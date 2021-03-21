  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фиорентина - Милан Смотреть онлайн
В тренде

Фиорентина - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 ноября 2021, 21:45 - Артемио Франки
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Фиорентина
Флоренция
1 - 0
Обновить
19'
Милан
Милан
Ход матча
15' Дункан, Йосеф
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
38%
Милан
29%
П1: 3.70 Х: 2.77 П2: 2.41
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.63
П1: 3.70 Х: 2.77 П2: 2.41
П1: 3.70 Х: 2.77 П2: 2.41
П1: 3.50 Х: 2.70 П2: 2.50
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.
  • Выездная статистика Милан в сезоне 5-1-0
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).
  • Милан не проигрывает в последних 5 играх.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Милан - 2.8.
  • Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Фиорентина выигрывает первый тайм в 36% матчей, Милан выигрывает в 52% матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.
  • Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Год назад, Фиорентина была на 13 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 7 месте с 18 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Фиорентина забивает 2.04 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Милан - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Фиорентина получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.
  • Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Милан выиграла 3, 1 ничьи.
  • Фиорентина забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.6 гола против команды Фиорентина (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Фиорентина иМилан, когда Фиорентина играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Фиорентина выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Милан выигрывает в 52%.
  • Вы знали, что Фиорентина забил 25% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Фиорентина над Милан была в 2015
  • В прошлом сезоне Милан выиграл обе игры против Фиорентина (2-0 дома и 3-2 на выезде)
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 7 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 31-29 в пользу команды Фиорентина.
  • Милан не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Фиорентина не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 50 встреч, команда Фиорентина выиграла 15 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-58 в пользу команды Милан
  • Вы знали, что Милан забил 31% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Фиорентина
7
Побед
23
Игр
7
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Фиорентина 2 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
29.11.2020 - 16:00 Милан 0 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
29.11.2020 - 15:45 Милан 2 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 22:45 Фиорентина 1 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.10.2021 - 21:45 Венеция 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Показать больше
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Милан 1 - 1 Завершен Порту Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 21:45 Милан 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.10.2021 - 21:45 Болонья 2 - 4 Завершен Милан В
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Дункан, Йосеф
15'
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
38%
Милан
29%
П1: 3.70 Х: 2.77 П2: 2.41
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.63
П1: 3.70 Х: 2.77 П2: 2.41
П1: 3.70 Х: 2.77 П2: 2.41
П1: 3.50 Х: 2.70 П2: 2.50
Составы команд
1
Терраккиано, Петро
3
Кристиано Бираги
98
Игор
23
Лоренцо Венути
29
Альваро Одриосола
32
Дункан, Йосеф
18
Лукас Торрейра
5
Бонавентура, Гиакомо
8
Риккардо Сапонара
18
Душан Влахович
7
Хосе Кальехон
1
Чиприан Тэтэрушану
20
Kalulu, Pierre
46
Маттео Габбия
24
Симон Кьер
22
Тео
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
56
Саелемакезерс, Алексис
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
11
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 8
    Риккардо Сапонара
    Полузащитник
  • 18
    Душан Влахович
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 32
    Дункан, Йосеф
    Полузащитник
  • 18
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 98
    Игор
    Полузащитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
  • 29
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 1
    Терраккиано, Петро
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Антонио Росати
    Вратарь
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 33
    Риккардо Соттиль
    Нападающий
  • 24
    Марко Бенасси
    Полузащитник
  • 22
    Гонсалес, Николас
    Нападающий
  • 17
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 14
    Maleh, Youssef
    Полузащитник
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 31
    Микеле Черофолини
    Вратарь
  • 67
    Munteanu, Louis
    Нападающий
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 90
    Desplanches, Sebastiano
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 64
    Пьетро Пеллегри
    Нападающий
Тренеры
  • Винцензо Италиано
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
4
Штрафные
1
1
Офсайды
2
Удары мимо
1
Фолы
2
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
3
Угловые
Live Zone
Трансляция
14'
Гоооол!!!
Тэтэрушану после подачи углового выпустил мяч из рук – Дункану оставалось не промахнуться мимо пустых ворот. Какой курьезный гол…
5'
Ибрагимович забивает, но делает это из очевидного офсайда.
4'
Спокойно начался матч – команды пока присматриваются друг к другу и не спешат активничать.
1'
Свисток
Матч начался!
Переходим к стартовым составам команд:
Фиорентина: Терраччано, Бираги, Бонавентура, Венути, Влахович, Дункан, Игор, Кальехон, Одриосола, Сапонара, Торрейра.
Милан: Тэтэрушану, Калулу, Кьер, Габбия, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс, Тонали, Ибрагимович, Рафаэл Леау, Браим Диас.
Инфо
Милан делит с Наполи лидерство в турнирной таблице (10-2-0, 32 очка), Фиорентина располагается на 8-м месте (6-0-6, 18 очков).
UA-Футбол приветствует на текстовой трансляции матча 13-го тура Серии между Фиорентиной и Миланом. Поединок начнется в 21:45 по Киеву! Оставайтесь с нами!
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Брага Брага 6 Санта-Клара Санта-Клара 0 Завершен 19:45 - Сегодня Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0 Твенте Твенте 1 Завершен 19:30 - Сегодня Атлетико Атлетико 1 Осасуна Осасуна 0 Завершен 19:30 - Сегодня Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Гент Гент 2 Завершен 19:30 - Сегодня Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Фиорентина" - Милан 20.11.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Фиорентина" (Флоренция) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Фиорентина" осталась с поражением. Столкновение "Фиорентина" и Милан в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Винцензо Италиано и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Фиорентина" - Милан можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Фиорентина" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Прошедший матч команды "Фиорентина" был сыгран против "Ювентус" - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Интер" - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Фиорентина" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен