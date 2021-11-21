Манчестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес
Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против "Тоттенхэм" - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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