Тоттенхэм - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - Лидс Юнайтед 21.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 21.11.2021

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лидс Юнайтед, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Лидс Юнайтед и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Эвертон - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия

Тренер: Марсело Бьелса



Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Лестер Сити - 07.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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