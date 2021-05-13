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Гранада - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 ноября 2021, 17:15 - Лос-Карменес
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Гранада
Гранада
0 - 0
Обновить
18'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
20%
Ничья
40%
Реал
40%
П1: 6.77 Х: 3.15 П2: 1.72
П1: 5.50 Х: 2.88 П2: 1.73
П1: 6.77 Х: 3.15 П2: 1.72
П1: 6.77 Х: 3.15 П2: 1.72
П1: 6.20 Х: 3.15 П2: 1.75
Интересные факты
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Гранада без побед над Реал Мадрид в последних 12 играх.
  • Команда Гранада выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Гранада забивает 1.43 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Гранада и Реал Мадрид 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Гранада выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Гранада и Реал Мадрид - 2.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.
  • Ruben Rochina отдал больше всего передач в Гранада с 3 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Гранада выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Гранада забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.2 гола против команды Гранада (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Гранада иРеал Мадрид, когда Гранада играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Гранада выигрывает первый тайм в 30% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Luis Suarez лучший бомбардир Гранада с 3 голами. Karim Benzema забил 10 раз за Реал Мадрид
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Гранада и Реал Мадрид - 4.
  • Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Гранада (2-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Вы знали, что Гранада забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Гранада над Реал Мадрид была в 2013
  • Гранада не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 8 встреч когда команда Гранада играла дома, команда Гранада выиграла 1 раз, 0 сыграла в ничью и 7 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 19-5 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 16 встреч, команда Гранада выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-9 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Гранада
1
Побед
17
Игр
16
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 22:45 Гранада 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 Реал 4 - 2 Завершен Гранада
Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 15:00 Эспаньол 2 - 0 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Леванте 0 - 3 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.10.2021 - 21:00 Гранада 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Осасуна 1 - 1 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 22:00 Гранада 1 - 0 Завершен Севилья В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал В
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Новости команд
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
20%
Ничья
40%
Реал
40%
П1: 6.77 Х: 3.15 П2: 1.72
П1: 5.50 Х: 2.88 П2: 1.73
П1: 6.77 Х: 3.15 П2: 1.72
П1: 6.77 Х: 3.15 П2: 1.72
П1: 6.20 Х: 3.15 П2: 1.75
Составы команд
1
Максимиано, Луис
15
Карлос Нева
6
Санчес, Херман
16
Диаз, Виктор
17
Кини
14
Monchu Monchu
4
Максим Гоналонс
21
Рубен Рочина
7
Soro, Alberto
9
Suarez, Luis
10
Антонио Пуэртас
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
6
Начо
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
11
Марко Асенсио
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 7
    Soro, Alberto
    Полузащитник
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 14
    Monchu Monchu
  • 4
    Максим Гоналонс
  • 21
    Рубен Рочина
    Нападающий
  • 15
    Карлос Нева
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 1
    Максимиано, Луис
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Sanchez, Ismael Ruiz
    Полузащитник
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 3
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 33
    Butzke, Adrian
    Нападающий
  • 20
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 2
    Сантьяго Ариас
  • 18
    Луис Абрам
    Защитник
  • 28
    Torrente Navarro, Raul
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
Тренеры
  • Moreno, Robert
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Удары в створ
2
2
Штрафные
2
2
Сейвы
2
Фолы
1
1
Угловые
Офсайды
1
Трансляция
16'
Некий застой в игре при преимуществе Реала.
12'
Катал катал мяч Реал, в итоге Винисиус пробил, но прямо во вратаря.
10'
Офсайд
Винисиус после паса Модрича залез в офсайд.
10'
Спокойно все пока что на поле. Обострений мы особых не наблюдаем.
6'
Гранада сходила в контру, но прострел с фланга был заблокирован
4'
Опасный момент
На Бензема в центр штрафной прошел прострел, Карим в борьбе пробил, но не очень концентрировано получилось!
3'
Спокойное начало матча. Реал держит мяч на своей половине поля
1'
Свисток
Матч начался!
На поле уже команды
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа, Менди, Алаба, Начо, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема, Асенсио
Инфо
Стартовый состав Гранады: Мануэл Максимиану, Нева, Херман Санчес, Виктор Диас Кини, Мончи, Максим Гоналон, Рубен Рочина, Альберто Соро, Антонио Пуэртас, Луис Суарес
Поединок начнется в 17:15, судить игру будет Хуан Мунуэра.
Добрый день всем любителям качественного футбола. В Испании на выходных проходят матчи 14-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка Гранада – Реал.
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Анонс матча Гранада - Реал 21.11.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Лос-Карменес.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и Реал в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Moreno, Robert и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гранада - Реал можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Гранада - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Роберт Морено

Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Эспаньол - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Райо Вальекано - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Гранада - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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