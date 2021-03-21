Фиорентина - Милан онлайн трансляция матча

Матч между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Артемио Франки.
Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Фиорентина" (Флоренция) и командой Милан (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Фиорентина" осталась с поражением. Столкновение "Фиорентина" и Милан в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Винцензо Италиано и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Прошедший матч команды "Фиорентина" был сыгран против "Ювентус" - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Интер" - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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