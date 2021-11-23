Динамо - Бавария онлайн трансляция матча

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 54%.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 37% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 54% матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.

Динамо Киев забивает 1.71 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.6 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Denys Harmash получил больше всего желтых карточек (2) в Динамо Киев. Dayot Upamecano получил 3 в Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 5 гол(а).

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Динамо Киев пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Бавария Мюнхен выиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

В домашних играх Динамо Киев не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Бавария Мюнхен пропускает в каждом из последних 5 матчах.

В выездных матчах Бавария Мюнхен не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Динамо Киев проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.