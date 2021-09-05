Армения - Германия онлайн трансляция матча

Анонс матча Армения - Германия 14.11.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Армения и командой Германия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 14.11.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Армения и командой Германия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Армения осталась с поражением. Столкновение Германия и Армения в предыдущем футбольном матче 05.09.2021 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жоакин Капаррос и Flick, Hans-Dieter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Армения

Страна: Армения



Предыдущий поединок команды Армения был сыгран против Македония - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.

Команда гостей

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Предыдущий поединок команды Германия был сыгран против Лихтенштейн - 11.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Германия.

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