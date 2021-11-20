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Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 ноября 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
30'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
38%
Ничья
31%
Рух
31%
П1: 1.30 Х: 4.10 П2: 16.40
П1: 1.33 Х: 3.60 П2: 12.00
П1: 1.30 Х: 4.10 П2: 16.40
П1: 1.30 Х: 4.10 П2: 16.40
П1: 1.32 Х: 4.50 П2: 14.00
Интересные факты
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 43% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 23% матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Шахтер Донецк забивает 1.96 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Rukh Lviv без побед в последних 4 играх.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 6-0-1
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 43% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Шахтер Донецк выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Шахтер Донецк дома) и 1-1 (FC Rukh Lviv дома).
  • FC Rukh Lviv не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 32% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
38%
Ничья
31%
Рух
31%
П1: 1.30 Х: 4.10 П2: 16.40
П1: 1.33 Х: 3.60 П2: 12.00
П1: 1.30 Х: 4.10 П2: 16.40
П1: 1.30 Х: 4.10 П2: 16.40
П1: 1.32 Х: 4.50 П2: 14.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 63
    Andriiovych, Sapuha Marko
    Полузащитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 3
    Vitao
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 96
    Slyusar, Denys
    Защитник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 58
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 24
    Osaze De Rosario
  • 78
    Savchuk, Hlib
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Блокировано ударов
1
2
Угловые
2
Удары мимо
1
Удары в створ
Штрафные
1
Сейвы
1
1
Фолы
Трансляция
22'
Додо в излюбленной манере подключился к атаке, но отдал передачу не в темп. Фернандо было тяжело добраться до мяча.
21'
Панькив безупречно играет на выходе, опережая Мудрика в борьбе за мяч.
19'
Мартынюк блокирует удар Тете.
18'
Снова вратарь Руха вступает в игру, прерывая пас Исмаили вдоль ворот.
16'
Панькив своевременно выходит из ворот и перехватывает подачу Тете.
11'
Майкон выигрывает подбор и в касание наносит удар по воротам. Над перекладиной мяч прошёл.
9'
Никто из партнёров не был готов принять передачу Мудрика в центре штрафной площади.
8'
Панькив уверенно фиксирует мяч в руках после прострела Додо.
7'
Мудрик на дриблинге обошёл нескольких соперников, но не сумел оставить мяч в пределах поля.
6'
Матвиенко подключил Исмаили к атаке, однако бразилец допустил ошибку в работе с мячом. Удар от ворот.
3'
Шахтёр неудачно разыграл угловой.
1'
Первую опасную атаку проводит Рух. Трубин не без труда перехватывает пристрельную передачу с фланга.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин, Додо, Майкон, Антонио, Марлос (к), Тете, Мудрик, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Фернандо.
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив, Мартынюк (к), Таллес, Стаменкович, Альваренга, Роман, Сапуга, Климчук, Дидык, Бойчук, Белый.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура УПЛ между Шахтёром и Рухом.
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Анонс матча Шахтер - Рух 20.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Рух в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Рух можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Колос - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Черноморец - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Шахтер - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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