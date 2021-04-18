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Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 ноября 2021, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
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18'
Наполи
Неаполь
Ход матча
10' Виктор Осимхен
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Интер
40%
Ничья
40%
Наполи
20%
П1: 2.67 Х: 2.78 П2: 3.20
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.67 Х: 2.78 П2: 3.20
П1: 2.67 Х: 2.78 П2: 3.20
П1: 2.60 Х: 2.65 П2: 3.50
Интересные факты
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 3-2-0
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Edin Dzeko лучший бомбардир Интер с 7 голами. Victor Osimhen забил 5 раз за Наполи
  • Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Наполи не проигрывает в последних 8 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Наполи не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Наполи - 1.6.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Наполи выигрывает в 46%.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 1 месте с 32 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Наполи выиграла 1, 2 ничьи.
  • Интер не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Интер забивает 2.62 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 39% матчей, Наполи выигрывает в 46% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Наполи - 0.8.
  • Выездная статистика Наполи в сезоне 5-1-0
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 5 передачами. Lorenzo Insigne лучший распасовщик Наполи (3 передач)
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Интер не проигрывает в последних 6 играх.
  • Интер забивает 1 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.6 гола против команды Интер (в среднем).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 46 встреч, команда Интер выиграла 18 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-50 в пользу команды Интер
  • Наполи не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 21 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Наполи. Разница голов 32-17 в пользу команды Интер.
  • Игры прошлого года: 1-0 (Интер дома) и 1-1 (Наполи дома).
  • Интер не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Интер
7
Побед
24
Игр
9
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 21:45 Наполи 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи
Кубок Италии 2021
13.06.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 13:30 Интер 2 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Эмполи 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Легия 1 - 4 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
28.10.2021 - 21:45 Наполи 3 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Рома 0 - 0 Завершен Наполи Н
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Наполи 3 - 0 Завершен Легия В
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Главные события
10'
Виктор Осимхен
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Интер
40%
Ничья
40%
Наполи
20%
П1: 2.67 Х: 2.78 П2: 3.20
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.67 Х: 2.78 П2: 3.20
П1: 2.67 Х: 2.78 П2: 3.20
П1: 2.60 Х: 2.65 П2: 3.50
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
13
Андреа Раноккия
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
36
Маттео Дармиан
22
Лаутаро Мартинес
19
Хоакин Корреа
25
Давид Оспина
22
Джованни Ди Лоренцо
13
Амир Ррахмани
26
Калиду Кулибали Йеро
6
Руй, Марио
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
8
Руис Пенья, Фабиан
22
Ирвинг Лосано
20
Пётр Зелиньский
24
Лоренцо Инсинье
9
Виктор Осимхен
Стартовый состав
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
    10
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 48
    Satriano, Martin
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 2
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 37
    Андреа Петагна
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Лучано Спаллетти
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
ЖК
1
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
15'
Затяжная позиционная атака Интера завершилась попаданием Брозовича в офсайд.
11'
Желтая карточка
Осимхен грубо сфолил против Шкриньяра и получил желтую.
8'
Мартинес головой замыкал навес с левого фланга – повезло Наполи, что аргентинец пробил выше ворот.
6'
Ханданович спокойно забрал мяч в руки после неудачной попытки Руиса прострелить в штрафную хозяев.
5'
Ди Лоренцо не дотянулся к мячу после мягкого заброса. Могло быть опасно у ворот Интер.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Интер: Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Корреа, Мартинес.
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье, Лосано, Осимхен.
Инфо
Наполи после вчерашнего поражения Милана от Фиорентины (4:2) может стать единоличным лидером турнирной таблицы. Интер замыкает топ-3 с 7-очковым отставанием от дуэта лидеров.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на центральный матч уик-энда в Серии А – в 19:00 по киевскому времени Наполи на Сан-Сиро сыграет с Интером.
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Анонс матча "Интер" - Наполи 21.11.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Интер" в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Наполи можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Милан - 07.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Эллас Верона - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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