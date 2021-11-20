Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Рух в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Колос - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Черноморец - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.
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