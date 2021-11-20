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СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 ноября 2021, 19:30 - Днепр Арена
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
3 - 1
Обновить
48'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
19' Владислав Бабогло 28' Артем Довбик 30' Артем Довбик 40' Сергей Рыбалка 41' Сергей Логинов 45' Иван Калюжный
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
26%
ФК Александрия
35%
П1: 2.14 Х: 2.71 П2: 4.18
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 2.14 Х: 2.71 П2: 4.18
П1: 2.14 Х: 2.71 П2: 4.18
П1: 2.15 Х: 2.55 П2: 4.40
Интересные факты
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 41% матчей, Александрия выигрывает в 31% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Александрия - 0.4.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Выездная статистика Александрия в сезоне 3-5-2
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).
  • Vladyslav Dubinchak получил больше всего желтых карточек (5) в СК Днепр-1. Vladislav Baboglo получил 7 в Александрия.
  • СК Днепр-1 забивает 0.6 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.8 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир СК Днепр-1 с 8 голами. Maksym Tretyakov забил 4 раз за Александрия
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Александрия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Александрия - 2.4.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Александрия выигрывает в 31%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 0, команда Александрия выиграла 4, 1 ничьи.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 11 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 5 месте с 28 очками.
  • СК Днепр-1 забивает 1.64 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 6 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-4 в пользу команды Александрия
  • Александрия не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-0 (СК Днепр-1 дома) и 4-1 (Александрия дома).
  • Вы знали, что Александрия забил 29% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 24% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
8
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Новости команд
Главные события
45'
Иван Калюжный
ГООЛ! Сергей Логинов
41'
40'
Сергей Рыбалка
ГООЛ! Артем Довбик
30'
ГООЛ! Артем Довбик
28'
19'
Владислав Бабогло ГООЛ!
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
26%
ФК Александрия
35%
П1: 2.14 Х: 2.71 П2: 4.18
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 2.14 Х: 2.71 П2: 4.18
П1: 2.14 Х: 2.71 П2: 4.18
П1: 2.15 Х: 2.55 П2: 4.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
    41
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
    30 28
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
    19
  • 34
    Иван Калюжный
    45
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
    40
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 99
    Billiat Khama
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Gura, Yury
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
8
Штрафные
6
6
Фолы
8
7
Удары в створ
2
1
Сейвы
4
1
Удары мимо
1
4
Угловые
1
3
Блокировано ударов
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм стартовал. Гости начинают половину с центра поля.
Счёт в целом отображает то, что происходило на поле. Гол гостей, возможно, нелогичен, но нужно отдать александрийцам должное, что из нуля моментов создали гол. Днепр-1 создал больше, чем на три гола, но фора к перерыву у подопечных Игора Йовичевича уже очень неплохая.
45+'
Свисток
Александрия за это время успела сходить в атаку, но не обострить игру. Уходим на перерыв.
45+1'
Инфо
Минута компенсирована к первому тайму.
45'
Желтая карточка
Калюжный теперь также на жёлтой. Что интересно, фол также был на Игнатенко, и снова днепрянин убегал от своего оппонента.
41'
Всё, казалось бы, получилось очень просто: кэп днепрян замкнул подачу с углового!
41'
Гоооол!!!
Логинов своего таки добился и сегодня также забивает! 3:1!
40'
Желтая карточка
Рыбалка проигрывал забег Игнатенко и решил на нём просто сфолить. Жёлтая карточка для Сергея.
37'
"Горожане" заработали стандарт около чужих ворот, Днепр-1 отбился, но на подборе сыграл Третьяков, который после подработки метров с двадцати пробил над воротами.
35'
Пихалёнок делал классную передачу на Чуже вдоль левой боковой линии штрафной площади, но хорват оказался не готов к этому пасу.
34'
Успокоилась игра после второго забитого хозяевами. Днепр-1 по-прежнему держит мяч, но атакует уже не так интенсивно.
30'
Александрийцы после розыгрыша мяча обрезались в центре поля, Пихалёнок отдал идеальную передачу на ход Довбику, тот по зоне левого полусреднего при входе в штрафной пробил по диагонали под дальнюю стойку - 2:1!
30'
Гоооол!!!
Довбик! 2:1! В следующей же атаке! Фантастика!
28'
Гоооол!!!
Довбик очень хладнокровно реализовал пенальти! Форвард пробил в левую сторону ворот, а Билык ждал мяч в правой. У нас ничья!
28'
Опасный момент
Пенальти! Катерина Монзуль за ВАР-монтировом подсказала главному арбитру назначить "точку" вместо штрафного!
26'
Уголовой
Угловой к опасности не привёл, но Дубинчак заработал для Днепра-1 очень опасный стандарт прямо на линии штрафной. Нужен более детальный повтор, чтобы разобраться: не был ли фол в штрафной. Пока же доверимся решению рефери.
26'
Опасный момент
Довбик себе создал классный момент. После вертикальной атаки днепрян в две передачи Артём практически от центрального круга дотащил мяч до штрафной, качнул защитника, но пробил рядом со стойкой! Правда, был там ещё небольшой рикошет от защитника, поэтому будет угловой.
24'
Уголовой
Логинов снова замыкал фланговую подачу! На этот раз центральный защитник пришёл на угловой, а с его подрезкой справился Билык, отбив мяч.
22'
Кирюханцев с правого края штрафной стрелял под перекладину, но в ту область ворот, где также находился Кохожару.
19'
После подачи от углового с правого фланга на дальней штанге без присмотра остался Бабогло, который в касание здорово пробил между Кожохару и ближней стойкой!
19'
Гоооол!!!
Вот это да! Атаковали одни, а забивают другие! Александрия повела - 0:1!
18'
Александрия, похоже, впервые добралась к чужим воротам. Устименко с правого угла вратарской пытался пробить под защитником, но мяч от игрока Днепра-1 ушёл на угловой.
16'
Довбик на правом краю штрафной так и не смог раскачать Мельника. Защитник уже и на газон падал, но успевал встать и удар заблокировать.
14'
Игнатенко откатили под удар, тот подработал, но запустил снаряд над воротами. 4:0 по ударам всего и 3:0 в створ.
10'
Неплохой момент у ворот гостей. После подачи справа Логинов головой чуть изменил траекторию полёта мяча, Билык отбил перед собой, а дальше подстраховали партнёры.
8'
И ещё один дальний удар. Теперь от Игнатенко. Билык снова забирает, но опять не сразу.
4'
Днепр-1 завладел мячом и пытается развить атаку через короткие передачи.
6'
Чуже из-за пределов штрафной проверяет Билыка. Тот мяч со второй попытки забирает.
2'
Александрия с первых минут завладела мячом и наткнулась на активный прессинг соперника соперника в центре.
1'
Свисток
Матч начался!
Днепр, стартовый состав: Кожокару - Сваток, Логинов, Дубинчак, Кравченко - Джурасек - Довбик, Пихаленок, Чуже, Игнатенко - Гуцуляк.
Александрия, стартовый состав: Билык - Кирюханцев, Бабогло, Мирошниченко - Цуриков, Мельник, Демченко, Калюжный - Рыбалка, Третьяков - Устименко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура УПЛ: Днепр-1 - Александрия.
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Александрия 20.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Александрия можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ингулец - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 05.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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