ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Победителем прошлой встречи была команда FC Ingulets Petrove.

Минай забивает 1 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.76 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

FC Ingulets Petrove не забивает в последних 4 матчах.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и FC Ingulets Petrove - 1.2.

Наиболее популярный счет между Минай и FC Ingulets Petrove 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Минай выигрывает первую половину матча в 14% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 22%.

Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 1, команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, 3 ничьи.

Минай забивает 0.8 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола против команды Минай (в среднем).

FC Ingulets Petrove без побед в последних 8 играх.

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

FC Ingulets Petrove не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Минай выигрывает первый тайм в 14% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 22% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Минай без побед в последних 13 играх.

В их последнюю встречу команда FC Ingulets Petrove победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Минай и FC Ingulets Petrove - 1.8.

Минай сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Ingulets Petrove выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-4 в пользу команды FC Ingulets Petrove

Игры прошлого года: 0-1 (Минай дома) и 1-1 (FC Ingulets Petrove дома).

FC Ingulets Petrove не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне