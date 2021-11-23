Динамо - Бавария онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между Динамо (Киев) и командой "Бавария" (Мюнхен):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Динамо в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось со следующими результатом: 5:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Черноморец - 19.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 19.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Аугсбург.
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