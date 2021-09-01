Черногория - Турция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Черногория и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Черногория и командой Турция:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Турция и Черногория в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Миодраг Радулович и Кунц, Штефан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черногория
Страна: Черногория
Предыдущий матч команды Черногория был сыгран против Нидерланды - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш
Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Гибралтар - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.
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