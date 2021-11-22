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Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 ноября 2021, 19:30 - Авангард
Главный судья: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
26'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
10' Kucherov, Valery
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Верес
18%
Ничья
47%
Металлист 1925
35%
П1: 2.69 Х: 2.17 П2: 4.13
П1: 2.60 Х: 2.10 П2: 3.75
П1: 2.69 Х: 2.17 П2: 4.13
П1: 2.69 Х: 2.17 П2: 4.13
П1: 2.70 Х: 2.25 П2: 4.20
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда Металлист 1925.
  • У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Mykhailo Shestakov лучший бомбардир Верес Ровно с 3 голами. Marlyson забил 4 раз за Металлист 1925
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно забивает 1.78 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 3-3-0
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 30%.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • В их последнюю встречу команда Металлист 1925 победила в 3 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 30% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 30% матчей.
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Металлист 1925 не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Металлист 1925
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 18:00 Металлист 1925 4 - 1 Завершен Верес
Первая лига 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес В
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
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Главные события
Kucherov, Valery
10'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Верес
18%
Ничья
47%
Металлист 1925
35%
П1: 2.69 Х: 2.17 П2: 4.13
П1: 2.60 Х: 2.10 П2: 3.75
П1: 2.69 Х: 2.17 П2: 4.13
П1: 2.69 Х: 2.17 П2: 4.13
П1: 2.70 Х: 2.25 П2: 4.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
    10
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
Запасные игроки
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 24
    Stefanovych, Yuri
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
53%
Владение мячом
47%
1
ЖК
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
Блокировано ударов
1
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
24'
Гра трохи заспокоїлася в ці хвилини. Підопічні Вірта контролюють м'яч в центрі поля. Просування вперед немає в ці хвилини.
20'
Опасный момент
Як небезпечно! Протасов розігнався на правому фланзі та пробив з гострого кута. Когут відбив, а Криськів на добиванні не зміг влучити по воротах.
17'
Опасный момент
Нємчанінов пробиває головою після подачі кутового. Сидоренко фіксує м'яч у руках.
13'
Рівненський клуб відійшов у захист. Солдат зараз перепасовується з Мірошником.
10'
Желтая карточка
Кучеров отримав жовту картку за симуляцію. Він впав після підкату Ченбая в штрафному.
9'
Дахновський отримав м'яч біля межі штрафного майданчика Металіста та пробив низом. Удар вийшлов занадто слабким.
5'
Верес іде в атаку правим флангом, проте захист Металіста зустрічає суперника дуже високо. Шансів наблизитися до штрафного поки немає.
1'
Свисток
Свисток арбітра сповіщує про початок нашого поєдинку!
Инфо
Уже відомі склади команд. Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Дахновський, Панасенко, Петько, Пасіч, Шестаков. Металіст-1925: Сидоренко, Шершень, Ченбай, Кверквелія, Западня, Габелок, Протасов, Кравченко, Голодюк, Криськів, Марлісон.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку УПЛ Верес - Металіст-1925.
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Анонс матча Верес - Металлист 1925 22.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 22.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Верес в предыдущем футбольном матче 16.05.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Металлист 1925 можно посмотреть 22.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Заря - 07.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Александрия - 05.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

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