СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Александрия 20.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 20.11.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ингулец - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 05.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

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