Гранада - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Лос-Карменес.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и Реал в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Moreno, Robert и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Роберт Морено
Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Эспаньол - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Райо Вальекано - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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