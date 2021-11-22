Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Победителем прошлой встречи была команда Металлист 1925.

У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Mykhailo Shestakov лучший бомбардир Верес Ровно с 3 голами. Marlyson забил 4 раз за Металлист 1925

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Верес Ровно забивает 1.78 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 3-3-0

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 30%.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

В их последнюю встречу команда Металлист 1925 победила в 3 гол(а).

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 30% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 30% матчей.

Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Металлист 1925 не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?