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ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 ноября 2021, 14:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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0'
Ингулец
Петрово
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
31%
Ничья
38%
Ингулец
31%
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.10 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.35 Х: 2.35 П2: 3.05
Интересные факты
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.
  • Минай забивает 1 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove не забивает в последних 4 матчах.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и FC Ingulets Petrove - 1.2.
  • Наиболее популярный счет между Минай и FC Ingulets Petrove 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 14% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 22%.
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 1, команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, 3 ничьи.
  • Минай забивает 0.8 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола против команды Минай (в среднем).
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 8 играх.
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Минай выигрывает первый тайм в 14% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 22% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Минай без побед в последних 13 играх.
  • В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и FC Ingulets Petrove - 1.8.
  • Минай сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Ingulets Petrove выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-4 в пользу команды FC Ingulets Petrove
  • Игры прошлого года: 0-1 (Минай дома) и 1-1 (FC Ingulets Petrove дома).
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
5
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Первая лига 2021
29.06.2020 - 18:15 ФК Минай 1 - 1 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
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Новости команд
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
31%
Ничья
38%
Ингулец
31%
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.10 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.35 Х: 2.35 П2: 3.05
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 69
    Stankovic, Ivan
    Полузащитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 20
    Bodnya, Roman
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
Тренеры
  • Игорь Леонов
  • Лавриненко, Сергей
Трансляция
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура УПЛ Минай – Ингулец.
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Анонс матча ФК Минай - Ингулец 21.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ингулец, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Ингулец в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Ингулец можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Мариуполь - 06.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 07.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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