Испания - Швеция онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Испания и командой Швеция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 14.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Испания и командой Швеция:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Швеция, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Швеция и Испания в предыдущем футбольном матче 02.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Янне Андерссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Греция - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Испания.
Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон
Прошедший поединок команды Швеция был сыгран против Грузия - 11.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Грузия.
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