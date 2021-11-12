Италия - Швейцария онлайн трансляция матча

12.11.2021 в 17:30 Битва за прямой билет в Катар. Италия – Швейцария. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 12.11.2021 UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Squadra Azzurra" и "Nati" в рамках отбора на чемпионат мира