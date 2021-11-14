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Северная Ирландия - Италия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 15 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Северная Ирландия
0 - 0
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57'
Италия
Ход матча
9' Сандро Тонали
46' Сандро Тонали Вышел: Кристанте, Брайан
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Северная Ирландия
30%
Ничья
30%
Италия
40%
П1: 11.40 Х: 3.15 П2: 1.56
П1: 10.00 Х: 3.00 П2: 1.57
П1: 11.40 Х: 3.15 П2: 1.56
П1: 11.40 Х: 3.15 П2: 1.56
П1: 8.40 Х: 3.00 П2: 1.61
Прогноз на матч
Личные встречи
Северная Ирландия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Италия
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Северная Ирландия
Последние матчи - Северная Ирландия
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Северная Ирландия 1 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Болгария 2 - 1 Завершен Северная Ирландия П
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Швейцария 2 - 0 Завершен Северная Ирландия П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.09.2021 - 19:00 Эстония 0 - 1 Завершен Северная Ирландия В
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Последние матчи - Италия
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 16:00 Италия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Италия 5 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцария 0 - 0 Завершен Италия Н
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Новости команд
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Главные события
46'
Сандро Тонали
Вышел: Кристанте, Брайан
9'
Сандро Тонали
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Северная Ирландия
30%
Ничья
30%
Италия
40%
П1: 11.40 Х: 3.15 П2: 1.56
П1: 10.00 Х: 3.00 П2: 1.57
П1: 11.40 Х: 3.15 П2: 1.56
П1: 11.40 Х: 3.15 П2: 1.56
П1: 8.40 Х: 3.00 П2: 1.61
Составы команд
1
Пикок-Фаррелл, Бэйли
12
Льюис Джамал
6
Джонни Эванс
4
Фланаган, Том
20
Крейг Кэткарт
10
Стивен Дэвис
21
Гэвин Уайт
17
Савиль, Джордж
16
Макканн, Алистар
15
Стюарт Даллас
27
Джошуа Мадженнис
50
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
19
Леонардо Бонуччи
33
Франческо Ачерби
13
Эмерсон
8
Сандро Тонали
8
Жоржиньо
23
Николо Барелла
25
Верарди, Доменико
24
Лоренцо Инсинье
22
Федерико Кьеза
Стартовый состав
  • 27
    Джошуа Мадженнис
    Вратарь
  • 21
    Гэвин Уайт
  • 17
    Савиль, Джордж
    Полузащитник
  • 16
    Макканн, Алистар
    Полузащитник
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 10
    Стивен Дэвис
    Полузащитник
  • 12
    Льюис Джамал
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 4
    Фланаган, Том
    Защитник
  • 20
    Крейг Кэткарт
    Защитник
  • 1
    Пикок-Фаррелл, Бэйли
    Вратарь
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
    46 9
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Galbraith, Ethan
    Полузащитник
  • 22
    Джордан Джонс
    Полузащитник
  • 13
    Корри Эванс
    Полузащитник
  • 17
    Шейн Фергюсон
    Полузащитник
  • 10
    Taylor, Dale
    Нападающий
  • 14
    Конор Вашингтон
    Нападающий
  • 10
    Найал Макгинн
    Полузащитник
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 23
    Саутвуд, Люк
    Вратарь
  • 65
    Хазард, Конор
    Вратарь
  • 30
    Браун, Киарон
    Защитник
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 91
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 31
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 28
    Крагно, Алессио
    Вратарь
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
Тренеры
  • Иан Бараклу
  • Роберто Манчини
Статистика матча
2
Угловые
6
9
Штрафные
7
6
Фолы
7
ЖК
1
28%
Владение мячом
72%
1
Удары мимо
2
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
1
Офсайды
2
Трансляция
50'
Опасный момент
Який момент у Північної Ірландії! Льюїс отримує м'яч на межі штрафного та потужно пробиває по центру. Доннарумма встигає парирувати.
46'
Замена
Як і прогнозувалося, Манчіні робить заміну після перерви: Крістанте зіграє замість Тоналі.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перша половина зустрічі не була важкою для італійців. Проте команда чомусь не змогла показати жодної гостроти. Роберто Манчіні треба думати над змінами у грі.
45'
Свисток
Арбітр не додає жодної хвилини до першого тайму. Збірні йдуть у підтрибунне приміщення.
43'
Нічого небезпечного на полі зараз не відбувається. Команди просто дограють першу половину зустрічі.
40'
Підопічні Манчіні постійно перекочують м'яч з одного флангу на інший, але це поки не призводить до будь-яких загострень.
36'
Італійці продовжують домінувати. Інсіньє пробігає центром поля та сам пробиває по воротах. Жодної складності для голкіпера.
32'
Опасный момент
К'єза проривається правим флангом, розхитує двох захисників та пробиває з гострого кута. Пікок-Фареллл встигає зреагувати.
28'
Після подачі кутового м'яч відлітає до Інсіньє на правий фланг, а той підлаштовується та пробиває в дальній кут. Воротар без проблем ловить до рук.
25'
Інсіньє прорвався правим флангом та майже ввійшов у штрафний, але захисник Північної Ірландії в останій момент вибиває м'яч.
21'
Італійці продовжують грати від оборони. Це виглядає досить дивно в матчі проти команди такого рівня.
17'
Зараз підопічні Манчіні намагаються розігравати через Тоналі. Гравець опускається дуже низько, Жоржиньо та Барелла опускаються за ним.
13'
Ірландці вже тривалий час володіють м'ячем. Проте їхній команді поки не вдається перейти на половину поля суперника.
9'
Желтая карточка
Перший гірчичник в нашому матчі. Його отримує Тоналі за зрив атаки суперника.
8'
Опасный момент
Перша небезпека від Італії! Ді Лоренцо отримує м'яч на правому фланзі та досить невдало пробиває по воротах. Проте воротар ледь витягнув з-під поперечки.
4'
Барелла віддає класний пас на правий фланг, але там Берарді не вдається вдало обробити м'яч.
1'
Свисток
Свисток арбітра Іштвана Ковача сповіщує про початок нашої гри.
Инфо
Уже відомі склади команд. Північна Ірландія: Пікок-Фарелл, Льюіс, Еванс, Фленеган, Каткарт, Девіс, Вайт, Севілл, Маккан, Даллас, Мадженіс. Італія: Доннарумма, Емерсон, Ачербі, Бонуччі, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Тоналі, Берарді, Іммобіле, К'єза.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу відбору до ЧС-2022 Північна Ірландія - Італія.
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Анонс матча Северная Ирландия - Италия 15.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Северная Ирландия и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 15.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Северная Ирландия и командой Италия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Северная Ирландия осталась с поражением. Столкновение Италия и Северная Ирландия в предыдущем футбольном матче 25.03.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Иан Бараклу и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Северная Ирландия - Италия можно посмотреть 15.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Северная Ирландия - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Северная Ирландия
Страна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил

Прошедший поединок команды Северная Ирландия был сыгран против Литва - 12.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Северная Ирландия.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Швейцария - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Северная Ирландия - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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