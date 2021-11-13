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Босния и Герцеговина - Финляндия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 13 ноября 2021, 16:00
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Босния и Герцеговина
1 - 3
Обновить
84'
Финляндия
Ход матча
24' Миралем Пьянич 29' Форсс, Маркус 37' Юкка Райтала 39' Сеад Колашинац Вышел: Эрмедин Демирович
46' Форсс, Маркус Вышел: Nissila, Urho 51' Робин Лод 56' кимирот, Гойко Вышел: Амер Гояк 56' Амир Хаджиахметович Вышел: Саньин Прчич 66' Миралем Пьянич Вышел: Матео Сушич 67' Раде Крунич Вышел: Лука Менало 69' Лука Менало
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
44%
Ничья
31%
Финляндия
25%
П1: 1.93 Х: 2.25 П2: 12.10
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 1.95
П1: 1.93 Х: 2.25 П2: 12.10
П1: 1.93 Х: 2.25 П2: 12.10
П1: 2.37 Х: 2.44 П2: 4.20
Прогноз на матч
Личные встречи
Босния и Герцеговина
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Финляндия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Финляндия 2 - 2 Завершен Босния и Герцеговина
Евро 2020 2020
12.10.2019 - 19:00 Босния и Герцеговина 4 - 1 Завершен Финляндия
Евро 2020 2020
08.06.2019 - 19:00 Финляндия 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина
Последние матчи - Босния и Герцеговина
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Босния и Герцеговина В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 2 - 2 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина П
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Последние матчи - Финляндия
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 17:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина П
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан В
Международные товарищеские матчи 2021
01.09.2021 - 19:00 Финляндия 0 - 0 Завершен Уэльс Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Лука Менало
69'
Раде Крунич
Вышел: Лука Менало
67'
Миралем Пьянич
Вышел: Матео Сушич
66'
кимирот, Гойко
Вышел: Амер Гояк
56'
Амир Хаджиахметович
Вышел: Саньин Прчич
56'
51'
Робин Лод ГООЛ!
46'
Форсс, Маркус
Вышел: Nissila, Urho
Сеад Колашинац
Вышел: Эрмедин Демирович
39'
37'
Юкка Райтала
29'
Форсс, Маркус ГООЛ!
Миралем Пьянич
24'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
44%
Ничья
31%
Финляндия
25%
П1: 1.93 Х: 2.25 П2: 12.10
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 1.95
П1: 1.93 Х: 2.25 П2: 12.10
П1: 1.93 Х: 2.25 П2: 12.10
П1: 2.37 Х: 2.44 П2: 4.20
Составы команд
13
Сехич, Ибрахим
17
Цивич, Элдар
31
Сеад Колашинац
6
Саничанин, Синиша
16
Анел Ахмедходжич
13
кимирот, Гойко
15
Миралем Пьянич
18
Амир Хаджиахметович
8
Раде Крунич
9
Смайл Превляк
20
Мирослав Стеванович
1
Храдеки, Лукас
22
Юкка Райтала
17
Ivanov, Robert
15
Лео Вайсанен
3
Даниел О'Маугнесси
21
Хамалайнен, Нико
8
Робин Лод
11
Расмус Шуллер
6
Глен Камара
10
Теему Пукки
19
Форсс, Маркус
Стартовый состав
  • 8
    Раде Крунич
    Полузащитник
    67
  • 9
    Смайл Превляк
  • 20
    Мирослав Стеванович
    Полузащитник
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
    56
  • 15
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
    66 24
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
    56
  • 17
    Цивич, Элдар
    Защитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
    39
  • 6
    Саничанин, Синиша
    Защитник
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 13
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
  • 10
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 19
    Форсс, Маркус
    Нападающий
    46 29
  • 8
    Робин Лод
    51
  • 11
    Расмус Шуллер
  • 6
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
    37
  • 17
    Ivanov, Robert
    Защитник
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 3
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 21
    Хамалайнен, Нико
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Эрмедин Демирович
    Нападающий
  • 21
    Саньин Прчич
    Полузащитник
  • 19
    Аднан Ковачевич
    Защитник
  • 22
    Налич, Ади
    Полузащитник
  • 24
    Cipetic, Branimir
    Защитник
  • 14
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 7
    Лука Менало
    69
  • 4
    Матео Сушич
    Защитник
  • 3
    Хаджикадунич, Денис
    Защитник
  • 22
    Кенан Пирич
    Вратарь
  • 1
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 19
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
  • 18
    Йере Уронен
    Защитник
  • 16
    Nissila, Urho
    Полузащитник
  • 14
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 13
    Ilmari Niskanen
  • 9
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 16
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 2
    Араюри, Паулус
    Защитник
  • 23
    Карлйохан Эрикссон
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 5
    Tenho, Miro
    Защитник
Тренеры
  • Ивайло Петев
  • Маркку Канерва
Статистика матча
11
Угловые
1
2
Блокировано ударов
1
65%
Владение мячом
35%
7
Удары мимо
1
7
Штрафные
7
7
Фолы
7
1
ЖК
4
Удары в створ
3
1
Сейвы
3
КК
1
Трансляция
76'
Замена
Уронен вместо Лода вышел у гостей
75'
Гоооол!!!
Гооол! Засчитан! 3:1, Финляндия снова ведет в два мяча!
74'
Гоооол!!!
Гооол!!!! Финляндия ответила! После навеса с фланга после штрафного ОШонесси вскочил и переправил в сетку! Но судья смотрит ВАР на просмотр офсайда!
71'
Пробуют поддавливать боснийцы, нас ждет интересная концовка
69'
Гоооол!!!
Гооол! После навеса со штрафного Минало вколачивает под ближнюю штангу! 1:2, возвращается Босния!
67'
Замена
Сушич и Менало вместо Пьянича и Крунича. Последняя попытка Ивайло Петева изменить что-то в этом матче.
63'
Довольно пассивно боснийцы в атаке выглядят. Вроде и атакуют, но все никак остроты не создадут
61'
Прцич вот приложился метров с 25-ти. Намного выше ворот.
59'
Босния вроде и атакует, а интересных моментов нет
57'
Катают боснийцы, но пока что без серьезных обострений
56'
Замена
Гояк и Прчич у Боснии вышли вместо Хаджиахметовича и Цимерота
51'
Гоооол!!!
Гооол! 2:0! Финны в меньшинстве после привоза защитников Боснии, забивают второй! Лод затолкал после прострела от лицевой!
49'
Круньич бил метров с 20-ти, бил сильно, но Градецки это без проблем берет
47'
Опасный момент
Оххо! Пукки! Принял, в штрафной, пробил, ног мимо! Такой моментище у Финляндии!
46'
Свисток
Начался второй тайм!
46'
Замена
Ниссиля вместо Форрса выходит у финнов в перерыве.
Инфо
По сути, игра довольно осторожная в первом тайме. Босния имела территориальное преимущество, Финляндия – преимущество в моментах. Финны забили с пенальти, но в концовке тайма остались в меньшинстве. 0:1, Босния проигрывает, но второй тайм должен быть интересным
45+3'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв
45+2'
Поддавливают боосняки, но все никак до точно удара дело не дойдет
45'
Инфо
Три минуты компенсировано к первому тайму
44'
Уголовой
Еще один угловой для Боснии. Пьянич навесил не очень удачно
43'
Уголовой
А вот после углового довели до удара хозяева, но Градецки берет в прыжке
42'
Уголовой
Пару угловых подали боснийцы, но ничего интересного не выжали
40'
Замена
Демирович вместо Колошиноца выходит
39'
А Колошинц, против которого был фол, покидает поле. Замена нужна
38'
Валидная красная, судья после просушки ВАР не меняет решение
37'
Красная карточка
Красная для финнов! Райтола в подкате не успел, но старался, кажется, играть в мяч!
33'
Неплохой навес с фланга от финнов прошел… Но Шехич вовремя вышел
29'
Гоооол!!!
Гооол!!! Финны организовали атаку, после прострела с фланга Форс все-таки затолкал мяч в ворота! 1:0, Финляндия ведет!
28'
Немного успокоились команды
25'
Незабитый пенальти
Пукки бьет пенальти – Шехич тянет! Вот так!
24'
Желтая карточка
Пенальти! Для финнов! Пьянич сыграл в штрафной и получил еще и желтую!
23'
Опасный момент
Пукки! Пукки! Обокрал защитника, выскочил один на один, проскочил кипера, но защитник подкатился! Вот это момент!
21'
Ох как! После навеса с фланга Форс пробил головой – пробил несильно и без проблем для кипера. Но сам эпизод неплох!
19'
А вот Превляк после прохода по флангу прострелил, но защитники разрядили
18'
Финн Камара дал метров с 25-ти. Заблокировано
16'
Спокойно все у нас. Команды боятся ошибиться
14'
2:0 по ударам на данный момент
11'
Опасный момент
А вот Колошинац неплохо вырезал на Пьянича, но Миралем метров с 20 дал выше… Неплохой момент!
10'
Финны сходили в атаку. Ничего опасного.
8'
После прострела Цимерота мяч попал не то в руку, не то в корпус защитнику. Оливер не свистит.
6'
А между тем, Оливер остановил игру и пообщался с тренерами – видимо, уже нервы
5'
Финны не прессингуют, встречают средним блоком.
4'
Уголовой
Угловой для хозяев – Градецки кулаком вынес навес.
3'
Босния больше контролирует мяч, но все пока что в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
На игре есть ВАР, тк сто судейских проблем быть не должно
Звучат гимны стран
Джеко на трибуне, вне заявки.
Команды выходят на поле
Инфо
Отметим, что Эдина Джеко, который продолжает залечивать травму, нет в заявке боснийцев
Инфо
Стартовый состав Финляндии: Градецки, ОШонесси, Лод, Форсс, Камара, Хамяляйнен, Шуллер, Иванов, Вайсаннен, Пукки
Инфо
Стартовый состав Боснии и Герцеговины: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Колошинац, Цивич, Хаджиахметович, Цимирот, Пьянич, Крунич, Стеванович, Преаляк
Как видим, положение в группе сложное, за два тура до финиша три команды претендуют на второе место. Так что сегодня будет интересно, и украинским болельщикам в том числе.
Положение в группе: Франция – 12 очков, Украина – 9, Финляндия – 8, Босния – 7, Казахстан – 3.
Напомним, что в этой группе находится и сборная Украины.
Инфо
Поединок начнется в 16:00, судить игру будет англичанин Майкл Оливер.
Добрый день всем любителям футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором сборная Боснии и Герцеговины примет Финляндию.
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Комментарии(9)
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cucumber (Киев)
13.11.2021 в 17:38
Господи, фіни переважають нас по забитих, бо вже 1-3.
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0
0
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Степан Срака
13.11.2021 в 17:38
вашу матір 1-3!!!
Ответить
0
0
cucumber (Киев)
13.11.2021 в 17:31
Вже 1-2.
Ответить
0
0
avatar
Степан Срака
13.11.2021 в 17:23
хріново...
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 17:02
Та какая разница какой тут счёт? Надо самим обыгрывать Боснию,они далеко не гранды футбола
Ответить
0
-1
Lotto (Харьков)
13.11.2021 в 17:17
Да, но я так понимаю финов теперь и ничья с немотивированной Францией устроит, так что даже победа уже ничего не гарантирует разве что разницу набивать прийдеться хорошую, будет непросто.
Ответить
+1
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 17:19
Ну не факт,что финны выйграют. И не стоит списывать со счетов дубль Франции.
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 16:55
Украине лучше всего ничья и всё равно нужно будет выигравать у Боснии или ничья -но всё зависит как сыграют фины-франция
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0
0
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Степан Срака
13.11.2021 в 16:40
паскудненький рахунок
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0
0


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Анонс матча Босния и Герцеговина - Финляндия 13.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Босния и Герцеговина и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 13.11.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Босния и Герцеговина и командой Финляндия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Финляндия и Босния и Герцеговина в предыдущем футбольном матче 24.03.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина - Финляндия можно посмотреть 13.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина - Финляндия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Предыдущий матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Украина - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Предыдущий матч команды Финляндия был сыгран против Казахстан - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

Следите за результатами матча Босния и Герцеговина - Финляндия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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