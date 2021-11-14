Северная Ирландия - Италия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Северная Ирландия и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 15.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Северная Ирландия и командой Италия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Северная Ирландия осталась с поражением. Столкновение Италия и Северная Ирландия в предыдущем футбольном матче 25.03.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Иан Бараклу и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Северная Ирландия
Страна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил
Прошедший поединок команды Северная Ирландия был сыгран против Литва - 12.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Северная Ирландия.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Швейцария - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
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