Фиорентина - Милан онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.

Выездная статистика Милан в сезоне 5-1-0

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).

Милан не проигрывает в последних 5 играх.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Милан - 2.8.

Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Фиорентина выигрывает первый тайм в 36% матчей, Милан выигрывает в 52% матчей.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.

Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Год назад, Фиорентина была на 13 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 7 месте с 18 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

Фиорентина забивает 2.04 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Милан - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Фиорентина получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.

Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Милан выиграла 3, 1 ничьи.

Фиорентина забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.6 гола против команды Фиорентина (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Фиорентина иМилан, когда Фиорентина играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Фиорентина выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Милан выигрывает в 52%.

Вы знали, что Фиорентина забил 25% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Фиорентина над Милан была в 2015

В прошлом сезоне Милан выиграл обе игры против Фиорентина (2-0 дома и 3-2 на выезде)

Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 7 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 31-29 в пользу команды Фиорентина.

Милан не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Фиорентина не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 50 встреч, команда Фиорентина выиграла 15 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-58 в пользу команды Милан