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Испания - Швеция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 14 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Испания
0 - 0
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72'
Швеция
Ход матча
59' Пабло Сарабия Вышел: Альваро Мората 60' Де Томаш, Рауль Вышел: Родриго Морено 63' Эмиль Форсберг Вышел: Маттиас Сванберг 64' Деян Кулусевски Вышел: Куайсон, Роберт
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Испания
43%
Ничья
29%
Швеция
29%
П1: 1.83 Х: 2.96 П2: 5.93
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.50
П1: 1.83 Х: 2.96 П2: 5.93
П1: 1.83 Х: 2.96 П2: 5.93
П1: 1.70 Х: 3.15 П2: 6.20
Личные встречи
Испания
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Швеция
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Швеция 2 - 1 Завершен Испания
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Испания
Евро 2020 2020
10.06.2019 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Швеция
Последние матчи - Испания
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Греция 0 - 1 Завершен Испания В
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Косово 0 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Грузия В
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Последние матчи - Швеция
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 19:00 Грузия 2 - 0 Завершен Швеция П
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Швеция 2 - 0 Завершен Греция В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Швеция 3 - 0 Завершен Косово В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Греция 2 - 1 Завершен Швеция П
Международные товарищеские матчи 2021
05.09.2021 - 16:00 Швеция 2 - 1 Завершен Узбекистан В
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Новости команд
Главные события
64'
Деян Кулусевски
Вышел: Куайсон, Роберт
63'
Эмиль Форсберг
Вышел: Маттиас Сванберг
Де Томаш, Рауль
Вышел: Родриго Морено
60'
Пабло Сарабия
Вышел: Альваро Мората
59'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Испания
43%
Ничья
29%
Швеция
29%
П1: 1.83 Х: 2.96 П2: 5.93
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.50
П1: 1.83 Х: 2.96 П2: 5.93
П1: 1.83 Х: 2.96 П2: 5.93
П1: 1.70 Х: 3.15 П2: 6.20
Составы команд
23
Унай Симон
18
Альба, Жорди
4
Пау Торрес
15
Ляпорт, Эмерик
28
Сесар Аспиликуэта
14
Карлос Солер Барраган
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
11
Де Томаш, Рауль
22
Пабло Сарабия
1
Робин Ольсен
17
Эмиль Крафт
3
Виктор Нильссон-Линделёф
18
Нильсссон, Йоаким
6
Людвиг Аугустинссон
44
Деян Кулусевски
8
Экдаль, Албин
20
Кристоффер Ольссон
10
Эмиль Форсберг
19
Александер Исак
16
Виктор Классон
Стартовый состав
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 11
    Де Томаш, Рауль
    Нападающий
    60
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
    59
  • 14
    Карлос Солер Барраган
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 16
    Виктор Классон
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 20
    Кристоффер Ольссон
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 18
    Нильсссон, Йоаким
    Защитник
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 1
    Робин Ольсен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 19
    Родриго Морено
  • 17
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 23
    Браис Мендес
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 40
    Cajuste, Jens-Lys
    Полузащитник
  • 16
    Karlsson, Jesper
    Нападающий
  • 15
    Магнус Эрикссон
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Сундгрен
    Защитник
  • 13
    Оскар Левицки
    Полузащитник
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 13
    Мартин Ульссон
    Защитник
  • 5
    Александер Милосевич
    Защитник
  • 23
    Кристоффер Нордфелдт
  • 12
    Понтус Дальберг
    Вратарь
  • 22
    Куайсон, Роберт
    Нападающий
Тренеры
  • Луис Энрике
  • Янне Андерссон
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
10
Штрафные
9
1
Офсайды
8
Фолы
10
5
Угловые
2
4
Удары мимо
5
2
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Трансляция
63'
Замена
Андерссон рискует. Куайсон и Сванберг меняют Кулусевски и Форсберга.
62'
Мората здорово открылся под передачу из глубины, но вот на завещающей действовал не лучшим образом.
61'
Подача Родриго была слишком сильной. Ольмо не успевает к мячу.
59'
Замена
Двойная замена от Энрике. Сарабия и де Томас отправляются отдыхать, Мората и Родриго вступают в игру.
58'
После серии опасных атак сборной Швеции испанцам вновь удалось взять игру под свой контроль.
53'
Форсберг оказался на ударной позиции, но не сумел как следует попасть по мячу.
53'
Де Томас выиграл борьбу на стандарте и нанес опасный удар по воротам. Мяч разминулся со штангой.
49'
Защитники сборной Испании не поняли друг друга и подарили мяч шведам. Исак простил соперника, пробив выше ворот из убойной позиции.
48'
Подачу Аугустинссона со штрафного уверенно перехватывает Аспиликуэта.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Скучный первый тайм на Олимпийском стадионе в Севилье. Ожидаем во второй половине встречи более раскованной игры, особенно в исполнении сборной Швеции, которой сегодня необходима победа.
45'
Свисток
Рефери отправляет команды на перерыв.
39'
Опасный момент
Форсберг опередил всех на дальней штанге и наносил удар в дальний угол! Не хватило точности полузащитнику сборной Швеции.
37'
Торрес успевает в подкате остановить проход Кулусевски к воротам.
34'
Симон сыграл рискованно, едва не позволив Кулусевски завладеть мячом в непосредственной близости от ворот.
30'
Испанцы берут небольшой перерыв и отдают мяч сопернику. Шведы в позиционной атаке.
25'
Де Томас пошел на троих соперников и потерял мяч, оборвав перспективную атаку своей команды.
23'
Ольмо слишком долго готовил удар, позволив защитнику заблокировать его.
16'
Опасный момент
Форсберг едва не забил ударом из-за пределов штрафной! Симону повезло, что мяч прошел мимо ворот.
15'
Линделёф нивелирует угрозу у своих ворот, перехватывая прострел Солера.
13'
Контратаку шведов уверенным отбором останавливает Гави.
9'
Сарабия закручивал в дальний угол со средней дистанции. Мяч прошел в сантиметрах от штанги.
7'
Ольмо оказался на газоне в результате борьбы с Ольссоном. Арбитр хорошо видел эпизод и нарушения не зафиксировал.
6'
Угловой в исполнении хозяев поля к опасности у ворот Ольсена не приводит.
5'
Испания с мячом на половине поля соперника. Швеция обороняется.
2'
Офсайд
Де Томас поторопился с рывком за спину защитникам. Вне игры.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав сборной Испании: Симон – Альба, Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта – Солер, Бускетс (к), Гави – Ольмо, де Томас, Сарабия.
Инфо
Стартовый состав сборной Швеции: Ольсен – Аугустинссон, Нильссон, Линделёф (к), Крафт – Форсберг, Ольссон, Экдаль, Кулусевски – Классон, Исак.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа ЧМ 2022 между Испанией и Швецией.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.11.2021 в 22:38
Нет возможности глянуть этот матч, а очень бы хотелось
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Анонс матча Испания - Швеция 14.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Испания и командой Швеция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 14.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Испания и командой Швеция:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Швеция, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Швеция и Испания в предыдущем футбольном матче 02.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Янне Андерссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Швеция можно посмотреть 14.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Испания - Швеция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Греция - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Прошедший поединок команды Швеция был сыгран против Грузия - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Грузия.

Следите за результатами матча Испания - Швеция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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