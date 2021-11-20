Уотфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 3 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Наиболее популярный счет между Уотфорд и Манчестер Юнайтед 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Манчестер Юнайтед - 2.4.

Уотфорд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30%.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Манчестер Юнайтед - 1.

Команда Уотфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Наиболее популярный результат в играх между Уотфорд иМанчестер Юнайтед, когда Уотфорд играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Уотфорд забивает 1.52 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Уотфорд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30% матчей.

Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.

Уотфорд сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.

Уотфорд забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Уотфорд (в среднем).

У команды Уотфорд серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Уотфорд пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Вы знали, что Уотфорд забил 42% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Уотфорд не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 7 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 14-12 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 16 встреч, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед