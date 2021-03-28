  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Франция - Казахстан Смотреть онлайн
В тренде

Франция - Казахстан онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 13 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Гленн Ниберг
Рейтинг матча:
Франция
5 - 0
Обновить
69'
Казахстан
Ход матча
6' Килиан Мбаппе 12' Килиан Мбаппе 32' Килиан Мбаппе
51' Омиртаев, Оралхан 52' Карим Бензема 55' Карим Бензема 59' Карим Бензема 60' Абат Аимбетов Вышел: Zhaksylykov, Aibar 60' Омиртаев, Оралхан Вышел: Владислав Васильев
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Франция
50%
Ничья
25%
Казахстан
25%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.11 Х: 7.30 П2: 29.00
Личные встречи
Франция
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Казахстан
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Франция В
Лига Наций 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгия 2 - 3 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Показать больше
Последние матчи - Казахстан
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 17:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Босния и Герцеговина П
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 2 - 2 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан П
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 17:00 Казахстан 2 - 2 Завершен Украина Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
60'
Абат Аимбетов
Вышел: Zhaksylykov, Aibar
60'
Омиртаев, Оралхан
Вышел: Владислав Васильев
ГООЛ! Карим Бензема
59'
ГООЛ! Карим Бензема
55'
Карим Бензема
52'
51'
Омиртаев, Оралхан
ГООЛ! Килиан Мбаппе
32'
ГООЛ! Килиан Мбаппе
12'
ГООЛ! Килиан Мбаппе
6'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Франция
50%
Ничья
25%
Казахстан
25%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.11 Х: 7.30 П2: 29.00
Составы команд
1
Уго Льорис
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
4
Упамекано, Дайот
23
Жюль Кунде
22
Тео
25
Адриен Рабио
13
Канте, Н`Голо
11
Кингсли Коман
8
Антуан Гризманн
10
Килиан Мбаппе
19
Карим Бензема
1
Станислав Покатилов
96
Марат Быстров
4
Темирлан Ерланов
22
Александр Марочкин
6
Нуралы Алип
19
Taikenov, Maksat
18
Эркин Тапалов
5
Исламбек Куат
14
Самат Жаринбетов
17
Абат Аимбетов
17
Омиртаев, Оралхан
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    32 12 6
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    59 55 52
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 17
    Абат Аимбетов
    Нападающий
    60
  • 17
    Омиртаев, Оралхан
    Нападающий
    60 51
  • 18
    Эркин Тапалов
    Защитник
  • 5
    Исламбек Куат
    Защитник
  • 14
    Самат Жаринбетов
    Полузащитник
  • 96
    Марат Быстров
  • 4
    Темирлан Ерланов
  • 22
    Александр Марочкин
    Защитник
  • 6
    Нуралы Алип
  • 19
    Taikenov, Maksat
    Защитник
  • 1
    Станислав Покатилов
    Вратарь
Запасные игроки
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 17
    Маттео Гандузи
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 20
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 16
    Бенуа Костиль
    Вратарь
  • 10
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 17
    Джордан Веретут
  • 21
    Бегдат Каиров
    Защитник
  • 30
    Бауршан Байтана
    Нападающий
  • 20
    Zhaksylykov, Aibar
    Нападающий
  • 14
    Владислав Васильев
  • 19
    Shushenachev, Artur
    Нападающий
  • 12
    Shaizada, Bekkhan
    Вратарь
  • 74
    Seisen, Mukhammejan
    Вратарь
  • 13
    Kassym, Alibek
    Защитник
  • 18
    Tursynbay, Sagadat
    Защитник
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Талгат Байсуфинов
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
4
Штрафные
11
1
Офсайды
10
Фолы
4
7
Удары в створ
3
3
Блокировано ударов
1
3
Угловые
1
3
Сейвы
2
2
Удары мимо
1
1
ЖК
1
Трансляция
66'
Французы находятся в затяжном контроле перед чужой штрафной.
64'
Опасный момент
Штанга! Тайкенов головой срезал подачу с левого фланга от Мбаппе в дальнюю штангу своих ворот, после чего Покатилову пришлось смахивать отскакивающий в ворота мяч с самой линии!
61'
Замена
Вместо Аимбетова игру продолжит Жаксылыков.
61'
Замена
Васильев вошел в игру вместо Омиртаева.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бензема отыграл на ход Мбаппе на левый фланг штрафной, а тот выкатил партнеру на пустые.
Инфо
Франция не проиграла в последних 26 соревновательных матчах (17 побед, 8 ничьих) и знала только одну серию лучше подобного рода в своей истории: 27 матчей с сентября 1994 года по март 1999 года.
57'
Опасный момент
Выстрелил Рабио из зоны перед чужой штрафной, а Покатилов, пусть и только со второй попытки, но зафиксировал мяч в руках.
Инфо
Килиан Мбаппе забил 22 гола за сборную Франции в возрасте 22 лет и 10 месяцев, как минимум на три года моложе любого другого игрока. Ближайший — Тьерри Анри в возрасте 25 лет и 10 месяцев в июне 2003 года.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тео сумел протолкнуть мяч себе на ход в левом фланге штрафной мимо двух соперников, после чего прострелил на Бензема, а Карим замкнул между ног голкиперу!
Инфо
Килиан Мбаппе стал первым игроком, забившим 3+ голов в соревновательном матче сборной Франции после Доминика Рошто против Люксембурга 30 октября 1985 года.
52'
Желтая карточка
Бензема пошел в опасный стык против Покатилова в попытке завершить подачу с правого фланга от МБаппе на дальнюю штангу.
51'
Желтая карточка
Омиртаев совершил накладку против Лукаса у чужой штрафной.
48'
Канте покатил на правый фланг штрафной для Бензема, но партнер с разворота пробил в защитника.
47'
Омиртаев разгонялся на правом фланге атаки, но корпус Тео обойти так и не смог.
Свисток
Второй тайм начался!
Интриги в этом матче нет совершенно никакой еще с первых минут. Франция доминирует на всех фронтах, Казахстан кое-как старается отбиваться, но получается это не очень успешно, как видим по счету на табло. Моментов для выхода в атаки у гостей практически нет, поэтому им остается лишь наблюдать, как нападение оппонентов раз за разом дерзает оборону новым, более изощренным способом.
Свисток
Перерыв. 3:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Опасный момент
Покатилов перед собой отразил дальний удар от Комана с правого фланга, после чего Гризманн исполнил рабону на Бензема, а тот попал по сопернику в попытке завершить через себя.
41'
Аймбетова разгоняли передачей на ход по левому флангу, но Упамекано без проблем перехватил мяч.
39'
Жарынбетова на чужой половине сбил в попытке прессинга Гризманн.
36'
Играет в пас Франция у центральной линии, и никто никуда совершенно не спешит.
34'
Омиртаев головой замыкал подачу с правого фланга, однако просто сбросил мяч головой в руки Льорису.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Коман выдал роскошную подачу между двумя защитниками с правого фланга, а Мбаппе завершил ударом головой в дальний!
31'
Французы вновь у чужой штрафной раскатывают мяч.
28'
Отскок от неудачной подачи со штрафного достался Алипу в дальней дистанции, но он все равно пробил. Ощутимо неточно.
26'
Упамекано с фолом догнал Аймбетова в центре поля.
24'
Интересное продолжение черпака на правый фланг штрафной от Комана в исполнении Мбаппе, который пяткой чуть не попал в дальний угол по высокой дуге.
22'
Омиртаева у чужой штрафной с фолом развернул Рабио.
20'
Уголовой
Кунде на ближней штанге подрезал подачу углового с правого фланга от Гризманна, но защитники блокировали.
17'
Не помешали прострелить Коману с правого фланга, не помешали продлить Гризманну дальше на Бензема, однако обратный пас Карима уже был перехвачен.
15'
Франция чем угодно занимается на чужой половине поля. Тотальное превосходство.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кунде отправил в прорыв Комана по правому флангу, Покатилов полетел перехватывать, ошибся, соперник пробросил мимо него, покатил на Мбаппе, а тот переправил в пустые.
10'
Коман исполнял подачу с правого фланга, однако защитники успешно сыграли на вынос.
8'
Аймбетов явно не успевал к передаче Тапалова на ход по правому флангу штрафной.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бензема загнал Тео передачей на ход к лицевой на левом фланге штрафной, откуда последовал прострел в оттяжку, а Мбаппе завершил его ударом в касание в ближний угол.
5'
Франция полностью контролирует темп игры.
3'
Выше ворот отправил мяч Мбаппе неудачной подачей с левой границы штрафной.
1'
Жарынбетов налетел на Канте в верховой борьбе перед чужой штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шайзада, Сейсен, Турсынбай, Шушеначев, Байтана, Касым, Васильев, Жаксылыков, Каиров.
Казахстан: Покатилов — Быстров, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов — Тапалов, Куат, Жарынбетов — Аймбетов, Омиртаев.
Запасные: Костиль, Ареола, Павар, Ленгле, Верету, Тчуамени, Бен-Йеддер, Дюбуа, Зума, Гендузи, Динь, Диаби.
Франция: Льорис — Кунде, Упамекано, Л. Эрнандес — Коман, Рабио, Канте, Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема, Мбаппе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Гленн Нюберг (Сетер, Швеция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D. На поле стадиона "Парк де Пренс" (Париж, Франция) сыграют Франция и Казахстан.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Soccerman (Москва)
13.11.2021 в 22:25
казахи де рь мо , а не команда
Ответить
+1
0


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Турция Турция 6 Гибралтар Гибралтар 0 Завершен 19:00 - Сегодня Норвегия Норвегия 0 Латвия Латвия 0 Завершен 18:10 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 1 Эпицентр Эпицентр 1 Завершен 18:00 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 1 Эпицентр Эпицентр 1 Завершен 17:45 - Сегодня Металлист Металлист 4 Прикарпатье Прикарпатье 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Франция - Казахстан 13.11.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Франция и командой Казахстан будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 13.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Франция и командой Казахстан:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Франция, тогда как команда Казахстан осталась с поражением. Столкновение Казахстан и Франция в предыдущем футбольном матче 28.03.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Талгат Байсуфинов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Казахстан можно посмотреть 13.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Франция - Казахстан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Испания - 10.10.2021, в рамках турнира Лига Наций 2020 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Казахстан
Страна: Казахстан

Предыдущий матч команды Казахстан был сыгран против Финляндия - 12.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

Следите за результатами матча Франция - Казахстан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен