Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 22.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Верес в предыдущем футбольном матче 16.05.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Заря - 07.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Александрия - 05.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.
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