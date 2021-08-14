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Металлист - Олимпик онлайн трансляция матча

Первая лига - 20 ноября 2021, 18:45 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
16'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
50%
Ничья
28%
Олимпик
22%
П1: 1.24 Х: 4.32 П2: 14.10
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 11.00
П1: 1.24 Х: 4.32 П2: 14.10
П1: 1.24 Х: 4.32 П2: 14.10
П1: 1.23 Х: 4.30 П2: 14.00
Личные встречи
Металлист
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Олимпик
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:45 Олимпик 1 - 2 Завершен Металлист
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
13.11.2021 - 17:45 Металлист 4 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос В
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Подолье В
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Последние матчи - Олимпик
Первая лига 2021/2022
12.11.2021 - 14:15 Олимпик 0 - 1 Завершен Нива П
Первая лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:15 Прикарпатье 2 - 1 Завершен Олимпик П
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 13:15 Олимпик 0 - 2 Завершен Кривбасс П
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 15:30 ФК Ужгород 1 - 3 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
20.10.2021 - 15:15 Олимпик 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
50%
Ничья
28%
Олимпик
22%
П1: 1.24 Х: 4.32 П2: 14.10
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 11.00
П1: 1.24 Х: 4.32 П2: 14.10
П1: 1.24 Х: 4.32 П2: 14.10
П1: 1.23 Х: 4.30 П2: 14.00
Трансляция
15'
Перевод мяча на левый фланг своей половины от Новикова был неточным.
13'
Пейшото сумел пройти мимо Ковбасы на левом фланге атаки, после чего соперник его сбил.
12'
Балули обошел трех соперников в центре поля, после чего его вновь догнал с фолом Мудрик.
10'
Балули был сбит на правом фланге атаки фолом Мудрика.
9'
Олимпик достойно встречает контроль соперников, однако сам пока что ничего не создает.
7'
Опасный момент
Пейшото головой замыкал подачу углового с правого фланга, но Рыбак прочитал удар.
5'
Балули не смог зацепиться за высокий перевод к чужой штрафной.
3'
Тяжелый старт от обеих команд. Металлист старается играть в длинный пас.
1'
Дончане стараются удерживать мяч на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шеремета, Прокопенко, Шевченко, Карвацкий, Калайтан, Литовченко, Ходаковский, Семчук, Кириенко.
Олимпик: Рыбак — Дмитренко, Новиков, Ходуля, Мудрик — Цурупин — Нене, Яловенко, Заричнюк, Ковбаса — Прядун.
Запасные: Каневцев, Федорив, Банада, Поступаленко, Танковский, Пидлепенец, Харрис, Фомин.
Металлист: Рыбка — Романюк, Мизюк, Порох, Горбунов — Демченко, Сарапий, Балули — Танчик, Пейшото, Риаскос.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист и донецкий Олимпик.
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Комментарии(1)
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Alexpri (Харьков)
20.11.2021 в 18:59
На футбол3 трансляции нет. Кто знает, подскажите где смотреть
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Анонс матча Металлист - Олимпик 20.11.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист (Харьков) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Металлист, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Металлист в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Олимпик можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Прикарпатье - 13.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Сергей Литовченко

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Нива - 12.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Нива.

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