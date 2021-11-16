Финляндия - Франция онлайн трансляция матча

Матч между командой Финляндия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Финляндия и командой Франция:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Финляндия осталась с поражением. Столкновение Франция и Финляндия в предыдущем футбольном матче 07.09.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маркку Канерва и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва
Прошедший поединок команды Финляндия был сыгран против Босния и Герцеговина - 13.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Финляндия.
Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Казахстан - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.
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