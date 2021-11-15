Нидерланды - Норвегия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Нидерланды и командой Норвегия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Нидерланды и командой Норвегия:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Норвегия и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 01.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд van Gaal, Louis и Стаале Солбаккен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Черногория - 13.11.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Норвегия
Страна: Норвегия
Прошедший поединок команды Норвегия был сыгран против Латвия - 13.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
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