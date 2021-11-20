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Уотфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 ноября 2021, 17:00 - Викарадж Роуд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Уотфорд
Уотфорд
0 - 0
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30'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
19' Мактоминей, Скотт
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
31%
Ничья
34%
Манчестер Юнайтед
34%
П1: 5.73 Х: 3.03 П2: 1.85
П1: 5.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 5.73 Х: 3.03 П2: 1.85
П1: 5.73 Х: 3.03 П2: 1.85
П1: 5.40 Х: 3.10 П2: 1.82
Интересные факты
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 3 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Уотфорд и Манчестер Юнайтед 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Манчестер Юнайтед - 2.4.
  • Уотфорд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30%.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Манчестер Юнайтед - 1.
  • Команда Уотфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Наиболее популярный результат в играх между Уотфорд иМанчестер Юнайтед, когда Уотфорд играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Уотфорд забивает 1.52 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Уотфорд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30% матчей.
  • Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.
  • Уотфорд сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.
  • Уотфорд забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Уотфорд (в среднем).
  • У команды Уотфорд серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Уотфорд пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Вы знали, что Уотфорд забил 42% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Уотфорд не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 7 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 14-12 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 16 встреч, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 32% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Уотфорд
2
Побед
11
Игр
9
Побед
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 17:15 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 15:45 Уотфорд 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
30.03.2019 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Уотфорд
Последние матчи - Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 5 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 14:30 Уотфорд 0 - 5 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Уотфорд П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта В
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Новости команд
Главные события
19'
Мактоминей, Скотт
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
31%
Ничья
34%
Манчестер Юнайтед
34%
П1: 5.73 Х: 3.03 П2: 1.85
П1: 5.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 5.73 Х: 3.03 П2: 1.85
П1: 5.73 Х: 3.03 П2: 1.85
П1: 5.40 Х: 3.10 П2: 1.82
Составы команд
1
Бен Фостер
11
Адам Масина
13
Н`Кулу, Николас Жулио
20
Крейг Кэткарт
21
Кико Фемения
19
Мусса Сиссоко
25
Эммануэль Деннис
8
Том Клеверли
6
Имран Луза
23
Исмаила Сарр
7
Джошуа Кинг
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
39
Мактоминей, Скотт
31
Неманья Матич
25
Джейдон Санчо
18
Бруно Фернандес
11
Рэшфорд, Маркус
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 7
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 25
    Эммануэль Деннис
    Нападающий
  • 8
    Том Клеверли
    Полузащитник
  • 6
    Имран Луза
  • 23
    Исмаила Сарр
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 11
    Адам Масина
    Защитник
  • 13
    Н`Кулу, Николас Жулио
    Защитник
  • 20
    Крейг Кэткарт
    Защитник
  • 21
    Кико Фемения
    Полузащитник
  • 1
    Бен Фостер
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
    19
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 29
    Эрнандес, Хуан Камило
    Нападающий
  • 26
    Даниэль Бахманн
  • 3
    Дэнни Роуз
    Защитник
  • 2
    Ngakia, Jeremy
    Защитник
  • 16
    Дэн Гослинг
    Полузащитник
  • 17
    Флетчер, Эшли Майкл
    Нападающий
  • 5
    Тро­ост-Эконг, Уильям
    Защитник
  • 18
    Озан Туфан
    Защитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
Тренеры
  • Клаудио Раньери
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
3
Штрафные
2
3
Угловые
1
2
Фолы
2
Офсайды
1
ЖК
1
Трансляция
28'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! "Вотфорд" відкрив рахунок! Денніс підхопив м'яч у штрафному майданчику і прострілив у центр, звідки Кінг в дотик перевів у алощину воріт. Норвежця лишили абсолютно самого. Черговий провал в обороні.
23'
Контратака від господарів: у завершальній фазі Денніс намагався викотити на вільного на дальній стійці Сарра, але Магвайр перехопив цей простріл.
22'
Рашфорд (Манчестер Юнайтед) сильно з лівого флангу навісив на дальню стійку, а звідти Санчо зміг лише просто відправити м'яч у центр.
19'
Желтая карточка
Не встиг Мактоміней (Манчестер Юнайтед) і в'їхав в ногу Деннісу - жовта для шотландця.
18'
Втрата гостей на своїй половині поля призвела до удару Кінга - заблоковано захисниками. "Вотфорд" активно пресингує на старті зустрічі.
17'
Більше лівим флангом намагаються атакувати "манкуніанці". Роналду і Рашфорд часто міняються позиціями.
15'
Рашфорд (Манчестер Юнайтед) пройшов Кіко на лівому фланзі і невдало прострілив лівою ногою.
13'
Роналду вбіг до штрафного майданчика і пробив з лівої ноги - Кеткарт заблокував удар португальця.
11'
Незабитый пенальти
Сарр не забиває друге пенальті поспіль! Де Хеа ногою відбив удар по центру!
10'
І ще одне пенальті призначає Мосс - перебивання! Футболісти гостей дуже незадоволені.
8'
Опасный момент
Відразу після сейву Кіко переправив м'яч у сітку воріт! Але арбітри після перегляду VAR побачили, що Кіко зашвидко забіг у штрафний майданчик!
8'
Незабитый пенальти
Де Хеа парирував пенальті! Сарр вдарив праворуч від себе - іспанець відгадав!
6'
Опасный момент
Оце старт! Пенальті у ворота "МЮ"! Мактоміней завалив гравця господарів.
3'
Фостер забрав до рук навіс Матича (Манчестер Юнайтед).
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Вотфорд": Фостер - Кіко, Кеткарт, Н'Кулу, Масіна - Сіссоко - Сарр, Луза, Клеверлі, Денніс - Кінг.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Мактоміней, Матич - Санчо, Фернандеш, Рашфорд - Роналду.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 12-го туру АПЛ, в якому "Вотфорд" прийме "Манчестер Юнайтед".
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Анонс матча Уотфорд - "Манчестер Юнайтед" 20.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Уотфорд (Уотфорд) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Викарадж Роуд.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Уотфорд (Уотфорд) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Уотфорд осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Уотфорд в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Клаудио Раньери и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уотфорд - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Уотфорд - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Хиско Муньос

Прошедший матч команды Уотфорд был сыгран против Арсенал - 07.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Манчестер Сити" - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Уотфорд - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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