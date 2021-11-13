Босния и Герцеговина - Финляндия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Босния и Герцеговина и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 13.11.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Босния и Герцеговина и командой Финляндия:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Финляндия и Босния и Герцеговина в предыдущем футбольном матче 24.03.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина
Предыдущий матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Украина - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва
Предыдущий матч команды Финляндия был сыгран против Казахстан - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.
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