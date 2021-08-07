Металлист - Прикарпатье онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Прикарпатье 13.11.2021, Первая лига

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 13.11.2021

Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металлист (Харьков) и командой Прикарпатье (Ивано-Франковск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Металлист, тогда как команда Прикарпатье осталась с поражением. Столкновение Прикарпатье и Металлист в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против ФК Ужгород - 07.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016

Страна: Украина

Тренер: Олег Рыпан



Предыдущий матч команды Прикарпатье был сыгран против Олимпик - 06.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

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