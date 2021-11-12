Италия - Швейцария онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Италия и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 12.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Италия и командой Швейцария:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Швейцария в предыдущем футбольном матче 12.11.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Мурат Якин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший матч команды Италия был сыгран против Швейцария - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Италия - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
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