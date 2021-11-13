Босния и Герцеговина - Финляндия онлайн трансляция матча

Анонс матча Босния и Герцеговина - Финляндия 13.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Босния и Герцеговина и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 13.11.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Босния и Герцеговина и командой Финляндия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Финляндия и Босния и Герцеговина в предыдущем футбольном матче 24.03.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина

Страна: Босния и Герцеговина



Предыдущий матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Украина - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Финляндия

Страна: Финляндия

Тренер: Маркку Канерва



Предыдущий матч команды Финляндия был сыгран против Казахстан - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

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