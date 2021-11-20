Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 43% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 23% матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Шахтер Донецк забивает 1.96 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Rukh Lviv без побед в последних 4 играх.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 6-0-1

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 43% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 23%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Шахтер Донецк выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Игры прошлого года: 2-0 (Шахтер Донецк дома) и 1-1 (FC Rukh Lviv дома).

FC Rukh Lviv не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 5 домашних побед подряд.

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 31% голов между минутами 61-75?