрядить обстановку.
23'
Опасный момент
Через короткую пошла позиционка у хозяев. Кьеза двоих обыграл и пробил в дальний - Зоммер тащит!
20'
Опасный момент
Моментище! Закария принял на себя плотный удар из центра. Барелла добивал в упор, но Зоммер парировал!
17'
Хозяева пасуются в центре поля. Швейцария ждет дальнейшего продвижения соперника.
14'
Инфо
Италия ведет по владению - 66%/34%, но толку мало. Ударов-то у хозяев 0.
11'
Гоооол!!!
Воу! Вот это начало! Быстрый выпад по левому флангу Окафор завершил диагональным паасом в центр, на линию штрафной. А там защитник прибежал замыкать! И замкнул! Видмер влупил в касание - 0:1!
8'
Моментов нет. Швейцария с мячом.
7'
Зоммер вышел в опорную зону и обыгрался с партнером. Спокойно все на половине гостей. Вся активность на другой половине.
5'
Италия в контроле. Мяч в финальную треть не доходит, но хозяева уже думают про атаку.
2'
Аканджи остановил резвый прорыв Кьезы по правому флангу. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Италия, стартовый состав: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Локателли - Кьеза, Белотти, Инсинье. Запасные: Сиригу, Мерет, Калабрия, Бираги, Тонали, Распадори, Берарди, Пессина, Кристанте, Скамакка, Бернардески, Манчини.
Швейцария, стартовый состав: Зоммер - Видмер, Аканджи, Шер, Родригес - Закария, Варгас, Фрейлер - Шакири, Штеффен - Окафор. Запасные: Омлин, Кохн, Мбабу, Фрей, Зекири, Эйбишер, Иттен, Соу, Имеи, Чомер, Гавранович, Гарсия.
Добрый вечер! UA-Футбол представляет Вам матч отбора на ЧМ 2022: Италия - Швейцария. Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
12.11.2021 в 22:15
Доннарумма в последнее время, как петушок на палочке
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Анонс матча Италия - Швейцария 12.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Италия и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 12.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Швейцария:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Швейцария в предыдущем футбольном матче 12.11.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Мурат Якин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Швейцария можно посмотреть 12.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Италия - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший матч команды Италия был сыгран против Швейцария - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Италия - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Италия - Швейцария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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