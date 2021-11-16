Босния и Герцеговина - Украина онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Босния и Герцеговина и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Босния и Герцеговина и командой Украина:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Босния и Герцеговина в предыдущем футбольном матче 12.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Олександр Петраков разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина
Предыдущий поединок команды Босния и Герцеговина был сыгран против Финляндия - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.
Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший матч команды Украина был сыгран против Болгария - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
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