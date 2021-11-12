Англия - Албания онлайн трансляция матча

Анонс матча Англия - Албания 12.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Англия и командой Албания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 12.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Англия и командой Албания:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Албания осталась с поражением. Столкновение Англия и Албания в предыдущем футбольном матче 12.11.2021 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Эдоардо Рея разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия

Страна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Прошедший матч команды Англия был сыгран против Албания - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Албания

Страна: Албания



Предыдущий поединок команды Албания был сыгран против Англия - 12.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

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