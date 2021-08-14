Металлист - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Олимпик 20.11.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 20.11.2021

Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист (Харьков) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Металлист, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Металлист в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Прикарпатье - 13.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Сергей Литовченко



Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Нива - 12.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Нива.

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