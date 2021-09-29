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Динамо Киев U19 - Бавария U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 23 ноября 2021, 16:00 - Dynamo Training Center
Рейтинг матча:
Динамо Киев U19
1 - 0
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перерыв
Бавария U19
Ход матча
7' Yatsyk, Oleksandr
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
53%
Ничья
27%
Бавария U19
20%
П1: 1.70 Х: 3.16 П2: 5.80
П1: 1.36 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.70 Х: 3.16 П2: 5.80
П1: 1.70 Х: 3.16 П2: 5.80
П1: 1.40 Х: 3.90 П2: 9.10
Интересные факты
  • Когда FC Dynamo Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первый тайм в 64% матчей, ФК Бавария Мюнхен выигрывает в 21% матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Dynamo Kiev в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды ФК Бавария Мюнхен.
  • FC Dynamo Kiev забивает 3.72 гола, играя дома, а ФК Бавария Мюнхен забивает 3 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than ФК Бавария Мюнхен's.
  • В их последнюю встречу команда FC Dynamo Kiev победила в 4 гол(а).
  • Когда ФК Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первую половину матча в 64% случаев, ФК Бавария Мюнхен выигрывает в 21%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Dynamo Kiev.
  • В выезных играх ФК Бавария Мюнхен не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Вы знали, что FC Dynamo Kiev забил 25% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • ФК Бавария Мюнхен проиграл последние 4 матчи в Юношеская лига УЕФА.
Личные встречи
Динамо Киев U19
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Бавария U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 4 Завершен Динамо Киев U19
Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 1 Завершен Барселона U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 4 Завершен Динамо Киев U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 В
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Последние матчи - Бавария U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 2 Завершен Бенфика U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 17:00 Бенфика U19 4 - 0 Завершен Бавария U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 4 Завершен Динамо Киев U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 17:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Бавария U19 П
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Yatsyk, Oleksandr
7'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
53%
Ничья
27%
Бавария U19
20%
П1: 1.70 Х: 3.16 П2: 5.80
П1: 1.36 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.70 Х: 3.16 П2: 5.80
П1: 1.70 Х: 3.16 П2: 5.80
П1: 1.40 Х: 3.90 П2: 9.10
Статистика матча
1
Угловые
2
Трансляция
Перший тайм був повністю за Динамо, не рахуючи кількох контратак Баварії. Клуб показує домінування та міг би вже забивати мінімум тричі, якби не голкіпер німців. Дуже якісна гра від підопічних Костюка!
45+1'
Свисток
Закінчується перша половина зустрічі. Рахунок на табло - 1:0 на користь киян.
45'
Арбітр додає до першого тайму лише одну хвилину.
41'
Баварію взагалі не помітно в ці хвилини. Динамо біжить в атаку центром поля, а Діалло раз за разом іде в обіграш.
37'
Опасный момент
Дячуууук! Після подачі зі штрафного захисник високо вистрибнув і пробив головою в поперечку. Не врятував би воротар, якби він влучив!
34'
Опасный момент
Як же потужно пробивав Саньянг! Нещерету довелося докласти багато сил, аби витягнути складний м'яч з правого кута воріт.
30'
Волошин справа потужно прострілив у штрафний. Попов не зміг дотягнутися до м'яча, як і Діалло.
26'
Опасный момент
Діалло не зміг підлаштуватися під м'яч після подачі від Яцика з правого флангу. Коли гравець все ж зміг завдати удару, Баварія вже все контролювала.
22'
Дячук серйозно зіштовхнувся з Ваннером. Отримує медичну допомогу захисник київського клубу.
18'
Опасный момент
Яцик знаходить класну позицію на межі штрафного та пробиває в дальній кут. Трохи не вистачає точності гравцеві в цьому моменті.
14'
Опасный момент
І знову сенегалець! Яцик на лівому фланзі навішує, а Діалло в районі 11-метрової позначки пробиває трохи вище воріт.
11'
Діалло знову проривається центром поля, але точність пасу підводить. М'яч тепер у Баварії.
7'
Гоооол!!!
Яцииииик! Динамо забиває! Діалло на лівому фланзі обвів двох захисників та віддав на Вівчаренка. Той м'яко навісив на Яцика, який перебував на межі воротарського. Олександр пробиває головою і відкриває рахунок!
5'
Зараз м'яч під контролем київського клубу. Баварія намагається пресингувати, але поки що це безрезультатно.
1'
Опасный момент
Вже на першій хвилині Бражко пробив у дальній кут воріт з 15 метрів після обрізки Баварії. Воротар витягнув.
1'
Свисток
Арбітр дає стартовий свисток! Наш матч розпочинається!
Инфо
Уже відомі склади команд. Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк, Яцюк, Бражко, Волошин, Мельниченко, Діалло, Попов. Баварія: Щенк, Херольд, Яніцек, Бучман, Саньянг, Веніг, Несірі, Ібрагімовіч, Ваннер, Айтамер, Мамедова.
Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку юнацької Ліги чемпіонів Динамо U-19 - Баварія U-19.
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Комментарии(2)
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andy1973 (Рівне)
23.11.2021 в 16:46
Мамедова? Я не сильно напряг редакцію?
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
23.11.2021 в 16:15
Что вы пишете. Динамо уже в плейофф минимум со 2 го места. так как даже если и проиграют, а барса выиграет то сравняются с ней и по личным встречам обойдут. Динамо борется только за 1е место.
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0
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Анонс матча Динамо Киев U19 - Бавария U19 23.11.2021, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Динамо Киев U19 и командой Бавария U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч состоится на стадионе Dynamo Training Center.

Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо Киев U19 и командой Бавария U19:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо Киев U19, тогда как команда Бавария U19 осталась с поражением. Столкновение Бавария U19 и Динамо Киев U19 в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо Киев U19 - Бавария U19 можно посмотреть 23.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Динамо Киев U19 - Бавария U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо Киев U19

Предыдущий поединок команды Динамо Киев U19 был сыгран против Барселона U19 - 02.11.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.

Команда гостей

Название: Бавария U19

Прошедший матч команды Бавария U19 был сыгран против Бенфика U19 - 02.11.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика U19.

Следите за результатами матча Динамо Киев U19 - Бавария U19 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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