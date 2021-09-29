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Челси - Ювентус онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 ноября 2021, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
18'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
27%
Ничья
27%
Ювентус
45%
П1: 1.98 Х: 2.59 П2: 6.47
П1: 2.30 Х: 2.00 П2: 7.00
П1: 1.98 Х: 2.59 П2: 6.47
П1: 1.98 Х: 2.59 П2: 6.47
П1: 1.92 Х: 2.60 П2: 6.50
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Callum Hudson Odoi отдал больше всего передач в Челси с 2 передачами. Federico Bernardeschi лучший распасовщик Ювентус (2 передач)
  • Челси забивает 1.73 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Ювентус - 1.4.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.
  • Jorginho лучший бомбардир Челси с 2 голами. Paulo Dybala забил 3 раз за Ювентус
  • Челси забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Челси не проигрывает в последних 9 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Ювентус - 2.6.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ювентус выиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • В домашних играх Челси не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Во время последних 5 встреч, команда Челси выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды Ювентус
  • В выездных матчах Ювентус не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Личные встречи
Челси
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Ювентус
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2012/2013
20.11.2012 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2012/2013
19.09.2012 - 21:45 Челси 2 - 2 Завершен Ювентус
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челси 1 - 1 Завершен Бернли Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Мальме 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 14:30 Челси 7 - 0 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лацио 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Ювентус 4 - 2 Завершен Зенит В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Ювентус 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
27%
Ничья
27%
Ювентус
45%
П1: 1.98 Х: 2.59 П2: 6.47
П1: 2.30 Х: 2.00 П2: 7.00
П1: 1.98 Х: 2.59 П2: 6.47
П1: 1.98 Х: 2.59 П2: 6.47
П1: 1.92 Х: 2.60 П2: 6.50
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
14
Тревох Чалобах
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
8
Жоржиньо
13
Канте, Н`Голо
24
Джеймс Моррисон
20
Каллум Хадсон-Одои
10
Кристиан Пулишич
22
Хаким Зийех
1
Войцех Щенсны
11
Хуан Куадрадо
19
Леонардо Бонуччи
4
Маттейс де Лигт
12
Алекс Сандро
25
Адриен Рабио
27
Мануэль Локателли
30
Родриго Бентанкур
14
Уэстон Маккенни
22
Федерико Кьеза
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
2
Удары мимо
3
Угловые
55%
Владение мячом
45%
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
13'
Много брака и возни в центре поля в последние минуты. Ювентус успокоил игру после активного начала от хозяев.
6'
Рюдигер смело ворвался в штрафную Ювентуса и заработал угловой.
2'
Опасный момент
Чилуэлл с пяти метров не попал по мячу! Челси мог уже в дебюте матча выходить вперед.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Пулишич, Хадсон-Одои.
Ювентус: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Мората, Кьеза.
Инфо
В первом круге Ювентус в Турине обыграл Челси со счетом 1:0, а единственный гол в матче забил Федерико Кьеза.
Инфо
Турнирная таблица в группе H: Ювентус – 12, Челси – 9, Зенит – 3, Мальме – 0.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между Челси и Ювентусом. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
23.11.2021 в 22:09
Когда-то в 1996 году, я впервые был на стадионе, Динамо Киев - Зирка Нибас Кировоград, тогда футбол как игра мне не понравился, но в том же году, я смотрел финал ЛЧ Ювентус - Аякс, тогда-то я и полюбил футбол. Юве вперед!!!
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Анонс матча Челси - "Ювентус" 23.11.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Челси в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Ювентус" можно посмотреть 23.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Бернли" - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Лацио - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Челси - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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