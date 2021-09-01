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Черногория - Турция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 16 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Черногория
1 - 2
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90'+1
Турция
Ход матча
3' Фатос Бечирай 22' Akturkoglu, Muhammed Kerem
46' Ozdemir, Berat Ayberk Вышел: Кекчю, Оркун 57' Стефан Савич Вышел: Марко Симич 57' Сеад Хакшабанович Вышел: Вукотич, Илия 60' Кекчю, Оркун 62' Osmajic, Milutin 66' Фатос Бечирай Вышел: Vujnovic, Nikola 67' Владимир Йовович Вышел: Драшко Божович 68' Ибрахим Халил Дервисоглу Вышел: Кенан Караман 74' Марко Янкович Вышел: Милош Райчкович 79' Akturkoglu, Muhammed Kerem Вышел: Yilmaz, Baris Alper 80' Абдулкадир Омур Вышел: Kutlu, Berkan 86' Вукотич, Илия
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Черногория
30%
Ничья
40%
Турция
30%
П1: 5.29 Х: 2.75 П2: 2.02
П1: 5.00 Х: 2.60 П2: 1.91
П1: 5.29 Х: 2.75 П2: 2.02
П1: 5.29 Х: 2.75 П2: 2.02
П1: 4.00 Х: 2.65 П2: 2.26
Личные встречи
Черногория
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Турция
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Турция 2 - 2 Завершен Черногория
Последние матчи - Черногория
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Черногория 2 - 2 Завершен Нидерланды Н
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Норвегия 2 - 0 Завершен Черногория П
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 3 Завершен Черногория В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Черногория 0 - 0 Завершен Латвия Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Черногория П
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Последние матчи - Турция
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 19:00 Турция 6 - 0 Завершен Гибралтар В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Латвия 1 - 2 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Турция 1 - 1 Завершен Норвегия Н
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 1 Завершен Турция П
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 3 Завершен Турция В
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Новости команд
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Главные события
Вукотич, Илия
86'
80'
Абдулкадир Омур
Вышел: Kutlu, Berkan
79'
Akturkoglu, Muhammed Kerem
Вышел: Yilmaz, Baris Alper
Марко Янкович
Вышел: Милош Райчкович
74'
68'
Ибрахим Халил Дервисоглу
Вышел: Кенан Караман
Владимир Йовович
Вышел: Драшко Божович
67'
Фатос Бечирай
Вышел: Vujnovic, Nikola
66'
Osmajic, Milutin
62'
60'
Кекчю, Оркун ГООЛ!
Стефан Савич
Вышел: Марко Симич
57'
Сеад Хакшабанович
Вышел: Вукотич, Илия
57'
46'
Ozdemir, Berat Ayberk
Вышел: Кекчю, Оркун
22'
Akturkoglu, Muhammed Kerem ГООЛ!
ГООЛ! Фатос Бечирай
3'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Черногория
30%
Ничья
40%
Турция
30%
П1: 5.29 Х: 2.75 П2: 2.02
П1: 5.00 Х: 2.60 П2: 1.91
П1: 5.29 Х: 2.75 П2: 2.02
П1: 5.29 Х: 2.75 П2: 2.02
П1: 4.00 Х: 2.65 П2: 2.26
Составы команд
13
Саркич, Матия
33
Ристо Радунович
5
Игор Вуячич
15
Стефан Савич
29
Марко, Весович
33
Зарко Томашевич
99
Сеад Хакшабанович
9
Марко Янкович
94
Владимир Йовович
29
Osmajic, Milutin
20
Фатос Бечирай
23
Угурджан Чакыр
2
Celik Zeki
4
Чаглар Сёюнджю
28
Демираль, Мерих
88
Джанер Эркин
20
Абдулкадир Омур
5
Ozdemir, Berat Ayberk
16
Akturkoglu, Muhammed Kerem
67
Ибрахим Халил Дервисоглу
20
Хакан Чалханоглу
17
Бурак Йылмаз
Стартовый состав
  • 29
    Osmajic, Milutin
    Полузащитник
    62
  • 20
    Фатос Бечирай
    66 3
  • 33
    Зарко Томашевич
    Защитник
  • 99
    Сеад Хакшабанович
    Полузащитник
    57
  • 9
    Марко Янкович
    Полузащитник
    74
  • 94
    Владимир Йовович
    Полузащитник
    67
  • 33
    Ристо Радунович
    Защитник
  • 5
    Игор Вуячич
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
    57
  • 29
    Марко, Весович
    Защитник
  • 13
    Саркич, Матия
    Вратарь
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 67
    Ибрахим Халил Дервисоглу
    68
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 20
    Абдулкадир Омур
    80
  • 5
    Ozdemir, Berat Ayberk
    Полузащитник
    46
  • 16
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
    79 22
  • 2
    Celik Zeki
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 88
    Джанер Эркин
    Защитник
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Милан Миятович
    Вратарь
  • 21
    Вукотич, Илия
    Полузащитник
    86
  • 19
    Милош Райчкович
  • 18
    Лука Миркович
    Полузащитник
  • 19
    Vujnovic, Nikola
    Нападающий
  • 27
    Драшко Божович
  • 15
    Марко Вукчевич
    Полузащитник
  • 4
    Dreskovic, Meldin
    Нападающий
  • 55
    Agovic, Jasmin
    Вратарь
  • 55
    Марко Симич
    Защитник
  • 28
    Толга Джигерджи
    Полузащитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 19
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
    60
  • 16
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 53
    Yilmaz, Baris Alper
    Полузащитник
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 13
    Йылмаз, Ридван
    Защитник
  • 19
    Дуршун, Сердар
    Нападающий
  • 28
    Кенан Караман
    Нападающий
  • 22
    Kutlu, Berkan
    Полузащитник
  • 30
    Эрсин Дестаноглу
  • 1
    Синан Болат
    Вратарь
  • 16
    Юсуф Сари
    Нападающий
Тренеры
  • Миодраг Радулович
  • Кунц, Штефан
Статистика матча
34%
Владение мячом
66%
3
Удары в створ
9
6
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
5
3
Угловые
6
7
Штрафные
5
5
Фолы
7
7
Сейвы
2
1
Офсайды
2
ЖК
Трансляция
84'
Хакан зараз розпасовує з Омюром, але до руху вперед поки не доходить. Чорногорія всіма силами обороняється, хоча було б логічніше спробувати атакувати, адже команда програє.
80'
Замена
Актюркоглу іде з поля. Замість нього зіграє Їлмаз.
77'
Чорногорія в ці хвилини утримує володіння м'ячем, але турки починають дуже активно пресингувати. Цікаво, чи вистачить сил гостей надовго.
75'
Замена
Наступна заміна в складі Чорногорії. Раїчковіч буде відпочивати, а Янковіч зіграє замість нього.
73'
В ці хвилини градус нашої гри значно знизився. Турки вже не так активно йдуть в атаку, а Чорногорія в свою чергу теж паркує автобус.
69'
Замена
Тепер і в Туреччини зміни. Чавішоглу сідає на лавку запасних, а Караман посилить команду в атаці.
67'
Замена
Ще дві заміни від коуча Чорногорії. Войновіч та Божовіч вийдуть на поле, а Бечірай та Йововіч підуть відпочивати.
63'
Желтая карточка
Осмаїч дуже довго сперечається з арбітром та отримує за це заслужений гірчичник.
60'
Гоооол!!!
Забивають другий гол турки! Кекчу біля меж штрафного отримує пас від Чалханоглу та потужно пробиває в лівий кут. М'яч від стійки влітає у ворота.
57'
Замена
Подвійна заміна від тренера Чорногорії. Сіміч та Вукотіч зіграє замість Савіча та Хакшабановіча.
54'
Темп гри значно знизився в останні хвилини. Чорногорія володіє м'ячем близько середини поля, але акцентованої атаки не виходить.
50'
Оздемір навішує з правого флангу, але пас блокує Стефан Савіч. Буде ще одна спроба атаки від турецької команди.
46'
Замена
Заміна в складі Туреччини: Кекчу зіграє замість Оздеміра.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перший тайм був дуже непереконливим у виконанні турків. Команда могла забивати мінімум вже тричі, але ледве спромоглася на один м'яч. Тренеру явно потрібно робити заміни в перерві.
45+1'
Свисток
Команди йдуть на перерву. Рахунок на табло поки що 1:1.
45'
Одну хвилину додає арбітр до першого тайму поєдинку.
44'
Опасный момент
Їлмаз після пасу на хід від Омюра пробиває по воротах з кількох метрів, але воротар вчасно реагує.
41'
Опасный момент
Бечірай проривається правим флангом та пробиває по воротах з гострого кута. Воротар ледь дотягнувся до м'яча.
39'
Вже станом на кінець першого тайму турки виглядають дуже стомлено. Команда ледь встигла повернутися в оборону після невдалої атаки.
35'
Актюроглу прокидає собі на хід на правому фланзі та майже входить у штрафний. Воротар вчасно встигає вийти та ліквідувати небезпеку.
31'
Опасный момент
Їлмаз після плутанини в штрафному знайшов момент та потужно пробив по центру воріт. Голкіпер фіксує м'яч в руках.
27'
Чорногорія починає йти вперед новими силами. Савіч зараз грає фактично центрального півзахисника.
23'
Гоооол!!!
Зрівнює Туреччина! Омюр на правому фланзі обіграє захисника та навішує в центр, а там Актюроглу приймає та пробиває в дальній кут. Голкіпер не врятував.
20'
Хакан розганяє атаку центром поля, проте команда вибігає зі своєї половини досить повільно. Чорногорія встигає перехопити і ліквідувати небезпеку.
16'
Чорногорія опускається в захист і намагається розігравати через Савіча. Гравець ледь не обрізається, але м'яч лишається в нього.
12'
Опасный момент
Чахланоглу спробував пробити з дельної відстані, і йому майже вдалося зробити це результативно. М'яч летить в кількох сантиметрах від правої дев'ятки.
8'
Турки після пропущеного голу на 4-й хвилині не демонструють просування вперед. Команда позиційно обороняється.
4'
Гоооол!!!
Бечіраааай! Нападник отримує м'яч на межі штрафного майданчику, обробляє його та пробиває під дальню штангу. Голкіпер нічого не зміг вдіяти.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток. Наш матч щойно розпочався.
Уже відомі склади команд: Чорногорія: Шаркіч, Радуновіч, Вуячіч, Савіч, Вешовіч, Томашевіч, Хакшабановіч, Янковіч, Йововіч, Бечирай, Осмаїч. Туреччина: Чакир, Деміраль, Еркін, Сеюнджю, Челік, Актюркоглу, Оздемір, Омюр, Чалханоглу, Дервішоглу, Їлмаз.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 Чорногорія - Туреччина.
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Анонс матча Черногория - Турция 16.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Черногория и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черногория и командой Турция:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Турция и Черногория в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Миодраг Радулович и Кунц, Штефан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черногория - Турция можно посмотреть 16.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Черногория - Турция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черногория
Страна: Черногория

Предыдущий матч команды Черногория был сыгран против Нидерланды - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Гибралтар - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Турция.

Следите за результатами матча Черногория - Турция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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