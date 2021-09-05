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Армения - Германия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 14 ноября 2021, 19:00
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Армения
0 - 1
Обновить
22'
Германия
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Армения
27%
Ничья
27%
Германия
45%
П1: 16.70 Х: 5.07 П2: 1.26
П1: 19.00 Х: 7.50 П2: 1.14
П1: 16.70 Х: 5.07 П2: 1.26
П1: 16.70 Х: 5.07 П2: 1.26
П1: 12.00 Х: 4.70 П2: 1.32
Личные встречи
Армения
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Германия
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Германия 6 - 0 Завершен Армения
Последние матчи - Армения
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 19:00 Армения 0 - 5 Завершен Македония П
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Румыния 1 - 0 Завершен Армения П
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Исландия 1 - 1 Завершен Армения Н
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 19:00 Армения 1 - 1 Завершен Лихтенштейн Н
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Германия 6 - 0 Завершен Армения П
Показать больше
Последние матчи - Германия
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Германия 9 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Македония 0 - 4 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Германия 2 - 1 Завершен Румыния В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Исландия 0 - 4 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Германия 6 - 0 Завершен Армения В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Армения
27%
Ничья
27%
Германия
45%
П1: 16.70 Х: 5.07 П2: 1.26
П1: 19.00 Х: 7.50 П2: 1.14
П1: 16.70 Х: 5.07 П2: 1.26
П1: 16.70 Х: 5.07 П2: 1.26
П1: 12.00 Х: 4.70 П2: 1.32
Составы команд
71
Станислав Бучнев
4
Тарон Восканян
28
Андре Калисир
5
Хароян, Вараздат
15
Terteryan, David
21
Margaryan, Zhirayr
74
Эдуард Спертсян
17
Udo, Solomon
19
Хорен Байрамян
77
Генрих Мхитарян
23
Саргис Адамян ,
22
тер Стеген, Марк-Андре
15
Джонатан Кристальдо
24
Тило Керер
28
Маттиас Гинтер
21
Илкай Гюндоган
20
Дэвид Раум
19
Лерой Сане
23
Йонас Хофманн
32
Флориан Нойхаус
25
Томас Мюллер
29
Хавертц, Кай
Стартовый состав
  • 23
    Саргис Адамян ,
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 21
    Margaryan, Zhirayr
    Защитник
  • 74
    Эдуард Спертсян
  • 17
    Udo, Solomon
    Полузащитник
  • 19
    Хорен Байрамян
    Полузащитник
  • 4
    Тарон Восканян
  • 28
    Андре Калисир
  • 5
    Хароян, Вараздат
    Защитник
  • 15
    Terteryan, David
    Защитник
  • 71
    Станислав Бучнев
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 20
    Дэвид Раум
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 15
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 87
    Карапетян, Александер
    Нападающий
  • 19
    Хамбардзумян, Ховханнес
    Защитник
  • 29
    Алехандро Бриаско-Балекян, Норберто
    Нападающий
  • 13
    Ховханнисян, Камо
    Защитник
  • 11
    Тигран Барсегян
    Полузащитник
  • 20
    Avanesyan, Artem
    Нападающий
  • 11
    Зеларраян, Лукас
    Полузащитник
  • 6
    Angulo Mosquera, Wbeymar
    Полузащитник
  • 21
    Г. Григорян, Артак
    Полузащитник
  • 24
    Арсен Бегларян
    Вратарь
  • 1
    Юрченко Давид
  • 23
    Grigoryan, Narek
    Полузащитник
  • 1
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 30
    Кристиан Гюнтер
  • 21
    Боте Баку
    Полузащитник
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 27
    Максимилиан Арнольд
    Полузащитник
  • 16
    Лукас Нмеча
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Брандт
    Нападающий
Тренеры
  • Жоакин Капаррос
  • Flick, Hans-Dieter
Статистика матча
30%
Владение мячом
70%
Удары в створ
3
3
Штрафные
1
2
Сейвы
1
Фолы
3
Трансляция
19'
Бучнев внутри своей вратарской кулаком снял подачу Мюллера с правого фланга.
17'
Фол в центре поля от Гинтера против пробросившего ему мяч между ног Адамяна.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хофманн на правом фланге атаки обстучался с Мюллером, после чего прострелил на ближнюю, а Хаверц замкнул в касание!
14'
Подача с правого фланга от Раума, после рикошета от защитника, опустилась в руки голкиперу.
12'
Мхитарян так и не смог прорваться с мячом ко штрафной через правый фланг атаки.
11'
Хаверц не смог прорваться с мячом мимо Тетеяна на левом фланге штрафной.
9'
Мюллер на правом фланге штрафной не сумел зацепиться за передачу Гюндогана, после чего сфолил против Сперцяна.
7'
Та перехватил заброс на правый фланг атаки в направлении Байрамяна.
5'
Опасный момент
Штанга! Сане в контратаке через левый фланг прострелил на ближнюю штангу, где Хаверц в касание пробил в каркас ворот!
4'
Нойхаус неудачно сбросил мяч с левого фланга в направлении чужой штрафной.
3'
Немцы не отходят от чужой штрафной в позиционных атаках.
2'
Мюллер получил заброс на правый фланг штрафной, но в касание сбросил мяч в руки Бучневу.
1'
Германия начала игру с позиционных атак.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Трапп, Лено, Гюнтер, Баку, Фолланд, Арнольд, Нмеча, Брандт.
Германия: тер Штеген — Та, Керер, Гинтер — Гюдоган, Раум, Сане, Хофманн, Нойхаус — Хаверц, Мюллер.
Запасные: Юрченко, Бегларян, Григорян, Вбеймар, Селараян, Аванесян, Барсегян, Оганесян, Бриаско-Балекян, Амбарцумян, Карапетян, Григорян.
Армения: Бучнев — Тертеян, Ароян, Чалышир, Восканян — Байрамян, Удо, Сперцян, Маргаян — Мхитарян — Адамян.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Франсуа Летесье (Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы J. На поле стадиона "Республиканский" стадион им. В.Саркисяна (Ереван, Армения) сыграют Армения и Германия.
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Анонс матча Армения - Германия 14.11.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Армения и командой Германия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 14.11.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Армения и командой Германия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Армения осталась с поражением. Столкновение Германия и Армения в предыдущем футбольном матче 05.09.2021 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жоакин Капаррос и Flick, Hans-Dieter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Армения - Германия можно посмотреть 14.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Армения - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Армения
Страна: Армения

Предыдущий поединок команды Армения был сыгран против Македония - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий поединок команды Германия был сыгран против Лихтенштейн - 11.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Германия.

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