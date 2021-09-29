Динамо Киев U19 - Бавария U19 онлайн трансляция матча

Когда FC Dynamo Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.

FC Dynamo Kiev выигрывает первый тайм в 64% матчей, ФК Бавария Мюнхен выигрывает в 21% матчей.

Недавнее выступление команды FC Dynamo Kiev в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды ФК Бавария Мюнхен.

FC Dynamo Kiev забивает 3.72 гола, играя дома, а ФК Бавария Мюнхен забивает 3 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ФК Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Бавария Мюнхен% своих матчей.

FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 3 матчей.

FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than ФК Бавария Мюнхен's.

В их последнюю встречу команда FC Dynamo Kiev победила в 4 гол(а).

Когда ФК Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Бавария Мюнхен% своих матчей.

FC Dynamo Kiev выиграл 3 домашних матчей подряд.

FC Dynamo Kiev выигрывает первую половину матча в 64% случаев, ФК Бавария Мюнхен выигрывает в 21%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Dynamo Kiev.

В выезных играх ФК Бавария Мюнхен не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Вы знали, что FC Dynamo Kiev забил 25% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.