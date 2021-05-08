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Тоттенхэм - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 ноября 2021, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
0 - 1
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перерыв
Лидс Юнайтед
Лидс
Ход матча
30' Джо Гелхардт
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
38%
Ничья
38%
Лидс Юнайтед
25%
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.12
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 4.75
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.12
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.12
П1: 2.05 Х: 2.70 П2: 5.25
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2, команда Лидс Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.
  • Sergio Reguilon отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 2 передачами. Patrick Bamford лучший распасовщик Лидс Юнайтед (2 передач)
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола за матч против команды Лидс Юнайтед, а Лидс Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЛидс Юнайтед, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 47% матчей, Лидс Юнайтед выигрывает в 25% матчей.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.
  • Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Son Heung-min лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 4 голами. Raphinha забил 5 раз за Лидс Юнайтед
  • Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 1 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 9 месте с 16 очками.
  • В их последнюю встречу команда Лидс Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Лидс Юнайтед - 3.6.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Лидс Юнайтед в последних 5 встречах.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лидс Юнайтед.
  • Oliver Skipp получил больше всего желтых карточек (5) в Тоттенхэм Хотспур. Rodrigo Moreno получил 4 в Лидс Юнайтед.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.03 гола, играя дома, а Лидс Юнайтед забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Лидс Юнайтед 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Лидс Юнайтед выигрывает в 25%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Лидс Юнайтед - 1.8.
  • Недавнее выступление команды Лидс Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Лидс Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 13 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Лидс Юнайтед. Разница голов 21-15 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Лидс Юнайтед не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 27 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 9 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Лидс Юнайтед выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 37-37 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Игры прошлого года: 3-0 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 3-1 (Лидс Юнайтед дома).
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Лидс Юнайтед над Тоттенхэм Хотспур была в 2001
  • Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 27% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Тоттенхэм
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
02.01.2021 - 14:30 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Тоттенхэм 3 - 2 Завершен Витесс В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Бернли 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
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Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Норвич Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Уотфорд В
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Главные события
30'
Джо Гелхардт
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
38%
Ничья
38%
Лидс Юнайтед
25%
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.12
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 4.75
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.12
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.12
П1: 2.05 Х: 2.70 П2: 5.25
Составы команд
1
Уго Льорис
33
Бен Дэвис
15
Эрик Дайер
25
Танганга, Джафет
3
Регилон, Серхио
8
Винкс, Гарри
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
13
Эмерсон
7
Сон Хын-Мин
27
Лукас Моура
10
0Гарри Кейн
23
Иллан Меслиер
15
Стюарт Даллас
14
Диего Льоренте
16
Куупер, Лиам
21
Стрёйк, Паскал
23
Калвин Филлипс
20
Даниэль Джеймс
4
Forshaw, Adam
43
Матеуш Клич
22
Джек Харрисон
30
Джо Гелхардт
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 30
    Джо Гелхардт
    30
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 4
    Forshaw, Adam
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
Запасные игроки
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 35
    Cresswell, Charlie
    Защитник
  • 42
    Greenwood, Sam
    Защитник
  • 3
    Джуниор Фирпо
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 39
    Маккинстри, Стюарт
    Полузащитник
  • 45
    Маккарон, Лиам
    Нападающий
  • 37
    Drameh, Cody
    Защитник
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 47
    Jenkins, Jack
    Полузащитник
Тренеры
  • Конте, Антонио
  • Марсело Бьелса
Статистика матча
Удары в створ
2
9
Штрафные
10
1
Сейвы
7
Фолы
9
40%
Владение мячом
60%
Удары мимо
3
2
Угловые
2
3
Офсайды
1
Блокировано ударов
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джеймс удачного открылся у дальней штанги, после прострела с левого фланга от Харрисона, который до этого еще и между ног пробросил Эмерсону!
43'
Лидс катает мяч по своей половине. Тоттенхэм прессингует в три игрока атаки.
41'
Что-то не так со Стрюйком после столкновения с ногой Эмерсона в подкате на чужой половине.
40'
Опасный момент
Форшоу достаточно дальним ударом из центральной зоны отправил мяч в сторону от левой девятки!
37'
Длинный перевод от Дайера на чужую половину отправил мяч в руки голкиперу.
35'
Филлипс у чужой штрафной уложил силовым приемом арбитра, стараясь успеть в отбор к Хойбьергу.
34'
Нет завершающей стадии у обеих команд. Все передачи внутрь штрафной идут в молоко.
32'
Офсайд
Кейн залез в офсайд, открываясь под заброс на левый фланг штрафной.
30'
Желтая карточка
Гельхардт получил желтую за фол против Дайера перед чужой штрафной.
27'
Навес от Эмерсона с правого фланга был вынесен из штрафной.
25'
Даллас с правого фланга исполнял подачу в центр штрафной, но Льорис на дальнем выходе перехватил.
22'
Фол от Стрюйка на чужой половине против Хойбьерга при приеме мяча соперником.
20'
Харрис завершил продвижение на скорости в левый фланг штрафной падением, но дело обошлось без фола.
17'
Кейн загнал Регилона к лицевой передачей на левый фланг атаки, после чего партнер прострелил в штрафную неточно.
16'
Инфо
33:67, в процентах, по владению мячом на данный момент.
14'
Лидс спокойно удерживает мяч у центральной линии.
12'
Офсайд
Эмерсон забежал в офсайд при передаче по правому флангу.
10'
Сон пошел в дриблинг у центрального круга, однако Льоренте в борьбе быстро лишил его мяча.
8'
Блокирован прострел с левого фланга от Стрюйка.
6'
Эмерсон вынес в аут перевод на левый фланг атаки в направлении Стрюйка.
4'
Нет акцента ни с одной стороны, хотя трибуны давят на команду Конте.
2'
Фол Кейна в борьбе против Клиха у центральной линии.
1'
В центре поля Борются команды в данные минуты.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Клаессон, Фирпо, Крессвелл, Драмех, Маккинстри, Маккаррон, Дженкинс, Робертс, Гринвуд.
Лидс: Мелье — Даллас, Льоренте, Купер, Стрюйк — Филлипс — Джеймс, Форшоу, Клих, Харрисон — Гелхардт.
Запасные: Голлини, Доэрти, Санчес, Рондон, Сессеньон, Алли, Ндомбеле, Хиль, Бергвейн.
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Хойбьер, Уинкс, Регилон — Моура, Сон — Кейн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андре Марринер (Бирмингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Тоттенхэм и Лидс Юнайтед.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Лидс Юнайтед 21.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лидс Юнайтед, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Лидс Юнайтед и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Лидс Юнайтед можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Эвертон - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Лестер Сити - 07.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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