Аталанта - Специя онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Специя" (Специя):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Специя" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Специя" в предыдущем футбольном матче 12.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Кальяри - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Предыдущий поединок команды "Специя" был сыгран против Торино - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".
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