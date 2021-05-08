Тоттенхэм - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лидс Юнайтед, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Лидс Юнайтед и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Эвертон - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса
Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Лестер Сити - 07.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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