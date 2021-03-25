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Сан-Марино - Англия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 15 ноября 2021, 21:45 - San Marino Stadium
Главный судья: Obrenovic, Rade
Рейтинг матча:
Сан-Марино
0 - 6
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58'
Англия
Ход матча
6' Харри Магуайр 15' Fabbri, Filippo 16' Фабио Томассини 26' Rossi, Dante 27' 0Гарри Кейн 31' 0Гарри Кейн 38' Алессандро Д'Аддарио 39' 0Гарри Кейн 42' 0Гарри Кейн
46' Фабио Томассини Вышел: Маттео Витаиоли 46' Алессандро Д'Аддарио Вышел: Лука Ченсони 46' Калвин Филлипс Вышел: Конор Галлахер 46' Харри Магуайр Вышел: Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон 46' Филип Фоден Вышел: Тэмми Абрахам 46' Хосе Хирш, Адольфо Вышел: Алессандро Голинуччи
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Сан-Марино
27%
Ничья
27%
Англия
45%
П1: 37.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 41.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 37.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 37.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 50.00 Х: 13.50 П2: 1.02
Личные встречи
Сан-Марино
0
Побед
5
Игр
5
Побед
Англия
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Сан-Марино
Отбор к Евро-2016 2014/2015
05.09.2015 - 19:00 Сан-Марино 0 - 6 Завершен Англия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
09.10.2014 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Сан-Марино
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
22.03.2013 - 22:00 Сан-Марино 0 - 8 Завершен Англия
Последние матчи - Сан-Марино
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Венгрия 4 - 0 Завершен Сан-Марино П
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Сан-Марино 0 - 3 Завершен Андорра П
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Польша 5 - 0 Завершен Сан-Марино П
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Албания 5 - 0 Завершен Сан-Марино П
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Сан-Марино 1 - 7 Завершен Польша П
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Последние матчи - Англия
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Албания В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Англия 1 - 1 Завершен Венгрия Н
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Андорра 0 - 5 Завершен Англия В
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Англия Н
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 19:00 Англия 4 - 0 Завершен Андорра В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Фабио Томассини
Вышел: Маттео Витаиоли
46'
Алессандро Д'Аддарио
Вышел: Лука Ченсони
46'
46'
Калвин Филлипс
Вышел: Конор Галлахер
46'
Харри Магуайр
Вышел: Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
46'
Филип Фоден
Вышел: Тэмми Абрахам
Хосе Хирш, Адольфо
Вышел: Алессандро Голинуччи
46'
42'
0Гарри Кейн ГООЛ!
39'
0Гарри Кейн ГООЛ!
Алессандро Д'Аддарио
38'
31'
0Гарри Кейн ГООЛ!
27'
0Гарри Кейн ГООЛ!
Rossi, Dante
26'
Фабио Томассини
16'
15'
Fabbri, Filippo ГООЛ!
6'
Харри Магуайр ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Сан-Марино
27%
Ничья
27%
Англия
45%
П1: 37.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 41.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 37.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 37.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 50.00 Х: 13.50 П2: 1.02
Составы команд
1
Элиа Бенедеттини
6
Rossi, Dante
16
Fabbri, Filippo
22
Мануэль Баттистини
2
Алессандро Д'Аддарио
11
Муларони, Марчелло
8
Энрико Голинуччи
5
Лунадеи, Лоренцо
7
Фабио Томассини
20
Хосе Хирш, Адольфо
19
Nanni, Nicola
1
Рамсдейл, Аарон
2
Александер-Арнолд, Трент
5
Коади, Конор
4
Харри Магуайр
3
Букайо Сака
8
Bellingham, Jude
7
Калвин Филлипс
6
Тайрон Мингс
10
Филип Фоден
9
0Гарри Кейн
11
Смит-Роу, Эмил
Стартовый состав
  • 20
    Хосе Хирш, Адольфо
    Нападающий
    46
  • 19
    Nanni, Nicola
    Нападающий
  • 2
    Алессандро Д'Аддарио
    Полузащитник
    46 38
  • 11
    Муларони, Марчелло
    Полузащитник
  • 8
    Энрико Голинуччи
    Полузащитник
  • 5
    Лунадеи, Лоренцо
    Полузащитник
  • 7
    Фабио Томассини
    Нападающий
    46 16
  • 6
    Rossi, Dante
    Защитник
    26
  • 16
    Fabbri, Filippo
    Защитник
    15
  • 22
    Мануэль Баттистини
  • 1
    Элиа Бенедеттини
    Вратарь
  • 10
    Филип Фоден
    Полузащитник
    46
  • 9
    0Гарри Кейн
    42 39 31 27
  • 11
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 8
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 7
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
    46
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 2
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 5
    Коади, Конор
    Защитник
  • 4
    Харри Магуайр
    Защитник
    46 6
  • 3
    Букайо Сака
  • 1
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Цеццароли, Лука
    Полузащитник
  • 17
    Алессандро Голинуччи
    Полузащитник
  • 15
    Conti, Giacomo
    Защитник
  • 14
    Zafferani, Tommaso
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Грандони
    Защитник
  • 10
    Маттео Витаиоли
    Нападающий
  • 9
    Zonzini, Kevin
    Полузащитник
  • 4
    Tomassini, David
    Нападающий
  • 3
    Лука Ченсони
    Полузащитник
  • 23
    Marconi, Eugenio
    Вратарь
  • 12
    Симоне Бенедеттини
    Вратарь
  • 21
    Мануэль Баттистини
    Полузащитник
  • 13
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 12
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 14
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 18
    Конор Галлахер
Тренеры
  • Varrella, Franco
  • Гарет Саутгейт
Статистика матча
1
Удары в створ
7
Блокировано ударов
3
1
Угловые
3
35%
Владение мячом
65%
2
Штрафные
5
5
Фолы
2
4
ЖК
2
Сейвы
1
Удары мимо
3
Офсайды
1
Трансляция
54'
Желтая карточка
Жовта для капітана господарів Баттістіні. Грубо зіграв той проти Сміт-Роу.
53'
Закидання на Кейна - Бенедеттіні забрав до рук.
49'
Простріл від Сміт-Роу (Англія) був винесений.
Инфо
Дебют для 21-річного Галлагера у складі збірної Англії.
46'
Замена
Також потрійною заміною відповіли і англійці: Чілвелл, Абрахам і Галлагер вийшли замість Магвайра, Фодена і Філліпса.
46'
Замена
У перерві три заміни провели господарі: Чензоні, Вітайолі і Голінуччі вийшли замість Д'Аддаріо, Томассіні і Хірша.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Без шансів для Сан-Марино. Англійці не дуже хочуть іти вперед, проте самі ж господарі майже нічого не роблять, щоб запобігти голам. Навряд чи щось зміниться в другому таймі - хіба в гостей взагалі зникне бажання атакувати.
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Сака (Англія) з гострого кута вдарив надто вище воріт.
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр.
45'
Кейн (Англія) лівою навісив у цетр штрафного майданчика - Бенедеттіні забрав до рук.
42'
Гоооол!!!
Не зупиняється Кейн! Гаррі розібрався з кількома суперниками у штрафному майданчику і пробив у лівий нижній кут.
39'
Гоооол!!!
Кейн з точки влучив точно в ліву дев'ятку. Без шансів для Бенедеттіні.
38'
Желтая карточка
Жовта для Д'Аддаріо.
38'
Опасный момент
Ще одне пенальті у ворота господарів... Кейн ударом головою влучив у руку Д'Аддаріо.
33'
Опасный момент
І господарі створили момент! Нанні пробив з-за меж штрафного майданчика, а м'яч транзитом через рикошет від Магвайра полетів у лівий нижній кут воріт - Ремсдейл витягнув.
Инфо
Для 21-річного Сміт-Роу цей асист став першим у футболці збірної Англії.
32'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Кейн в дотик замкнув простріл з лівого флангу від Сміт-Роу. 10-й гол для Гаррі у цьому відборі.
30'
Довге закидання від Фодена (Англія) на Сака, а той з гострого кута пробив точно в голкіпера.
28'
Бенедеттіні забрав до рук м'яку подачу Александера-Арнольда (Англія).
Инфо
45-й гол Кейна за збірну Англії.
27'
Гоооол!!!
Без проблем дял Кейна. Гаррі пробив з пенальті по центру.
25'
Опасный момент
Арбітри переглядали VAR на предмет руки у штрафному майданчику. Россі незрозуміло для чого підняв руку. Суддя вказав на точку і показав жовту карточку Россі.
23'
Оххх, яка краса могла б бути! Фоден (Англія) пробивав через себе, але м'яч пройшов повз стійку воріт.
Инфо
Джуд Беллінгем став другим наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який провів за команду 10 матчів у віці 18 років і 139 днів. Рекорд залишається за Вейном Руні (18 років 117 днів).
18'
Ще одна спроба удару від Беллінгема (Англія). Джуд з-за меж штрафного майданчика низом пробив у руки голкіперу.
17'
Желтая карточка
Жовта для Томассіні (Сан-Марино).
15'
Гоооол!!!
Англійці не зупиняються. Сака розвернувся у штрафному майданчику і пробив у площину. Три рикошети від суперників, а особливо допоміг Фаббрі, який зрізав м'яч у власні ворота.
14'
Гравці Сан-Марино тричі поспіль закидали м'яч у штрафний майданчик - безрезультатно.
Инфо
Сміт-Роу і Ремсдейл проводять свої перші матчі у стартовому складі збірної Англії. Для голкіпера це взагалі дебют за "трьох левів".
11'
Подача з лівого флангу від Сака на Сміт-Роу, але вінгер головою влучив в суперника. Зв'язка молоді лондонського "Арсеналу".
8'
Ще одна подача від кутового прапорця. Цього разу мав змогу пробити Беллінгем (Англія), але направив м'яч уверх від себе.
6'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Швидко відкривають рахунок підопічні Саутгейта. Магвайр після подачі від кутового прапорця перевів м'яч у сітку воріт.
3'
Звичайно ж гості забрали м'яч собі під контроль. Поки англійці тільки в позиційній атаці.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Англійцям потрібно сьогодні здобути хоча б одне очко, щоб кваліфікуватися на Мундіаль в Катарі з першого місця.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Сан-Марино: Бенедеттіні - Баттістіні, Фаббрі, Россі - Томассіні, Лунадеї, Голінуччі, Мулароні, Д'Аддаріо - Нанні, Хірш.
Англія: Ремсдейл - Коуді, Магвайр, Мінгс - Александер-Арнольд, Беллінгем, Філліпс, Сака - Фоден, Кейн, Сміт-Роу.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію фінального матчу групового етапу відбору на ЧС-2022, в якому Сан-Марино прийме Англію.
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Анонс матча Сан-Марино - Англия 15.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Сан-Марино и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе San Marino Stadium.

Дата проведения матча: 15.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сан-Марино и командой Англия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Сан-Марино осталась с поражением. Столкновение Англия и Сан-Марино в предыдущем футбольном матче 25.03.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Varrella, Franco и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сан-Марино - Англия можно посмотреть 15.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Сан-Марино - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сан-Марино
Страна: Сан-Марино

Предыдущий поединок команды Сан-Марино был сыгран против Венгрия - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Венгрия.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Албания - 12.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Следите за результатами матча Сан-Марино - Англия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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