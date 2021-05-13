Гранада - Реал онлайн трансляция матча

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.

Гранада без побед над Реал Мадрид в последних 12 играх.

Команда Гранада выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Гранада забивает 1.43 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Гранада и Реал Мадрид 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Гранада выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Гранада и Реал Мадрид - 2.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.

Ruben Rochina отдал больше всего передач в Гранада с 3 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)

Из последних 5 встреч команда Гранада выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Гранада забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.2 гола против команды Гранада (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Гранада иРеал Мадрид, когда Гранада играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.

Гранада выигрывает первый тайм в 30% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.

Luis Suarez лучший бомбардир Гранада с 3 голами. Karim Benzema забил 10 раз за Реал Мадрид

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Гранада и Реал Мадрид - 4.

Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Гранада (2-0 дома и 4-1 на выезде)

Вы знали, что Гранада забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Гранада над Реал Мадрид была в 2013

Гранада не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 8 встреч когда команда Гранада играла дома, команда Гранада выиграла 1 раз, 0 сыграла в ничью и 7 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 19-5 в пользу команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 16 встреч, команда Гранада выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-9 в пользу команды Реал Мадрид