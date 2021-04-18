Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Домашняя статистика Интер в сезоне 3-2-0

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Edin Dzeko лучший бомбардир Интер с 7 голами. Victor Osimhen забил 5 раз за Наполи

Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Наполи не проигрывает в последних 8 играх.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Наполи не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Наполи - 1.6.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Наполи выигрывает в 46%.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.

Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 1 месте с 32 очками.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Наполи выиграла 1, 2 ничьи.

Интер не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Интер забивает 2.62 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 39% матчей, Наполи выигрывает в 46% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Наполи - 0.8.

Выездная статистика Наполи в сезоне 5-1-0

Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.

Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 5 передачами. Lorenzo Insigne лучший распасовщик Наполи (3 передач)

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Интер не проигрывает в последних 6 играх.

Интер забивает 1 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.6 гола против команды Интер (в среднем).

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Во время последних 46 встреч, команда Интер выиграла 18 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-50 в пользу команды Интер

Наполи не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 21 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Наполи. Разница голов 32-17 в пользу команды Интер.

Игры прошлого года: 1-0 (Интер дома) и 1-1 (Наполи дома).

Интер не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 46-60?