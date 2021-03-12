Аталанта - Специя онлайн трансляция матча

Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Специя выигрывает в 14% матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.

Аталанта забивает 2.28 гола, играя дома, а Специя забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Специя - 0.33.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Специя's.

Из последних 3 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Специя выиграла 0, 1 ничьи.

Jose Luis Palomino получил больше всего желтых карточек (5) в Аталанта. Dimitrios Nikolaou получил 5 в Специя.

Аталанта забивает 1.67 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 0.33 гола против команды Аталанта (в среднем).

Специя проиграл 3 выездных матчей подряд.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Специя выигрывает в 14%.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 7 голами. Daniele Verde забил 3 раз за Специя

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).

Аталанта сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Специя - 2.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Игры прошлого года: 3-1 (Аталанта дома) и 0-0 (Специя дома).

Специя не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Аталанта забил 27% голов между минутами 76-90?

В Серия А, Специя проиграла последние 3 выездных игр.