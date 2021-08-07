  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металлист - Прикарпатье Смотреть онлайн
В тренде

Металлист - Прикарпатье онлайн трансляция матча

Первая лига - 13 ноября 2021, 17:45 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
До начала
00 : 00 : 00
Прикарпатье
Ивано-Франковск
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
67%
Ничья
14%
Прикарпатье
19%
П1: 1.45 Х: 2.70 П2: 17.00
П1: 1.67 Х: 2.38 П2: 11.00
П1: 1.45 Х: 2.70 П2: 17.00
П1: 1.45 Х: 2.70 П2: 17.00
П1: 1.51 Х: 2.60 П2: 15.00
Личные встречи
Металлист
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Прикарпатье
Первая лига 2021/2022
07.08.2021 - 18:30 Прикарпатье 1 - 4 Завершен Металлист
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос В
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист П
Показать больше
Последние матчи - Прикарпатье
Первая лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:15 Прикарпатье 2 - 1 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 15:30 Прикарпатье 3 - 1 Завершен ФК Ужгород В
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 13:15 Прикарпатье 3 - 1 Завершен Альянс В
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 13:15 Подолье 0 - 2 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
12.10.2021 - 15:30 Прикарпатье 0 - 0 Завершен Агробизнес Н
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
67%
Ничья
14%
Прикарпатье
19%
П1: 1.45 Х: 2.70 П2: 17.00
П1: 1.67 Х: 2.38 П2: 11.00
П1: 1.45 Х: 2.70 П2: 17.00
П1: 1.45 Х: 2.70 П2: 17.00
П1: 1.51 Х: 2.60 П2: 15.00
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Горбунов, Федорив, Мизюк, Романюк, Сарапий, Балули, Демченко, Риаскос, Пейшото, Танчик.
Инфо
Стартовый состав Прикарпатья: Пицан, Лень, Француз, Матушевский, Пастух, Семотюк, Цюцюра, Рудюк, Сондей, Барчук, Воробчак.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура Первой лиги между Металлистом и Прикарпатьем.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:30 - Сегодня ВПК-Агро ВПК-Агро 1 Подолье Подолье 0 Завершен 14:00 - Сегодня Металлург Металлург 0 Балканы Балканы 0 Завершен 14:00 - Сегодня Карпаты Карпаты 0 Мункач Мункач 0 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Чернигов ФК Чернигов 2 Рубикон Рубикон 1 Завершен 13:30 - Сегодня Реал Фарма Реал Фарма 2 ФК Волчанск ФК Волчанск 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Металлист - Прикарпатье 13.11.2021, Первая лига

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 13.11.2021
Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металлист (Харьков) и командой Прикарпатье (Ивано-Франковск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Металлист, тогда как команда Прикарпатье осталась с поражением. Столкновение Прикарпатье и Металлист в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Прикарпатье можно посмотреть 13.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Прикарпатье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против ФК Ужгород - 07.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Рыпан

Предыдущий матч команды Прикарпатье был сыгран против Олимпик - 06.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Следите за результатами матча Металлист - Прикарпатье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен