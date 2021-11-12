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Англия - Албания онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 12 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Англия
5 - 0
Матч завершен
Албания
Ход матча
8' Клаус Гясула 9' Харри Магуайр 12' Кейди Баре Вышел: Ляци, Казим 17' Мараш Кумбула Вышел: Кастриот Дермаку 18' 0Гарри Кейн 21' Соколь Чикалеши 25' Ардиан Исмайли 28' Джордан Хендерсон 33' 0Гарри Кейн 45' 0Гарри Кейн
46' Лоренц Траши Вышел: Михай, Энеа 46' Bajrami, Nedim Вышел: Юльбер Рамадани 63' 0Гарри Кейн Вышел: Тэмми Абрахам 63' Филип Фоден Вышел: Джек Грилиш 64' Калвин Филлипс Вышел: Bellingham, Jude 67' Ляци, Казим 77' Джеймс Моррисон Вышел: Александер-Арнолд, Трент 77' Рахим Стерлинг Вышел: Смит-Роу, Эмил 87' Узуни, Мюрто Вышел: Одисе Роши
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Англия
37%
Ничья
33%
Албания
30%
П1: 7.36 Х: 1.14 П2: 31.00
П1: 1.40 Х: 3.20 П2: 11.00
П1: 7.36 Х: 1.14 П2: 31.00
П1: 7.36 Х: 1.14 П2: 31.00
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 11.00
Личные встречи
Англия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Албания
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Албания
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Албания 0 - 2 Завершен Англия
Последние матчи - Англия
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Албания В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Англия 1 - 1 Завершен Венгрия Н
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Андорра 0 - 5 Завершен Англия В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Англия Н
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 19:00 Англия 4 - 0 Завершен Андорра В
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Последние матчи - Албания
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Албания П
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Албания 0 - 1 Завершен Польша П
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Венгрия 0 - 1 Завершен Албания В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Албания 5 - 0 Завершен Сан-Марино В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 19:00 Албания 1 - 0 Завершен Венгрия В
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Новости команд
Главные события
87'
Узуни, Мюрто
Вышел: Одисе Роши
Джеймс Моррисон
Вышел: Александер-Арнолд, Трент
77'
Рахим Стерлинг
Вышел: Смит-Роу, Эмил
77'
67'
Ляци, Казим
Калвин Филлипс
Вышел: Bellingham, Jude
64'
0Гарри Кейн
Вышел: Тэмми Абрахам
63'
Филип Фоден
Вышел: Джек Грилиш
63'
46'
Лоренц Траши
Вышел: Михай, Энеа
46'
Bajrami, Nedim
Вышел: Юльбер Рамадани
ГООЛ! 0Гарри Кейн
45'
ГООЛ! 0Гарри Кейн
33'
ГООЛ! Джордан Хендерсон
28'
25'
Ардиан Исмайли
21'
Соколь Чикалеши
ГООЛ! 0Гарри Кейн
18'
17'
Мараш Кумбула
Вышел: Кастриот Дермаку
12'
Кейди Баре
Вышел: Ляци, Казим
ГООЛ! Харри Магуайр
9'
8'
Клаус Гясула
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Англия
37%
Ничья
33%
Албания
30%
П1: 7.36 Х: 1.14 П2: 31.00
П1: 1.40 Х: 3.20 П2: 11.00
П1: 7.36 Х: 1.14 П2: 31.00
П1: 7.36 Х: 1.14 П2: 31.00
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 11.00
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
5
Джон Стоунз
6
Харри Магуайр
2
Кайл Уокер
3
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
7
Калвин Филлипс
8
Джордан Хендерсон
4
Джеймс Моррисон
10
Рахим Стерлинг
9
0Гарри Кейн
11
Филип Фоден
23
Томас Стракоша
18
Ардиан Исмайли
15
Мараш Кумбула
5
Фредерик Весели
4
Эльсеид Хюсай
7
Кейди Баре
8
Клаус Гясула
10
Bajrami, Nedim
20
Лоренц Траши
16
Соколь Чикалеши
11
Узуни, Мюрто
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    77
  • 9
    0Гарри Кейн
    63 45 33 18
  • 11
    Филип Фоден
    Полузащитник
    63
  • 3
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 7
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
    64
  • 8
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
    28
  • 4
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
    77
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
    9
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 16
    Соколь Чикалеши
    21
  • 11
    Узуни, Мюрто
    Нападающий
    87
  • 4
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 7
    Кейди Баре
    Полузащитник
    12
  • 8
    Клаус Гясула
    8
  • 10
    Bajrami, Nedim
    Полузащитник
    46
  • 20
    Лоренц Траши
    Полузащитник
    46
  • 18
    Ардиан Исмайли
    Защитник
    25
  • 15
    Мараш Кумбула
    Защитник
    17
  • 5
    Фредерик Весели
    Защитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 19
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 18
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 12
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 22
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 20
    Букайо Сака
  • 21
    Одисе Роши
    Полузащитник
  • 19
    Беким Балай
    Нападающий
  • 17
    Юльбер Рамадани
    Полузащитник
  • 14
    Ляци, Казим
    Полузащитник
    67
  • 13
    Михай, Энеа
    Защитник
  • 9
    Цекичи, Эндри
    Полузащитник
  • 6
    Кастриот Дермаку
    Защитник
  • 3
    Эрмир Леняни
  • 2
    Эржон Хоксхаллари
    Защитник
  • 12
    Сельмани, Гентиан
    Вратарь
  • 1
    Этрит Бериша
    Вратарь
  • 22
    Doka, Albi
    Защитник
Тренеры
  • Гарет Саутгейт
  • Эдоардо Рея
Статистика матча
17
Штрафные
4
3
Фолы
14
59%
Владение мячом
41%
1
Офсайды
3
ЖК
4
7
Удары в створ
4
6
Удары мимо
4
Угловые
4
Сейвы
2
3
Блокировано ударов
1
Трансляция
Второй тайм получился скучным. Англия играла из-под палки, в то время как соперники практически ничего не смогли предложить в атаке. В итоге, обе стороны согласились на разгром образца первого тайма.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 5:0! Англия едет на мундиаль в Катаре!
90'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
90'
Прострел с левого фланга от Трента так и прокатился по штрафной.
88'
В центре поля поймали в офсайд Роши при верховой передаче из глубины.
86'
Замена
Роши вышел вместо Узуни.
85'
Грилиш покрутился на левом фланге штрафной, после чего с левой ноги пробил в корпус сопернику. Угловой.
83'
Офсайд
Абрахам залез в офсайд при передаче на ход на левый фланг атаки.
81'
Англичане закатывают мяч до победной концовки.
79'
Падение Смит Роу на входе в правый фланг штрафной во время дриблинга арбитры проигнорировали.
77'
Замена
Смит Роу дебютировал заменой Стерлингу.
77'
Замена
Александер-Арнольд заменил Джеймса.
75'
Албания сейчас больше владеет мячом.
73'
Стракоша во вратарской перехвати прострел с левого фланга от Грилиша.
70'
Опасный момент
Беллингэм на правом фланге штрафной сбросил мяч пяткой на Джеймса, а тот пробил мимо дальней штанги!
68'
Носилки на поле, но они не понадобятся, как говорят врачи.
67'
Желтая карточка
Лачи дали желтую в итоге.
66'
Через себя хотел бить Лачи в центре чужой штрафной, но прямо перед ним головами столкнулись Джеймс и Стоунз, а затем по ним и удар ногой соперника прилетел.
64'
Замена
Беллингэм заменил Филлипса.
64'
Замена
Фоден заменен на Грилиша.
63'
Замена
Абрахам вышел вместо Кейна.
60'
Англия не особо стремиться добивать соперников, по всей видимости. Возня в центре поля.
57'
Стерлинг и Кейн неудачно попытались сыграть в стенку на левом фланге штрафной.
55'
Кейна сбили во время продвижения по правому флангу атаки мимо Дермаку.
53'
Стерлинг обошел Исмайли на правом фланге штрафной, однако затем соперник догнал его качественным и чистым подкатом.
52'
Кейн запустил мяч над воротами со входа на левый фланг штрафной, получив до этого быстрый пас из глубины от Хендерсона.
51'
Сбитый темп демонстрируют команды. Англия в прессинге спокойно отбирает мяч на чужой половине.
49'
Англичане продолжают удерживать мяч у себя.
47'
Чикалеши с дальней дистанции на левом фланге атаки закрутил мяч в руки Пикфорду.
46'
Замена
Рамадани заменен на Бейрами.
46'
Замена
Михай вышел вместо Траши.
Свисток
Второй тайм начался!
Говорить о первом тайме нечего. Албанию вынесли с поля вперед ногами. Гости потеряли двух футболистов из-за высокого темпа игры соперников еще до перерыва, после чего в их ворота друг за другом посыпались результативные удары. И ведь мог изменить ситуацию Узуну! Однако выходы один на один на таком уровне, все-таки, надо уметь реализовывать.
Свисток
Перерыв. 5:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Завершающий удар через себя от Кейна последовал после подачи Фодена с углового на правом фланге под дальнюю штангу!
45'
Хисай перевел над перекладиной подачу Стерлинга с левого фланга штрафной.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
44'
Чилвелл в проходе по левому флангу заработал аут.
42'
Джеймс с правого фланга исполнил подачу на ближний угол вратарской, но Кейн в падении не попал под дальнюю штангу.
40'
Весели вынес мяч из штрафной, после передачи низом с левого фланга от Стерлинга.
38'
Опасный момент
Стерлинг исполнил черпак на правый фланг штрафной, где Кейн остановил мяч, но затем пробил мимо дальней штанги!
37'
Перехвачен перевод мяча на правый фланг атаки в адрес Фодена в исполнении Магуайра.
35'
Англичане продолжают доминировать на мяче.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стерлинг отыграл на левый угол вратарской, где Кейн качнул защитника, и пробил в острого угла в дальний верхом!
31'
Опасный момент
Стракоша вытащил еще и удар Кейна со средней дистанции на входе в левый фланг штрафной в дальнюю девятку!
30'
Опасный момент
Фоден подключил Стерлинга на левом фланге чужой штрафной, тот покатил на Кейна, Харри пробил в касание, но Стракоша парировал!
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хендерсон и Кейн сыграли в затяжную стенку в центре штрафной, после чего Джордан обошел защитника, и пробил мимо голкипера!
26'
Опасный момент
Чикалеши убежал в быстрый выпад на правый фланг штрафной, но завершил свое продвижение ударом в ближний угол низом. На месте Пикфорд.
25'
Желтая карточка
Исмайли предупрежден за удержание Стерлинга на правом фланге обороны.
24'
Пас за спины центральным защитника на ход Стерлингу был слишком сильным.
23'
Раскатывает мяч Англия в центре поля, в то время как соперники пытаются их сдерживать.
21'
Желтая карточка
Чикалеши получил желтую не столько за игру рукой на приеме мяча в центре поля, сколько за разговоры с арбитром.
20'
Подача с левого фланга от Чилвелла в дальнюю сторону штрафной была для Фодена слишком высокой.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кейн замкнул дальнюю штангу, после подачи с правого фланга от Хендерсона.
17'
Замена
Дермаку вышел вместо Кумбула. Албания сыпется на глазах.
15'
А теперь и у Кумбула повреждение.
14'
Опасный момент
Узуни должен был сейчас сравнивать счет, но не смог обыграть Пикфорда в ситуации один на один, после ужасной передачи с правого фланга обороны назад от Уокера!
12'
Англия старается прессингом задушить соперников уже в их штрафной.
11'
Замена
Вместо Баре вышел Лачи.
10'
Все, Баре наигрался на сегодня. Вновь сидит на промокшей от дождя траве.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джеймс со штрафного на правом фланге подал в зону перед вратарской, а Магуайр замкнул головой!
9'
Желтая карточка
Желтую в итоге дали Гьясуле.
8'
В подкате со спины на левом фланге обороны Гьясула влетел в ноги Кейну.
8'
И уже готовится замена у гостей.
7'
Баре лежит на газоне в данные минуты и держится за колено.
6'
Траши у чужой штрафной пошел в успешный подкат против Мингса.
5'
Офсайд
Чикалеши убега в явный офсайд по правому флангу атаки, а в завершении еще и врезался в Пикфорда, получив при этом повреждение.
4'
Стерлинга снес во время прорыва в левый фланг штрафной Кумбула, но рефери дружно промолчали.
3'
Кейна в центре поля уложил на газон Кумбула.
2'
Англичане привычно больше владеют мячом, но соперники уже включили прессинг.
1'
Кейн в центре поля сбрасывал мяч на левый фланг на ход Стерлингу, но пас получился слишком сильным.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бериша, Сельмани, Ходжалари, Леняни, Дермаку, Чекичи, Михай, Ляци, Рамадани, Баляй, Роши, Дока.
Албания: Стракоша — Исмайли, Кумбула, Весели — Хюсай, Баре, Гьясуля, Байрами, Траши — Чикалеши, Узуни.
Запасные: Джонстон, Рамсдейл, Александер-Арнольд, Грилиш, Мингс, Коади, Абрахам, Беллингэм, Смит-Роу, Сака.
Англия: Пикфорд — Уокер, Магуайр, Стоунз — Джеймс, Хендерсон, Филлипс, Чилвелл — Фоден, Кейн, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Рудди Бюке (Амьен) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы I. На поле стадиона "Уэмбли" (Лондон, Англия) сыграют Англия и Албания.
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Комментарии(2)
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Андрей (Odessa)
12.11.2021 в 23:15
Не понимаю, что мог изменить гол Узуни. Скорее, получили бы ещё больше в ответ.
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Zolotoy Myach (Chicago)
12.11.2021 в 21:31
Ска, от одного названия Стракоша, сердце в пятки уходит...))))
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Анонс матча Англия - Албания 12.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Англия и командой Албания будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 12.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Англия и командой Албания:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Албания осталась с поражением. Столкновение Англия и Албания в предыдущем футбольном матче 12.11.2021 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Эдоардо Рея разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Албания можно посмотреть 12.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Англия - Албания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Албания - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Албания
Страна: Албания

Предыдущий поединок команды Албания был сыгран против Англия - 12.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Англия - Албания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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