Манчестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Эвертон в последних 11 встречах.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 5 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Эвертон - 3.6.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Эвертон без побед над Манчестер Сити в последних 8 играх.

Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивает 2.65 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Эвертон 3-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Эвертон - 1.2.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Эвертон выигрывает в 29%.

Эвертон без побед в последних 5 играх.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Эвертон выиграла 0, 0 ничьи.

Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 5 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Манчестер Сити забивает 3 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЭвертон, когда Манчестер Сити играет дома, 3- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Эвертон выигрывает в 29% матчей.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Эвертон (5-0 дома и 3-1 на выезде)

Эвертон не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 49 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 22 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-54 в пользу команды Манчестер Сити

Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Сити была в 2010

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 24 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 14 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Эвертон. Разница голов 45-20 в пользу команды Манчестер Сити.

Вы знали, что Эвертон забил 31% голов между минутами 61-75?