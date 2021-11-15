Нидерланды - Норвегия онлайн трансляция матча

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Голландцам для прямого выхода на чемпионат мира хватит и ничьей, ведь у них «+23» по забитым/пропущенным мячам против «+10» у Турции, которая на выезде параллельно сыграет с немотивированной Черногорией. Норвегии для как минимум второго места, дающего пропуск в стыковой турнир, нужно сыграть лучше турков, ведь по разнице мячей они чуть хуже («+9»).