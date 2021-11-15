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Нидерланды - Норвегия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 16 ноября 2021, 21:45
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Нидерланды
1 - 0
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90'+1
Норвегия
Ход матча
39' Мортен Торсби 43' Сорлоф, Александр
46' Мортен Торсби Вышел: Торстведт, Кристиан 46' Solbakken, Ola Вышел: Хог, Дженс 74' Клаассен, Дэви Вышел: Мартен де Роон 74' Хог, Дженс Вышел: Джошуа Кинг 74' Матиас Норманн Вышел: Стиан Грегерсен 79' Дензел Думфрис 80' Маттейс де Лигт 84' Стевен Бергвейн
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
36%
Ничья
27%
Норвегия
36%
П1: 1.75 Х: 2.88 П2: 7.86
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 7.00
П1: 1.75 Х: 2.88 П2: 7.86
П1: 1.75 Х: 2.88 П2: 7.86
П1: 1.91 Х: 2.65 П2: 5.80
Прогноз на матч
Личные встречи
Нидерланды
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Норвегия
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Норвегия 1 - 1 Завершен Нидерланды
Последние матчи - Нидерланды
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Черногория 2 - 2 Завершен Нидерланды Н
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 0 Завершен Гибралтар В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Латвия 0 - 1 Завершен Нидерланды В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 1 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Черногория В
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Последние матчи - Норвегия
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 19:00 Норвегия 0 - 0 Завершен Латвия Н
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Норвегия 2 - 0 Завершен Черногория В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Турция 1 - 1 Завершен Норвегия Н
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Норвегия 5 - 1 Завершен Гибралтар В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 19:00 Латвия 0 - 2 Завершен Норвегия В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Стевен Бергвейн
84'
Маттейс де Лигт
80'
Дензел Думфрис
79'
Клаассен, Дэви
Вышел: Мартен де Роон
74'
74'
Хог, Дженс
Вышел: Джошуа Кинг
74'
Матиас Норманн
Вышел: Стиан Грегерсен
46'
Мортен Торсби
Вышел: Торстведт, Кристиан
46'
Solbakken, Ola
Вышел: Хог, Дженс
43'
Сорлоф, Александр
39'
Мортен Торсби
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
36%
Ничья
27%
Норвегия
36%
П1: 1.75 Х: 2.88 П2: 7.86
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 7.00
П1: 1.75 Х: 2.88 П2: 7.86
П1: 1.75 Х: 2.88 П2: 7.86
П1: 1.91 Х: 2.65 П2: 5.80
Составы команд
13
Киллессен, Джаспер
17
Блинд Дэйли
4
Вирджил ван Дейк
4
Маттейс де Лигт
22
Дензел Думфрис
14
Клаассен, Дэви
21
Френки де Йонг
18
Вейналдум, Джорджиньо
15
Груневелд, Арнаут
10
Мемфис Депай
23
Стевен Бергвейн
12
Хааскьолд Ниланд, Орьян
22
Pedersen, Marcus Holmgren
6
Стефан Страндберг
21
Hanche-Olsen, Andreas
25
Биргер Мелинг
10
Мартин Эдегор
2
Мортен Торсби
16
Матиас Норманн
24
Элйоноусси, Мохамед
23
Сорлоф, Александр
18
Solbakken, Ola
Стартовый состав
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
    84
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
    74
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
    80
  • 22
    Дензел Думфрис
    79
  • 13
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 23
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
    43
  • 18
    Solbakken, Ola
    Нападающий
    46
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
    46 39
  • 16
    Матиас Норманн
    Полузащитник
    74
  • 22
    Pedersen, Marcus Holmgren
    Полузащитник
  • 6
    Стефан Страндберг
    Защитник
  • 21
    Hanche-Olsen, Andreas
    Защитник
  • 25
    Биргер Мелинг
    Защитник
  • 12
    Хааскьолд Ниланд, Орьян
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 26
    Гуус Тил
  • 11
    Ноа Ланг
  • 15
    Маласия, Тирелл
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 15
    Rensch, Devyne Fabian Jairo
    Защитник
  • 23
    Тим Крул
    Вратарь
  • 26
    Марк Флеккен
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 24
    Матс Меллер-Дели
  • 42
    Торстведт, Кристиан
    Полузащитник
  • 17
    Стиан Грегерсен
  • 17
    Фредрик Аурснес
    Полузащитник
  • 23
    Хог, Дженс
    Полузащитник
    74
  • 14
    Юлиан Рюэрсон
  • 8
    Мидтсьо, Фредрик
    Полузащитник
  • 7
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 4
    Рубен Габриелсен
  • 13
    Стен Грютебуст
    Вратарь
  • 1
    Андре Хансен
  • 23
    Лехне Олсен, Томас
    Нападающий
Тренеры
  • van Gaal, Louis
  • Стаале Солбаккен
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
19
Штрафные
5
4
Фолы
17
1
Офсайды
2
7
Удары в створ
Сейвы
6
1
Угловые
1
3
Удары мимо
1
2
ЖК
2
1
Блокировано ударов
Трансляция
87'
Замена
Олсен заменил Педерсена.
84'
Гоооол!!!
Есть гол от хозяев! В контратаке Бергвейн со всей силы пробил в ближний верхний угол. Шансов у вратаря не было.
Инфо
9-1 по ударам по воротам, 4-0 по попаданиям в створ.
80'
Желтая карточка
Дамфрис и Де Лигт получили по желтой. Напряжение в Роттердаме нарастает…Все может решить один гол.
77'
Депай в контратаке дважды бил по воротам Норвегии – и снова Мемфису не хватает точности и хладнокровия.
75'
Замена
Грегерсен заменил Норманна, а Кинг вышел на поле вместо Хауге.
74'
Замена
Первая замена от Луи ван Гаала – Де Рон вышел на поле вместо Классена.
71'
Норвежцы бездарно исполнили угловой – Блинд на ближней штанге спокойно вынес мяч головой подальше от ворот.
68'
Силлессен вовремя вышел и ворот и не позволил Эльюнусси добраться к мячу.
65'
Данджума на дальней штанге замыкал навес Дамфриса – мяч ушел выше ворот.
Инфо
Турция повела в Черногории. Для Норвегии принципиально ничего не поменялось – гостям нужна только победа. Голландцы же теперь находятся в одном пропущенном мяче от полного провала.
55'
После аута норвежец с разворота запустил мяч в сторону углового флага.
52'
Такое ощущение, что сейчас норвежцы впервые в матче побывали с мячом в штрафной Нидерландов, однако до удара дело не дошло.
46'
Замена
Две замены у Норвегии в перерыве - Хауге вышел на поле вместо Сольбаккена, а Эурснес доиграет матч вместо Торсби.
46'
Свисток
Матч возобновился!
По первому тайму так и не скажешь, что Норвегия хочет в Катар – без Холланда у гостей 0 ударов в сторону ворот Силлессена. Голландцы доминируют и на свой гол уже наиграли. Посмотрим, что произойдет после перерыва.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Желтая карточка
Желтая для Сорлота за подкат против Де Йонга.
41'
Очередной удар от Депая – теперь Мемфис с лета стрелял метров с 26-ти, но удивить вратаря норвежцев лидер хозяев не смог.
39'
Желтая карточка
Торсби на чужой половине поля сбил Дамфриса и увидел перед собой желтую карточку.
Инфо
5-0 по ударам по воротам, 3-0 по попаданиям в створ.
27'
Нюланд забрал мяч в руки после еще одного удара Депая со второго этажа. Ой, доиграются норвежцы…
26'
Опасный момент
Данджума не попал в дальний угол метров с 12-ти! Первый большой шанс для голландцев!
Инфо
1-1 в матче Черногория – Турция. Норвегия снова опустилась на третье место в группе.
21'
Данджума обострял, но мяч после его опасного прострела до кого-то в оранжевой футболке не дошел.
18'
Активизировались голландцы и стали все чаще угрожать воротам Норвегии – играть на ничью они сегодня не настроены.
15'
А теперь Депай пытался забить пяткой – легкий сэйв для Нюланда.
13'
Депай с нескольких метров головой послал мяч в руки вратарю Норвегии.
12'
12 минут позади – ударов по воротам у нас еще не было.
7'
Нюланд без проблем забрал мяч в руки после неудачного навеса с правого фланга.
Инфо
Турция пропустила от Черногории! При таком раскладе Норвегия поднимается на второе место.
3'
Голландцы захватили мяч и выманивают Норвегию на свою половину поля. Все логично – сегодня атаковать нужно именно гостям.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Силлессен – Дамфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд – Вейналдум, Де Йонг, Классен – Бергвейн, Депай, Данджума.
Норвегия: Нюланд – Мелинг, Ханче-Ольсен, Страндберг, Педерсен – Норманн, Торсби, Эдегор – Сольбаккен, Сорлот, Эльюнусси.
Инфо
Голландцам для прямого выхода на чемпионат мира хватит и ничьей, ведь у них «+23» по забитым/пропущенным мячам против «+10» у Турции, которая на выезде параллельно сыграет с немотивированной Черногорией. Норвегии для как минимум второго места, дающего пропуск в стыковой турнир, нужно сыграть лучше турков, ведь по разнице мячей они чуть хуже («+9»).
Инфо
Турнирная таблица в группе G перед 10-м туром выглядит так: Нидерланды – 20, Турция – 18, Норвегия – 18, Черногория – 12, Латвия – 6, Гибралтар – 0.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию решающего матча отбора на ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Норвегии. Стартовый свисток в Роттердаме прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Анонс матча Нидерланды - Норвегия 16.11.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Нидерланды и командой Норвегия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Нидерланды и командой Норвегия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Норвегия и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд van Gaal, Louis и Стаале Солбаккен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Норвегия можно посмотреть 16.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Норвегия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Черногория - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Норвегия
Страна: Норвегия

Прошедший поединок команды Норвегия был сыгран против Латвия - 13.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Нидерланды - Норвегия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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