Босния и Герцеговина - Украина онлайн трансляция матча

Анонс матча Босния и Герцеговина - Украина 16.11.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Босния и Герцеговина и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 16.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Босния и Герцеговина и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Босния и Герцеговина в предыдущем футбольном матче 12.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Олександр Петраков разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина

Страна: Босния и Герцеговина



Предыдущий поединок команды Босния и Герцеговина был сыгран против Финляндия - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Прошедший матч команды Украина был сыгран против Болгария - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

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