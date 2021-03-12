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Аталанта - Специя онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 ноября 2021, 16:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Росарио Абиссо
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Специя
Специя
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
43%
Ничья
29%
Специя
29%
П1: 1.59 Х: 3.44 П2: 7.93
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.59 Х: 3.44 П2: 7.93
П1: 1.59 Х: 3.44 П2: 7.93
П1: 1.55 Х: 3.45 П2: 7.50
Интересные факты
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Специя выигрывает в 14% матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.
  • Аталанта забивает 2.28 гола, играя дома, а Специя забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Специя - 0.33.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • Из последних 3 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Специя выиграла 0, 1 ничьи.
  • Jose Luis Palomino получил больше всего желтых карточек (5) в Аталанта. Dimitrios Nikolaou получил 5 в Специя.
  • Аталанта забивает 1.67 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 0.33 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Специя проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Специя выигрывает в 14%.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 7 голами. Daniele Verde забил 3 раз за Специя
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).
  • Аталанта сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Специя - 2.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Игры прошлого года: 3-1 (Аталанта дома) и 0-0 (Специя дома).
  • Специя не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Аталанта забил 27% голов между минутами 76-90?
  • В Серия А, Специя проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Специя забил 31% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Аталанта
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Специя
Чемпионат Италии 2020/2021
12.03.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Специя
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 19:00 Специя 0 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 18:45 Специя 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Сампдория 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе Н
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Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 16:00 Специя 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.10.2021 - 21:45 Сампдория 2 - 1 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Эллас Верона 4 - 0 Завершен Специя П
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
43%
Ничья
29%
Специя
29%
П1: 1.59 Х: 3.44 П2: 7.93
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.59 Х: 3.44 П2: 7.93
П1: 1.59 Х: 3.44 П2: 7.93
П1: 1.55 Х: 3.45 П2: 7.50
Составы команд
12
Муссо, Хуан
6
Хосе Луис Паломино
2
Толои, Рафаэль
15
Мартен де Роон
5
Мехле, Йоаким
19
Джимшити, Берат
20
Копмейнерс, Теун
77
Заппакоста, Дэвид
88
Марио Пашалич
91
Запата, Дуван
72
Йосип Иличич
94
Иван Проведель
27
Кельвен Амьен-Аду
28
Мартин Эрлич
15
Петко Христов
20
Bastoni, Simone
7
Джакопо Сала
20
Виктор Коваленко
11
Геяси, Эммануэль
10
Даниэле Верде
25
Maggiore, Giulio
18
М'Бала Нзола
Стартовый состав
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 18
    М'Бала Нзола
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
  • 7
    Джакопо Сала
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 1
    Йерун Зут
  • 44
    Давид Стрелец
  • 29
    Эдди Энтони Сальседо Мора
    Нападающий
  • 13
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
  • 22
    Podgoreanu, Suf
    Нападающий
  • 39
    Nguiamba, Aurelien
    Полузащитник
  • 10
    Рей Манай
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 21
    Ferrer, Salva
    Защитник
  • 19
    Colley, Ebrima
    Нападающий
  • 22
    Antiste, Janis
    Нападающий
  • 40
    Zovko, Petar
    Вратарь
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Тьяго Мотта
Live Zone
Трансляция
Запасные: Зут, Зовко, Манай, Реца, Кивьор, Подгореану, Колли, Феррер, Антисте, Сальседо, Нгуамба, Стрелец.
Специя: Проведель — Амьян, Эрлик, Христов, Бастони — КОВАЛЕНКО, Сала — Верде, Маджиоре, Гьяси — Нзола.
Запасные: Росси, Спортьелло, Муриэль, Фройлер, Песселья, МАЛИНОВСКИЙ, Демирал, Пессина, Скальвини, Миранчук, Пикколи.
Аталанта: Муссо — Толой, Паломино, Джимсити — Джаппакоста, де Роон, Коопмейнерс, Мехле — Пашалич — Иличич, Сапата.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Розарио Абиссо (Палермо, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и Специя.
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Анонс матча "Аталанта" - "Специя" 20.11.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Специя" (Специя):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Специя" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Специя" в предыдущем футбольном матче 12.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Специя" можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Специя", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Кальяри - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Предыдущий поединок команды "Специя" был сыгран против Торино - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Специя" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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