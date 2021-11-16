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Босния и Герцеговина - Украина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 16 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Босния и Герцеговина
0 - 2
Обновить
90'+1
Украина
Ход матча
58' Александр Зинченко 64' Эдуард Соболь Вышел: Николай Шапаренко 64' Амер Гояк Вышел: кимирот, Гойко 64' Саньин Прчич Вышел: Раде Крунич 65' Zabarnyi, Illia 65' Эрмедин Демирович 71' Амир Хаджиахметович Вышел: Налич, Ади 71' Лука Менало Вышел: Смайл Превляк 74' Роман Яремчук Вышел: Артем Довбик 75' Виктор Цыганков Вышел: Александр Зубков 79' Артем Довбик 80' Эрмедин Демирович Вышел: Кенан Кодро 81' Руслан Малиновский Вышел: Сергей Сидорчук 81' Андрей Ярмоленко Вышел: Александр Караваев
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
10%
Ничья
25%
Украина
65%
П1: 6.15 Х: 2.75 П2: 1.90
П1: 5.50 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.15 Х: 2.75 П2: 1.90
П1: 6.15 Х: 2.75 П2: 1.90
П1: 4.70 Х: 3.00 П2: 1.92
Прогноз на матч
Личные встречи
Босния и Герцеговина
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Украина
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина
Последние матчи - Босния и Герцеговина
Последние матчи - Украина
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:30 Украина 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина В
Сборная Украины 2021/2022
08.09.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Украина Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
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Новости команд
Главные события
81'
Руслан Малиновский
Вышел: Сергей Сидорчук
81'
Андрей Ярмоленко
Вышел: Александр Караваев
Эрмедин Демирович
Вышел: Кенан Кодро
80'
79'
Артем Довбик ГООЛ!
75'
Виктор Цыганков
Вышел: Александр Зубков
74'
Роман Яремчук
Вышел: Артем Довбик
Амир Хаджиахметович
Вышел: Налич, Ади
71'
Лука Менало
Вышел: Смайл Превляк
71'
65'
Zabarnyi, Illia
Эрмедин Демирович
65'
64'
Эдуард Соболь
Вышел: Николай Шапаренко
Амер Гояк
Вышел: кимирот, Гойко
64'
Саньин Прчич
Вышел: Раде Крунич
64'
58'
Александр Зинченко ГООЛ!
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
10%
Ничья
25%
Украина
65%
П1: 6.15 Х: 2.75 П2: 1.90
П1: 5.50 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.15 Х: 2.75 П2: 1.90
П1: 6.15 Х: 2.75 П2: 1.90
П1: 4.70 Х: 3.00 П2: 1.92
Составы команд
22
Василй, Никола
16
Матео Сушич
19
Аднан Ковачевич
5
Хаджикадунич, Денис
16
Анел Ахмедходжич
10
Амер Гояк
18
Амир Хаджиахметович
21
Саньин Прчич
70
Лука Менало
46
Эрмедин Демирович
20
Мирослав Стеванович
1
Георгий Бущан
25
Zabarnyi, Illia
6
Тарас Степаненко
22
Николай Матвиенко
24
Тымчук, Александр
18
Руслан Малиновский
17
Александр Зинченко
2
Эдуард Соболь
7
Андрей Ярмоленко
15
Роман Яремчук
15
Виктор Цыганков
Стартовый состав
  • 70
    Лука Менало
    71
  • 46
    Эрмедин Демирович
    Нападающий
    80 65
  • 20
    Мирослав Стеванович
    Полузащитник
  • 10
    Амер Гояк
    Полузащитник
    64
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
    71
  • 21
    Саньин Прчич
    Полузащитник
    64
  • 16
    Матео Сушич
    Защитник
  • 19
    Аднан Ковачевич
    Защитник
  • 5
    Хаджикадунич, Денис
    Защитник
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 22
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
    81
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
    74
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    75
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    81
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
    58
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
    64
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
    65
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Налич, Ади
    Полузащитник
  • 24
    Cipetic, Branimir
    Защитник
  • 77
    Ziljkic, Almedin
    Полузащитник
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
  • 19
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 9
    Смайл Превляк
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 6
    Саничанин, Синиша
    Защитник
  • 17
    Цивич, Элдар
    Защитник
  • 22
    Кенан Пирич
    Вратарь
  • 13
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
  • 5
    Йовичич, Александар
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
    79
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 30
    Тарас Качараба
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
Тренеры
  • Ивайло Петев
  • Олександр Петраков
Статистика матча
3
Штрафные
12
10
Фолы
2
3
Удары мимо
6
38%
Владение мячом
62%
2
Блокировано ударов
1
4
Угловые
1
2
Удары в створ
4
2
Сейвы
2
1
ЖК
1
2
Офсайды
1
Трансляция
87'
Опасный момент
Ковачевич выносит мяч с линии ворот! Довбик сперва разобрался с защитником, затем оставил не у дел Василя, но не смог направить мяч в открытый угол.
85'
Удар с дальней дистанции у Сидорчука совсем не получился.
84'
Василь правильно занимает позицию в воротах и фиксирует мяч в руках после удара Зинченко со штрафного.
81'
Замена
Сидорчук и Караваев призваны удержать победный результат. Малиновский и Ярмоленко уходят с поля.
80'
Замена
Кодро заменил Демировича.
79'
Гоооол!!!
Довбик удваивает преимущество сборной Украины! 0:2 за десять минут до конца – серьезная заявка на выход в стыки!
78'
Украина прижалась к собственным воротам. Боснийцы с мячом.
77'
Опасный момент
Снова Бущан вынужден выручать сборную Украины! Превляк был близок к тому, чтобы отличиться ударом через себя.
74'
Замена
Петраков освежает нападение. Довбик и Зубков в игре, Яремчук и Цыганков отправились отдыхать.
74'
Снова стандарт у ворот сборной Украины заканчивается ударом по воротам. Бущан уверенно действует на линии.
71'
Замена
Превляк заменил Менало, Налич – Хаджиахметовича.
70'
Напряженную ситуацию в штрафной сборной Украины разряжает вернувшийся в оборону Ярмоленко.
65'
Желтая карточка
Забарный и Демирович получили по горчичнику за неспортивное поведение.
64'
Замена
Соболь уступил место на поле Шапаренко. Очевидно, на левый фланг обороны переместится Зинченко.
64'
Замена
Двойная команда в составе команды Боснии и Герцеговины. Цимирот и Крунич вышли на поле, заменив Гояка и Прчича соответственно.
63'
Малиновский взял игру на себя, но его удар с правой прошел мимо ворот.
58'
Гоооол!!!
Есть важнейший гол! Сборная Украины повела в счете! Зинченко своим подключением застал врасплох боснийских защитников и, оказавшись перед пустыми воротами, хладнокровно отправил мяч в сетку!
57'
Малиновский и Яремчук создали опасный момент у ворот боснийцев. Ахмедходжич бросился под мяч и в последний момент заблокировал удар.
54'
Очень много брака в передачах у сборной Украины. Игроки плохо взаимодействуют друг с другом.
52'
Перед Цыганковым была свободная зона, но вингер решил отдать передачу в штрафную, которую с легкостью перехватил соперник.
47'
Тымчик здорово подключился к атаке и выполнил подачу в центр штрафной площади. К сожалению, Яремчук не сумел нанести акцентированный удар.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
Совсем не такого футбола мы ожидали от сборной Украины. Немотивированные боснийцы не только уверенно сдерживали атакующие усилия наших футболистов, но и имели отличную возможность забить в раздевалку. Если мы хотим попасть в стыковые матчи – нужно срочно что-то менять.
45'
Свисток
Арбитр отправляет команды на перерыв.
45'
Опасный момент
Чудом мяч не оказался в воротах сборной Украины! Бущан спасает свою команду после удара Хаджикадунича!
44'
Малиновский отдает неточную длинную передачу на правый фланг. Ярмоленко было не под силу догнать этот мяч.
42'
Навес Ярмоленко оказался слишком высоким для Цыганкова.
39'
Боснийцы не дают проводить быстрые атаки, своевременно занимая свои позиции за линией мяча.
37'
Сразу несколько защитников опекают Ярмоленко, не пуская того к воротам.
35'
Не клеится игра в атаке у нашей команды. Давно мы не видели опасных моментов у ворот боснийцев.
29'
Ахмедходжич откроенно сфолил против Цыганкова, после чего позволил себе хамское поведение по отношению к сопернику. Арбитр оставил этот эпизод без внимания.
28'
Еще один опасный удар издали в исполнении украинцев. К сожалению, попытка Ярмоленко так же не стала результативной.
27'
Опасный момент
Демирович избавился от опеки Матвиенко и в одно касание переправлял мяч в ворота. К счастью, мяч прошел мимо ворот.
25'
Яремчук встретился с мячом в хорошей позиции внутри штрафной, но пробил слишком бесхитростно, позволив Василю парировать удар.
23'
Ярмоленко вошел в штрафную с фланга и выполнил передачу в центральную зону. Никто из игроков не поддержал атаку вторым темпом.
20'
Опасный момент
Яремчук не успевает замкнуть прострельную передачу Соболя! Отличная возможность забить упущена.
18'
Активизировалась команда Боснии и Герцеговины, но пока без остроты у наших ворот.
14'
Хозяева часто используют длинные передачи. Одну из таких забирает в руки Бущан, опережая Менало в борьбе за мяч.
13'
Зинченко опасно стрелял с дистанции. Мяч прошел рядом с правой штангой.
12'
Бущан уверенно играет на выходе, перехватывая навесную передачу с левого фланга.
11'
Сборная Украины владеет инициативой. Боснийцы вынуждены работать без мяча.
9'
Ярмоленко падает на газон после борьбы с соперником в штрафной площади. Лаос отлично видел эпизод и не зафиксировал нарушения.
6'
Опасный момент
Малиновский едва не открыл счет дальним ударом! Хавбек сборной Украины сам создал себе момент: перехватил мяч в центре поля, выполнил рывок к воротам и мощно пробил. Не хватило лишь точности.
3'
Сумбурное начало встречи от обеих команд. Много поспешных передач.
1'
Свисток
Матч начался.
Обслужит поединок бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матео Лаосом.
Инфо
Стартовый состав сборной Боснии и Герцеговины: Василь – Сушич, Ковачевич (к), Хаджикадунич, Ахмедходжич – Гояк, Хаджиахметович, Прчич – Менало, Демирович, Стеванович.
Инфо
Стартовый состав сборной Украины: Бущан – Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Цыганков, Яремчук, Ярмоленко (к).
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча отборочного этапа Чемпионата мира 2022 Босния и Герцеговина – Украина.
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Комментарии(106)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:30
Перемудрил)))) Но красава!
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 23:29
Така у нас збірна. Валідольна
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:24
Довбык получше Яремчука!!! Факт!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:30
ну смотрю сейчас . Добвык запорол момент. хорошо что уже не надо. а если бы это был ключевой момент?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:24
Супер! Всех поздравляем! Французский Мбапе решает по взрослому!
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:24
Ой накаркал(( Караваев и вправду выходит((
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+1
0
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 23:23
Який ПАС від Шапаренко! Kolibri - лети на ххх!!!
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:26
Фанатеешь от меня))))
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:22
Я же говорил Яремчука заменить и пойдет))))Довбык кросс
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:23
Тони Кросс?
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0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 23:22
Где там у них забиватель включается?
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:21
Довбиииик
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+1
0
nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 23:25
Даааа! Вот так нужно атаковать
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:21
сейчас надо Караваева выпускать))))
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:21
пропустят....
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 23:20
Все буде норм. Втримаються
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:20
Кто там на Бущана бубнит обычно? Пятов уже 3 пропустил бы.
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:19
Мбаппе!! 2:0
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:18
как же они х....во играют............нет никакой уверенности в них
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0
0
nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 23:18
Тёма, прошу не подведи..
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
16.11.2021 в 23:26
Не подвёл
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0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 23:12
Будет драка
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:14
их язык и наша срака
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:11
Нам реально надо ещё гол!!!!
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0
0
nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 23:13
Согласна.. надо ещё забивать, для уверенности
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:14
i love you
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:19
можно уже не забивать. лишь бы это удержать
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:09
Бенземааа
Ответить
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:09
Французы забыли!!!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:08
Пока мы на втором!!!)))
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:07
О, до Вацка дійшло накінець..
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
16.11.2021 в 23:05
Вот, уже и Зина не такой плохой, как тут говорили.. :)
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:05
на лавку его.
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:04
Скажите почему этот неадекват Вацко считает, что нам сейчас нужна победа миниумм в 2 гола? Если мы лидируем по очным встречам
Ответить
+1
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:05
потому что не известно чем закончиться матч Фран-Фин. А 2-0 в наш пользу это залог
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:06
так он говорит что в случае ничьей с францией нам сейчас нужно 2 гола.
+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 23:06
Тільки те саме подумав. При тому повторив вже декілька раз
Ответить
0
0
wist15 (Киев)
16.11.2021 в 23:08
выключи звук
Ответить
0
0
wist15 (Киев)
16.11.2021 в 23:10
выключи звук
Ответить
0
0
wist15 (Киев)
16.11.2021 в 23:10
выключи его
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:04
Зинченко, красава! Выпрыгнул неожиданно!!! Молодчина!
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:04
Поясніть хтось, чому нам зараз треба забивати два?! Там же однакова різниця м'ячів. А між собою з фінами у нас перевага. Чи я не так розумію щось?
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:03
сейчас сядут к воротам на удержание и...п...ц.
Ответить
0
0
nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 23:02
Наконец то... Вымучили что называется
Ответить
+1
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:01
ЗИНААААААА
Ответить
+1
0
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 23:01
ГОООООООО! Kolibri - лети на ххх!!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:05
))))))) больнушка
Ответить
0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 23:01
Дивився щойно фінів, виглядають солідно
Ответить
0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:00
Мне хочется плакать!! Яремчука нужно срочно сменить
Ответить
0
0
Vixi73 (Uzhgorod)
16.11.2021 в 22:59
Не знають що робити з мячем.зинченка нах,цыганкова нах
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 22:57
БЕЗ ШАНСОВ. шмары на поле в футболках СБУ. петракова на кол из СБУ.
Ответить
0
0
Gerd Muller (Житомир)
16.11.2021 в 22:57
Нам так, як хорватам, навряд чи повезе.
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 22:56
Если сейчас не сменить Цыганкова на Шапаренко и Яремчука на Довбыка или Гармаша это будет слив. Нужны срочно замены. Пресное, унылое дер ь мо
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 22:54
унылые ублюдки....
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ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 22:53
Фіни вже перебили францкзів по ударам, вирівнюють володінням мячем.
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 22:51
Не ругал никогда Петракова. Но разве не видно кто не тащит, какого они вышли на второй тайм. А потом будут в гарячке делать замены на 75 минуте
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Демьян (Днепр)
16.11.2021 в 22:50
Тошно смотреть,на такое унылое гавно, с такой игрой в стыках нехер делать. А мы два дня назад с Рашки орали ,что те инвалиды ,что эти. Такие команды на чемпионате мира нахрен не нужны, только бабло государсвенное пребывать.
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Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 22:49
Ща наши парни насыпят БГ за шиворот
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 22:47
Малина-Зина--Цыганков -не какие меняйте
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 22:48
Малиновский и Зинченко хоть имеют позитивные действия и в отборе работают! А что делает Циганков???
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 22:50
Лети на ххх, курка пустоголова до свого папки дебілоіда
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Vixi73 (Uzhgorod)
16.11.2021 в 22:56
І ярмоленко тоже
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football oracul (Черновцы)
16.11.2021 в 22:47
Для тех, кто смотрел матч U-21 против Сербии. А , может, лучше бы те парни вышли сегодня на этот матч???
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
16.11.2021 в 22:46
Чемпіонат району по футболу. Грають колгосп "40 лєт бєз урожая" і колгосп "Червоне дишло".
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ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 22:46
А як ганяли/крутили кружева/били аж 34 удари/тішилися від неймовірної гри/т.д. з Болгарією.
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nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 22:45
Жду Довбика и Шапаренко на поле.. ибо на это больно смотреть
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 22:43
Маліна вообще ніяка.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 22:46
Посмотри на своего ржавого, который вперёд все неточно даёт и с его фланга больше остроты от Соболя!!!
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 22:48
А хто Соболю пас віддав? Ти вилупок тупоголовий, лети на ххх, зараз.
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 22:56
Соболь за 1 хвилину втратив тричі
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 23:01
Знов маліна перекладанням м'яча втратив момент
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Не дармоед (Запорожье)
16.11.2021 в 22:42
Ну почему у боснийцев стандарт(угловой) и сразу голевой момент а, я вас спрашиваю?
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Болельщик39 (Харьков)
16.11.2021 в 22:41
Замена Цыганкова на Шапаренко добавит креатива. Что-то с Цыганковым в этом сезоне не то, а сегодня ещё и с Зинченко, Малиновским и Ярмоленко.
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alex 66 (Кременчук)
16.11.2021 в 22:40
Вот скажите на куя нам был нужен матч с Болгарами если мы ходим мертвые среди мертвой Боснии? Игра в одно касание не идет, удары тоже мимо, центр после 23мин проваливаем, правый фланг с Тымчиком курит, за спину закиды провтыкиваем и слава яйцам, что под занавес нам не положили..Валидол, так на победу не играют.
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 22:40
ходят пешком....перепасовка....перемещения нет....остроты нет.....яремчук ногу убирает при верняке голе!!!!
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ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 22:39
Гармаша в напад! Луческу не зря його ставить
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oven333 (Полтава)
16.11.2021 в 22:38
Ну,какой смысл с такой игрой,продираться на ЧМ???Очередной позорняк.Против автобусов на таких скоростях и с такими косяками ваще нереально забить
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 22:37
игра этих уе...нов вызывает рвотный рефлекс....бл...ну почему у нас такая дубовая сборная????? зинченко..малиновский...яремчук---полный п....ц. цыганков -это амеба какая-то......
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George_D (Харьков)
16.11.2021 в 22:39
Зинченко, Малиновский, Яремчук представляют ведущие чемпионаты Европы! Не случайно же Зинченко в Мансити, а Шапаренко все еще в Динамо...
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ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 22:37
Вот скажіть мені куда їм в стикові матчі? Там будь-яка збірна винесе їх вперед ногами в першому матчі. Зінченко тупак!!! З Циганковим разом на заміну. Давай Шапаренка!!!
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nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 22:36
В общем, можно смириться, и ждать отбор на Евро-24.
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George_D (Харьков)
16.11.2021 в 22:37
С Петраковым.
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 22:34
просто ослы, у меня чуть сердце не остановилось. Менять Яремчука и Циганкова на х рен. Выпускать Шапаренко и Довбыка, или уже пусть Гармаша. Яремчук сегодня жесть тупит. Забарный хорош.
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Зритель (Харьков)
16.11.2021 в 22:34
Похоже, надежда только на то, что Босния сама привезёт.
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George_D (Харьков)
16.11.2021 в 22:37
Ну или Герцоговина :)
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nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 22:46
А можно и те и те)
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 22:31
Кривоногие рОгобаны....б...л...днище е.б...у...чее.
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Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 22:31
Петушиное гнездо, опять ЧМ по телеку смотреть?
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nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 22:30
В перерыве нужны замены... Очень нужны
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oven333 (Полтава)
16.11.2021 в 22:41
А смысл?Нет команды,нет игры-ЧУ предел возможностей
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Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 22:26
Зинченко это полное дно. Обрезки, дибильные удары. как можно было ставить этого лавочника вместо Шапаренко.
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KadimXa (Харьков)
16.11.2021 в 22:24
Очень пресно....
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 22:21
Уберите Циганкова с поля ещё в первом тайме!!!
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 22:33
Тому що зіна і маліна не дали йому пас? Лети на х зараз.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 22:44
Де би лоид безпонтовый, не пиши мне, или лижи своим голубым друзьям!
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 22:49
Єб-ло своє прикрий, пітар-заглот дешевий.
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 22:12
Яремчука нужно менять
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ГенриВол (Волочиськ)
16.11.2021 в 22:10
Поки не то
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nadya944 (Днепр)
16.11.2021 в 22:08
Надо наказывать их фанов за свист
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 22:08
Профукано 20 минут, Забарный молодец, Яремчук нет
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 22:02
этот лысый еще насудит
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 21:59
10 минут уже профукано
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xapyga (Запорожье)
16.11.2021 в 21:57
крутой состав, под вопросом только Тимчик и Соболь( ну по именам можно найти не хуже, а то и лучше на их позициях) остальные на своих местах
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Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 21:59
"Все равны как на подбор, c ними дядька Петраков"
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Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 21:46
Как в CS. Go Go Go
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Zolotoy Myach (Chicago)
16.11.2021 в 21:18
Ну шо, боснийцы или герцеговийцы есть в эфире?
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Анонс матча Босния и Герцеговина - Украина 16.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Босния и Герцеговина и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Босния и Герцеговина и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Босния и Герцеговина в предыдущем футбольном матче 12.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Олександр Петраков разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина можно посмотреть 16.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Предыдущий поединок команды Босния и Герцеговина был сыгран против Финляндия - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Болгария - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Босния и Герцеговина - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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