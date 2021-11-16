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Финляндия - Франция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 16 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Финляндия
0 - 2
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90'+1
Франция
Ход матча
9' Расмус Шуллер
46' Лео Дюбуа Вышел: Бенжамен Павар 56' Мусса Диаби Вышел: Карим Бензема 57' Жюль Кунде Вышел: Кингсли Коман 64' Расмус Шуллер Вышел: Форсс, Маркус 66' Карим Бензема 68' Антуан Гризманн Вышел: Маттео Гандузи 72' Йере Уронен Вышел: Тейлор, Роб 76' Килиан Мбаппе 82' Даниел О'Маугнесси Вышел: Йоэль Похьянпало 82' Nissila, Urho Вышел: Valakari, Onni 86' Адриен Рабио Вышел: Джордан Веретут
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
15%
Ничья
25%
Франция
60%
П1: 6.43 Х: 2.68 П2: 1.93
П1: 6.50 Х: 2.50 П2: 1.80
П1: 6.43 Х: 2.68 П2: 1.93
П1: 6.43 Х: 2.68 П2: 1.93
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.80
Прогноз на матч
Личные встречи
Финляндия
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Франция
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
07.09.2012 - 21:30 Финляндия 0 - 1 Завершен Франция
Последние матчи - Финляндия
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 16:00 Босния и Герцеговина 1 - 3 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 17:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина П
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан В
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Последние матчи - Франция
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Франция 8 - 0 Завершен Казахстан В
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Франция В
Лига Наций 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгия 2 - 3 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
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Новости команд
Главные события
86'
Адриен Рабио
Вышел: Джордан Веретут
Даниел О'Маугнесси
Вышел: Йоэль Похьянпало
82'
Nissila, Urho
Вышел: Valakari, Onni
82'
76'
Килиан Мбаппе ГООЛ!
Йере Уронен
Вышел: Тейлор, Роб
72'
68'
Антуан Гризманн
Вышел: Маттео Гандузи
66'
Карим Бензема ГООЛ!
Расмус Шуллер
Вышел: Форсс, Маркус
64'
57'
Жюль Кунде
Вышел: Кингсли Коман
56'
Мусса Диаби
Вышел: Карим Бензема
46'
Лео Дюбуа
Вышел: Бенжамен Павар
Расмус Шуллер
9'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
15%
Ничья
25%
Франция
60%
П1: 6.43 Х: 2.68 П2: 1.93
П1: 6.50 Х: 2.50 П2: 1.80
П1: 6.43 Х: 2.68 П2: 1.93
П1: 6.43 Х: 2.68 П2: 1.93
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.80
Составы команд
1
Храдеки, Лукас
21
Хамалайнен, Нико
5
Даниел О'Маугнесси
15
Лео Вайсанен
17
Ivanov, Robert
20
Йере Уронен
18
Глен Камара
11
Расмус Шуллер
25
Nissila, Urho
17
Робин Лод
22
Теему Пукки
1
Уго Льорис
23
Жюль Кунде
4
Упамекано, Дайот
15
Курт Зума
14
Лео Дюбуа
14
Тчуамени, Орельен
25
Адриен Рабио
18
Люка Динь
20
Мусса Диаби
8
Антуан Гризманн
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 17
    Робин Лод
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 11
    Расмус Шуллер
    64 9
  • 25
    Nissila, Urho
    Полузащитник
  • 21
    Хамалайнен, Нико
    Защитник
  • 5
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 17
    Ivanov, Robert
    Защитник
  • 20
    Йере Уронен
    Защитник
    72
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
  • 20
    Мусса Диаби
    Нападающий
    56
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    68
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    76
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
    46
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
    57
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
  • 19
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 24
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 13
    Албин Гранлунд
    Защитник
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 16
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 15
    Tenho, Miro
    Защитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 23
    Араюри, Паулус
    Защитник
  • 23
    Карлйохан Эрикссон
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 22
    Ilmari Niskanen
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    66
  • 17
    Маттео Гандузи
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 10
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 16
    Бенуа Костиль
    Вратарь
  • 22
    Тео
Тренеры
  • Маркку Канерва
  • Дидье Дешам
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
8
Штрафные
5
4
Фолы
6
1
Удары в створ
5
1
Офсайды
2
3
Сейвы
1
1
ЖК
4
Удары мимо
3
5
Угловые
Трансляция
88'
Атакували Бензема на пару з Дінем, але випустили м'яч за лицьову лінію.
87'
Замена
Верету вйишов замість Рабіо (Франція).
86'
На відбій грають підопічні Дешама, якщо фіни починають пресинг на їхній половині поля. Цього разу вибив Павар.
84'
Уголовой
Дві поспіль подачі від кутового прапорця збірної Фінляндії винесли захисники французів. Господарі вже відверто зневірилися і сподіваються на боснійців.
82'
Замена
Подвійна заміна фінів. Пох'янпало і Валакарі вийшли замість О'Шонессі та Ніссіля.
Инфо
Другий забиває Україна!
80'
Опасный момент
Градецький! Рятує голкіпер фінів від розгрому після удару Мбаппе!
76'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мбаппе пробіг лівим фалнгом, підлаштувався під праву ногу і відправив м'яч шикарним ударом у дальній кут! Високий клас зіграв велику роль. Краса!
75'
Уголовой
Корнер фінів до небезпеки не призвів. Якось вони вже пасивно грають.
74'
Дуже невдала подача від О'Шонессі, але Тейлор на протилежному фланзі виборов кутовий.
72'
Замена
Замість Уронена вийшов Тейлор (Фінляндія).
70'
Фіни ідуть всіма силами в наступ, але французи відбиваються.
67'
Замена
Гендузі вийшов замість Грізманна (Франція).
65'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ!!!! Ну хто, як не КАРІМ БЕНЗЕМА!!!! Він обігрався з Мбаппе, який п'яточкою повернув на форварда "Реала", а Карім вже за допомогою рикошету перевів м'яч у сітку воріт!
65'
Коман намагався накрутити опонентів у штрафній зоні фінів, але потім навісив неточно.
64'
Замена
Нападник Форсс вийшов замість хавбека Шуллера (Фінляндія).
63'
Атакували лівим флангом фіни, але передачу на хід Пуккі перервав Зума.
Инфо
У паралельному матчі збірна України відкрила рахунок у проти боснійців, тод Канерва уже готує заміну для підсилення атаки!
58'
І відразу Бензема в атаці! Нападник потужно пробив у ближній кут - Градецький забрав м'яч до рук.
57'
Замена
Напевно наше попередній запис побачив Дешам, адже відразу замінив Діабі на Бензему. Такод замість Кунде вийшов Коман. Суттєве підсилення атаки.
55'
Перший акцент на атаку від гостей у другому таймі. Закидання на Діабі - м'яч вийшов за лицьову лінію. Нападник "Баєра" сьогодні на сухому пайку.
52'
Знову фіни в атаці, але за межею лінію штрафного майданчика тільки Пуккі. До нього м'яч не доходить.
49'
Після вкидання господарів з ауту Зума винус м'яч.
47'
Через кілька передач фіни вивели Уронена на удар, але той пробив значно вбік воріт.
46'
Замена
Все-таки Дюбуа більше не зіграє сьогодні. Замість нього вийшов Павар.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Потужно почали французи, але потім втомилися постійно вдарятися об оборонну фінську стіну. Господарі захищаються надто ведиким блоком, тож у останній третині тайму Мбаппе і компанія лише зрідка підходили до воріт Градецького. А ось фіни під кінець першої половини стали активно іти у наступ, проте так і не змогли знайти свій гольовий момент. Рахунок відповідає грі - 0:0.
Свисток
Перерва у Гельсінкі.
44'
Уголовой
Кутовий від фінів пролетів повз дві голови гравців господарів, але вони так і не влучили акцентовано по м'ячу.
43'
Дюбуа (Франція) травмувався у єдиноборстві з Хаймалайненом, котрий штовхнув француза. Тримається за задню поверхню стегна правий захисник.
42'
Знову французи помиляються на своїй половині поля. Фіни пресингують з усією мотивованістю.
39'
Втратили м'яч французи на своїй половині поля. Зрештою шанс пробити з дальньої відстані отримав Ніссіля - круглий снаряд вийшов за лицьову лінію.
34'
Льоріс був змушений вибігати з своїх володінь і випереджати Пуккі (Фінляндія), вибивши м'яч. Фіни почали частіше ходити в атаку.
33'
Ще один шанс для Пуккі. Цього разу фінський нападник пробив у хід вище воріт.
31'
Лод (Фінляндія) зі стандарту навісив у руки голкіперу. Без небезпеки.
30'
І Пуккі знайшов собі момент для пострілу: пробив з розвороту з лівої ноги в площину - Льоріс забрав м'яч до рук.
29'
Опасный момент
Ще раз тривожить Градецького Мбаппе! Нападник з-за меж штрафного майданчика пробив повз ліву стійку - впритул з площиною!
25'
Опасный момент
Небезпека біля воріт Градецького! Мбаппе розхитав опонента на правому фланзі, виконав простріл, який перервав фінський голкіпер. Після підбирання французами з м'ячем опинився Грізманн, котрий цілив у ліву дев'ятку, але пробив повз ворота.
22'
Камара (Фінляндія) з метрів 20-ти пробив повз ворота. А міг віддати праворуч і розвинути атаку. Дуже вальяжно зіграли гості в обороні.
21'
Инфо
33%-67% володіння м'ячем.
20'
Кунде намагався розрізною передачею з правого флангу знайти Грізманна, але і Антуан заснув, і пас вийшов занадто сильним.
18'
Французи в атаці, але господарі стоять дуже потужним блоком.
14'
Атакували фіни лівим флангом, але навіс був вибитий французами.
11'
Дальній удар Діня (Франція) пролетів повз ворота.
11'
Красиво розібралися Діабі на пару з Мбаппе, але Кіліана зупинив Іванов, підчистивши за партнерами.
10'
Навіс зі стандарту від Грізманна завершився виносом від фінських захисників.
9'
Желтая карточка
Шуллер (Фінляндія) грубо зіграв проти Мбаппе і отримав жовту карточку.
Инфо
До речі, цей матч став для Пуккі 100-м у складі збірної Фінляндії.
7'
Офсайд
Закидання на Пуккі - форвард фінів у офсайді.
5'
Двічі прострілював Дінь з лівого флангу, але лише з другої передачі зміг пробити Діабі - в руки голкіперу.
3'
Старт за французами. Гості володіюють ініціативою.
Матч розпочався!
Инфо
Якщо фіни сьогодні переможуть, то вони точно пройдуть в плей-оф. При інших двох результатах потрібно дивитися на рахунок у матчі Боснія і Герцеговина - Україна.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Фінляндія: Градецький - Уронен, Іванов, Вайсанен, О'Шонессі, Хамалайнен - Ніссіля, Шуллер, Камара - Пуккі, Лод.
Запасні господарів: Ерікссон, Йоронен, Араюурі, Валакарі, Гранлунд, Єнсен, Нісканен, Пох'янпало, Тейлор, Тенхо, Тойвіо, Форсс.
Франція: Льоріс - Кунде, Упамекано, Зума - Дюбуа, Чуамені, Рабіо, Дінь - Грізманн - Діабі, Мбаппе.
Запасні гостей: Ареоля, Костіль, Бен Єддер, Бензема, Верету, Гендузі, Т. Ернандес, Л. Ернандес, Канте, Коман, Лангле, Павар.
Вітаємо всіх читачів нашого сайту! UA-Футбол проведе для вас пряму трансляцію матчу фінального туру горпувого етапу відбору на ЧС-2022, у якому збірна Фінляндії прийме збірну Франції.
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Анонс матча Финляндия - Франция 16.11.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Финляндия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Финляндия и командой Франция:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Финляндия осталась с поражением. Столкновение Франция и Финляндия в предыдущем футбольном матче 07.09.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маркку Канерва и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Финляндия - Франция можно посмотреть 16.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Финляндия - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Прошедший поединок команды Финляндия был сыгран против Босния и Герцеговина - 13.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Казахстан - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Финляндия - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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