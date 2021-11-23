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Динамо - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 ноября 2021, 19:45 - Олимпийский
Главный судья: Meler, Halil Umut
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 2
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перерыв
Бавария
Мюнхен
Ход матча
14' Роберт Левандовски 32' Николай Шапаренко 42' Кингсли Коман
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
18%
Бавария
40%
П1: 6.39 Х: 3.06 П2: 1.77
П1: 6.00 Х: 3.00 П2: 1.67
П1: 6.39 Х: 3.06 П2: 1.77
П1: 6.39 Х: 3.06 П2: 1.77
П1: 6.00 Х: 3.20 П2: 1.75
Интересные факты
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 54%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 37% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 54% матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 1.71 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Denys Harmash получил больше всего желтых карточек (2) в Динамо Киев. Dayot Upamecano получил 3 в Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 5 гол(а).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Бавария Мюнхен выиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • В домашних играх Динамо Киев не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • В выездных матчах Бавария Мюнхен не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Динамо Киев проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 35% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Бавария
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бавария 5 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
19.11.2021 - 21:30 Аугсбург 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 16:30 Бавария 2 - 1 Завершен Фрайбург В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Бавария 5 - 2 Завершен Бенфика В
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Унион 2 - 5 Завершен Бавария В
Кубок Германии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Боруссия 5 - 0 Завершен Бавария П
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Главные события
42'
Кингсли Коман ГООЛ!
Николай Шапаренко
32'
14'
Роберт Левандовски ГООЛ!
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
18%
Бавария
40%
П1: 6.39 Х: 3.06 П2: 1.77
П1: 6.00 Х: 3.00 П2: 1.67
П1: 6.39 Х: 3.06 П2: 1.77
П1: 6.39 Х: 3.06 П2: 1.77
П1: 6.00 Х: 3.20 П2: 1.75
Составы команд
1
Георгий Бущан
16
Миколенко, Виталий
34
Syrota, Oleksandr
25
Zabarnyi, Illia
94
Кеджиора, Томазш
10
Николай Шапаренко
5
Сергей Сидорчук
14
Карлос Де Пена
29
Буйальский, Виталий
15
Виктор Цыганков
73
Shkurin, Ilia
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
23
Куасси, Ньянзу Тангуй
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
19
Дэвис, Альфонсо
24
Толиссо, Корентен
8
Леон Горецка
11
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    32
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    14
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
    42
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 28
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 15
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 36
    Фрухтль, Кристиан
    Вратарь
  • 3
    Ричардс Омар
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 40
    Tillman, Malik
    Полузащитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
5
Штрафные
5
4
Фолы
4
Блокировано ударов
2
2
Угловые
5
1
Офсайды
1
1
Удары в створ
3
34%
Владение мячом
66%
1
Удары мимо
1
ЖК
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45+2'
Опасный момент
Удар от ворот - (Динамо)
45+2'
Уголовой
Угловой удар Томас Мюллер - ("Бавария")
45+1'
Сейв - (Динамо)
45+1'
Опасный момент
Удар по воротам Толиссо, Корентен - ("Бавария")
45+1'
Инфо
Показано дополнительное время + 3
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кингсли Коман - ("Бавария")
40'
Инфо
Возвращение после травмы Буйальский, Виталий - (Динамо)
40'
Инфо
Травма Буйальский, Виталий - (Динамо)
39'
Штрафной удар - ("Бавария")
38'
Штрафной удар - (Динамо)
37'
Офсайд
Вне игры Карлос Де Пена - (Динамо)
37'
Инфо
Возвращение после травмы Syrota, Oleksandr - (Динамо)
36'
Инфо
Травма Syrota, Oleksandr - (Динамо)
36'
Уголовой
Угловой удар Томас Мюллер - ("Бавария")
35'
Сейв - ("Бавария")
35'
Опасный момент
Удар по воротам Виктор Цыганков - (Динамо)
33'
Опасный момент
Удар от ворот - (Динамо)
32'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Николай Шапаренко - (Динамо)
31'
Штрафной удар - ("Бавария")
30'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Бавария")
29'
Опасный момент
Удар мимо ворот Виктор Цыганков - (Динамо)
28'
Штрафной удар - (Динамо)
27'
Уголовой
Угловой удар Томас Мюллер - ("Бавария")
26'
Уголовой
Угловой удар Томас Мюллер - ("Бавария")
25'
Штрафной удар - (Динамо)
23'
Штрафной удар - ("Бавария")
21'
Штрафной удар - ("Бавария")
19'
Уголовой
Угловой удар Томас Мюллер - ("Бавария")
17'
Опасный момент
Удар от ворот - (Динамо)
16'
Видео помощник арбитра - ("Бавария")
16'
Просмотр VAR - ("Бавария")
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Роберт Левандовски - ("Бавария")
13'
Опасный момент
Удар от ворот - (Динамо)
11'
Опасный момент
Удар от ворот - ("Бавария")
11'
Уголовой
Угловой удар Виктор Цыганков - (Динамо)
7'
Офсайд
Вне игры Лерой Сане - ("Бавария")
6'
Уголовой
Угловой удар Виктор Цыганков - (Динамо)
1'
Штрафной удар - (Динамо)
Свисток
Матч начался
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Комментарии(6)
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 20:30
Ось вам і газпром. ЧИСТИЙ 100% пенальті.
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
23.11.2021 в 15:04
Прошлый матч с немчурой, немного обидно закончился. Сегодня порвём этих тузиковых, как грелку!
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.11.2021 в 19:55
Если учитывать что "тузиковым" этот матч и даром не нужен.
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
23.11.2021 в 19:58
Наша команда своеобразна, порой пацанам и у пустого поля нужно выбороть победу, а вы о живых футболистах говорите
0
0
schabay (Краснодон)
23.11.2021 в 20:03
Порвалку вначале вырасти...
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
23.11.2021 в 20:10
Забейся козе в трещину в своем шанхае, советчик мамкин
0
0


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Анонс матча Динамо - "Бавария" 23.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Динамо в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось со следующими результатом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Бавария" можно посмотреть 23.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Черноморец - 19.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 19.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Аугсбург.

Следите за результатами матча Динамо - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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