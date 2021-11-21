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Манчестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 ноября 2021, 16:00 - Этихад
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
29%
Ничья
43%
Эвертон
29%
П1: 1.41 Х: 3.72 П2: 10.00
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 10.00
П1: 1.41 Х: 3.72 П2: 10.00
П1: 1.41 Х: 3.72 П2: 10.00
П1: 1.44 Х: 3.70 П2: 9.70
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Эвертон в последних 11 встречах.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 5 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Эвертон - 3.6.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Эвертон без побед над Манчестер Сити в последних 8 играх.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 2.65 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Эвертон 3-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Эвертон - 1.2.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Эвертон выигрывает в 29%.
  • Эвертон без побед в последних 5 играх.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Эвертон выиграла 0, 0 ничьи.
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 5 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Манчестер Сити забивает 3 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЭвертон, когда Манчестер Сити играет дома, 3- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Эвертон выигрывает в 29% матчей.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Эвертон (5-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Эвертон не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 49 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 22 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-54 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Сити была в 2010
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 24 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 14 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Эвертон. Разница голов 45-20 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Вы знали, что Эвертон забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 27% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
12
Побед
22
Игр
4
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 19:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Эвертон
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 5 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
29%
Ничья
43%
Эвертон
29%
П1: 1.41 Х: 3.72 П2: 10.00
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 10.00
П1: 1.41 Х: 3.72 П2: 10.00
П1: 1.41 Х: 3.72 П2: 10.00
П1: 1.44 Х: 3.70 П2: 9.70
Трансляция
Запасные: Бегович, Кенни, Брантвэйт, Гбамен, Онуанго, Ивоби, Тосун, Рондон, Симмс.
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Годфри, Кин, Динь — Гордон, Делф, Аллан, Грей — Таунсенд — Ришарлисон.
Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Зинченко, Макэйти, Фернандиньо, Жезус, Марез.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Палмер, Родри, Гюндоган — Стерлинг, Фоден, Силва.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и Эвертон.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Эвертон 21.11.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Эвертон можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против "Тоттенхэм" - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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