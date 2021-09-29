Челси - Ювентус онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Callum Hudson Odoi отдал больше всего передач в Челси с 2 передачами. Federico Bernardeschi лучший распасовщик Ювентус (2 передач)

Челси забивает 1.73 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Ювентус - 1.4.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.

Jorginho лучший бомбардир Челси с 2 голами. Paulo Dybala забил 3 раз за Ювентус

Челси забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.6 гола против команды Челси (в среднем).

Челси не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Челси не проигрывает в последних 9 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Ювентус - 2.6.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ювентус выиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

В домашних играх Челси не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Во время последних 5 встреч, команда Челси выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды Ювентус