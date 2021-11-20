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Ливерпуль - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 ноября 2021, 19:30 - Энфилд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
4 - 0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ход матча
39' Садио Мане 44' Садио Мане
52' Диого Жота 53' Самби Локонга, Альберт-Мбойо Вышел: Мэйтленд-Найлз, Энсли 67' Александр Лаказетт Вышел: Мартин Эдегор 70' Фабиньо 73' Мохамед Салах 76' Диого Жота Вышел: Такуми Минамино 76' Алекс Окслейд-Чемберлен Вышел: Джордан Хендерсон 77' Такуми Минамино 84' Томас Парти Вышел: Эльнели, Мохаммед 84' Тьяго Алькантара Вышел: Morton, Tyler
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
31%
Арсенал
31%
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 45.00
П1: 1.11 Х: 6.50 П2: 26.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 45.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 45.00
П1: 1.89 Х: 3.00 П2: 4.80
Интересные факты
  • Арсенал не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Год назад, Арсенал была на 15 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 5 месте с 20 очками.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Арсенал - 2.4.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Арсенал 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Арсенал выигрывает в 33%.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 1.47 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.74 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Арсенал выигрывает в 33% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Арсенал - 1.4.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 2-3-0
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Арсенал не проигрывает в последних 10 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Арсенал выиграла 3, 0 ничьи.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 28 матчах.
  • Арсенал выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Арсенал (3-1 дома и 3-0 на выезде)
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Ливерпуль выиграла 23 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 113-92 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Арсенал над Ливерпуль была в 2012
  • За последние 33 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 16 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Арсенал. Разница голов 78-47 в пользу команды Ливерпуль.
  • Арсенал не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Арсенал забил 31% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
9
Побед
24
Игр
6
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021
01.10.2020 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Престон Норт Энд 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
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Новости команд
Главные события
84'
Томас Парти
Вышел: Эльнели, Мохаммед
Тьяго Алькантара
Вышел: Morton, Tyler
84'
ГООЛ! Такуми Минамино
77'
Диого Жота
Вышел: Такуми Минамино
76'
Алекс Окслейд-Чемберлен
Вышел: Джордан Хендерсон
76'
ГООЛ! Мохамед Салах
73'
Фабиньо
70'
67'
Александр Лаказетт
Вышел: Мартин Эдегор
53'
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
Вышел: Мэйтленд-Найлз, Энсли
ГООЛ! Диого Жота
52'
Садио Мане
44'
ГООЛ! Садио Мане
39'
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
31%
Арсенал
31%
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 45.00
П1: 1.11 Х: 6.50 П2: 26.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 45.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 45.00
П1: 1.89 Х: 3.00 П2: 4.80
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
3
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
20
Диого Жота
11
Мохамед Салах
32
Рамсдейл, Аарон
18
Такехиро Томиясу
4
Бен Уайт
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
20
Тавареш, Нуну
7
Букайо Сака
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
5
Томас Парти
10
Смит-Роу, Эмил
9
Александр Лаказетт
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    44 39
  • 20
    Диого Жота
    76 52
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    73
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
    76
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
    70
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
    84
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
    67
  • 7
    Букайо Сака
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
    53
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
    84
  • 10
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 4
    Бен Уайт
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
    77
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 63
    Beck, Owen
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 8
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
19
Штрафные
16
14
Фолы
11
3
Удары мимо
66%
Владение мячом
34%
2
Офсайды
8
6
Блокировано ударов
1
6
Угловые
1
10
Удары в створ
3
3
Сейвы
4
2
ЖК
Трансляция
У другому таймі так нічого і не змогли протиставити "мерсісайдцям" підопічні Артети. Та ще й привозили біля своїх воріт: пресинг "Ліверпуля" був шикарним. Господарі "Енфілда" скористалися помилками суперника, увімкнули свої сильні сторони і заслужено перемогли. Тепер "Ліверпуль" знову другий в АПЛ.
Свисток
Матч завершено!
90+2'
Салах (Ліверпуль) увійшов у штрафний майданчик, але віддав передачу на свого партнера по збірній Ельнені.
90'
Инфо
Три хвилини компенсував арбітр до другого тайму.
88'
"Мерсісайдці" контролюють м'яч. Обидві команди просто дограють поєдинок.
Инфо
Дебют для 19-річного Мортона в АПЛ. Раніше він грав за першу команду тільки в Кубку ліги.
84'
Замість Парті вийшов Ельнені (Арсенал). А замість Тьяго вийшов Мортон (Ліверпуль).
80'
Неточна передача від Томіясу на Обамеянга (Арсенал).
Инфо
Перший гол для Мінаміно у цьому сезоні в АПЛ. Йому знадобилося 48 секунд для м'яча сьогодні!
77'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Відразу Мінаміно відзначається! Японець замкнув простріл Александера-Арнольда!
76'
Замена
Подвійна заміна від Клоппа. Замість Жоти і Окслейда-Чемберлена вийшли Мінаміно та Хендерсон.
75'
Опасный момент
Парті (Арсенал) обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика цілив у праву дев'ятку, але Аліссон витягнув цей удар!
Инфо
11 гол Салаха у цьому чемпіонаті. Наразі він є найкращим бомбардиром АПЛ, відірвавшись від других Мане та Варді на чотири м'ячі. До речі, Мохамед перервав свою пя'тиматчеву безгольову серію.
73'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Зразкова контратака "Ліверпуля" закінчилася голом Салаха. Після пасу Аліссона на лівий фланг було дві передачі головою Цімікаса і Жоти, котрі вивели Мане на оперативний простір. Сенегалець його використав, пробіг пів поля і прострілив на Салаха, а той переправив м'яч в уже порожні ворота.
70'
Желтая карточка
Фабінью (Ліверпуль) зрізав Сміта-Роу, коли той тікав в контратаку. Жовта для бразильця.
68'
Опасный момент
Салах (Ліверпуль) увірвався правим флангом і покотив зовнішньою частиною стопи на Жоту, котрий з вільної зони пробив в дотик у протихід голкіперу, але Ремсдейл витягнув!
66'
Замена
Замість Лаказетта (Арсенал) вийшов Едегор.
65'
Опасный момент
Обамеянга (Арсенал) вивели ледь не на побачення з Аліссоном, але бразилець ногами парирував удар габонця. Перший удар "канонірів" у другому таймі.
64'
Після трьох навісів "мерсісайдців" до штрафного майданчика м'яч опинився все-таки у руках Ремсдейла.
Инфо
Жота забив уже п'ятий гол у ворота "Арсенала". Це його найулюбленіша команда.
61'
Ремсдейл (Арсенал) повернувся в гру. Все добре з голкіпером.
58'
І тут Ремсдейл виручив: Аарон вчасно вийшов на м'яч і зупинив прохід Жоти (Ліверпуль). Лежить на газоні голкіпер, поки йому надають допомогу.
57'
Опасный момент
Знову Ремсдейл у грі! Мане (Ліверпуль) з розвороту у падінні пробив з меж штрафного майданчика, але англійський голкіпер витягнув, та ще й завадив вдало пробити Салаху із добивання - той не влучив у площину.
55'
Тьяго (Ліверпуль) відібрав м'яч у Томіясу, протягнув його до штрафного майданчика, а його удар вже заблокував Вайт. Трохи задовго думав іспанець.
53'
Замена
Замість Локонги вийшов Мейтленд-Найлс (Арсенал).
52'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! "Мерсісайдці" подвоюють перевагу! Тавареш чудово на фланзі виборов м'яч у Александера-Арнольда, але забагато взяв на себе і віддав передачу ще й прямо на Жоту. Португалець прибрав захисника, а потім ще й голкіпера, і забив у порожні ворота.
50'
Опасный момент
Втратили господарі м'яч на своїй половині поля, що призвело до разючої контратаки Окслейда-Чемберлена, який пробив трохи праворуч від цілі з меж штрафного майданчика.
47'
Сміт-Роу (Арсенал) чудово розрізав передачею на Обамеянга оборону, але ван Дейк у підкаті перервав цей пас.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Важко дався "Арсеналу" перший тайм. Після екватора першої половини зустрічі господарі відчули всю свою міць і пішли всіма силами в атаку, завдяки чому забили. Досить організовано грать в обороні "мерсісайдці" - у підопічних Артети жодного небезпечного удару за 45 хвилин, а ось "Ліверпуль" потривожив суперника 11 разів (проти трьох у "канонірів").
Свисток
Свисток на перерву!
45'
Инфо
Одну хвилину компенсував арбітр.
44'
Желтая карточка
Жовта для Мане (Ліверпуль). Грубо сенегалець зіграв проти Вайта.
42'
Дуже дальній удар Локонга (Арсенал) до рук забрав Аліссон.
39'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Взяття воріт назрівало. Александер-Арнольд навісив зі стандарту у штрафний майданчик, звідки Мане головою перевів м'яч у сітку воріт. Сенегалець відірвався від Габріеля, та й взагалі багато гравців господарів були абсолютно вільними при цій подачі.
37'
Опасный момент
Ще одна небезпека від "мерсісайдців"! Александер-Арнольд отримав передачу поблизу штрафного майданчика, підробив собі під ліву і потужно вистрілив - Ремсдейл перевів м'яч над поперечкою!
35'
Опасный момент
Знову Ремсдейл (Арсенал) на висоті! Цімікас прострілив з лівої частини штрафного майданчика, а абсолютно вільний Салах пробив у зону голкіпера - Аарон витягнув.
33'
Желтая карточка
Клопп і Артета вирішили додати цьому матчу трохи градусів. Обидва отримали по жовтій карточці за свої надмірні емоції один до одного.
30'
Опасный момент
Перший по-справжньому гольовий момент у матчі! Тьяго пробив з лету після подачі з правого флангу, але Ремсдейл витягнув. Потім Мане намагався заштовхати м'яч повз голкіпера, але у ближньому єдиноборстві знову був сильнішим Аарон.
27'
Тепер уже Тавареш заблокував удар Окслейда-Чемберлена (Ліверпуль).
23'
Сака (Арсенал) знайшов можливість для удару з меж штрафного майданчика і влучив у ван Дейка.
23'
Сака (Арсенал) знайшов можливість для удару з меж штрафного майданчика і влучив у ван Дейка.
21'
Простріл Мане (Ліверпуль) від лицьової лінії до рук забрав Ремсдейл.
18'
Томіясу (Арсенал) навісив з правого флангу на Лаказетта, а несильний удар француза заблокував ногою Окслейд-Чемберлен.
15'
Фолить у центрі поля Лаказетт. "Каноніри" на стартових хвилинах багато дрібно порушують, збиваючи темп атак господарів.
13'
Ван Дейк (Ліверпуль) головою пробив слабо і неточно.
10'
Мане (Ліверпуль) намагався на лівому фланзі пройти Томіясу, але японець не купився на фінти сенегальця.
8'
Передача від Обамеянга (Арсенал) не дійшла до Лаказетта, який був у штрафному майданчику.
5'
Старт був дуже спокійний. Салах (Ліверпуль) вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика. Удар був для пристрілки: пролетів повз праву стійку.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас - Тьяго, Фабінью, Окслейд-Чемберлен - Салах, Жота, Мане.
"Арсенал": Ремсдейл - Томіясу, Вайт, Габріель, Тавареш - Сака, Парті, Локонга, Сміт-Роу - Лаказетт - Обамеянг.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 12-го туру АПЛ, в якому "Ліверпуль" прийме "Арсенал".
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Анонс матча "Ливерпуль" - Арсенал 20.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Арсенал можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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