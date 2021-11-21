ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ингулец, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Ингулец в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Мариуполь - 06.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 07.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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