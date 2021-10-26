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Металлист 1925 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 26 октября 2021, 19:30
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
1 - 4
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79'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
47%
Ничья
27%
ФК Александрия
27%
П1: 26.00 Х: 9.85 П2: 1.07
П1: 26.00 Х: 9.85 П2: 1.07
П1: 26.00 Х: 9.85 П2: 1.07
Прогноз на матч
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 13:00 Эпицентр 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 13:00 Таврия Симферополь 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
47%
Ничья
27%
ФК Александрия
27%
П1: 26.00 Х: 9.85 П2: 1.07
П1: 26.00 Х: 9.85 П2: 1.07
П1: 26.00 Х: 9.85 П2: 1.07
Трансляция
76'
Удар с дальней дистанции с правого фланга от Протасова на угловой в дальней стороне поля подрезал Фомба.
74'
Вынесли подачу с правого фланга от Крыськива защитники.
72'
Удерживают мяч на чужой половине игроки 1925, но все уже решено в этом противостоянии.
70'
Гоооол!!!
ГОЛ! Навес от Кожушко с правого фланга завершился ударом головой от Кирюханцева под ближнюю штангу!
68'
Опасный момент
Штанга! Пас Дрышлюка на левый фланг штрафной вывел на ударную позицию Кирюханцева, который затем протолкнул мяч мимо голкипера прямиком в дальнюю штангу.
67'
Мустафаев прострелил с левого фланга в штрафную, но Ченбай успешно вынес мяч из штрафной.
65'
Устименко и Шершень боролись на верху в центре поля, в ходе которой игрок Александрии получил удар по голове.
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Крыськиву в центре штрафной оставалось расстрелять ворота соперника, после удачного отскока при подаче углового с левого фланга!
62'
Опасный момент
Голодюк нанес подкрученный удар из полукруга у штрафной мимо левой штанги!
59'
Замена
Западня заменен на Кверквелию.
59'
Замена
Савина заменил Ременюк.
57'
Опасный момент
Фабиньо от правого угла штрафной наносил удар под перекладину, но Горох парировал мяч на угловой.
54'
Выше ворот пробил Устименко, получив мяч перед чужой штрафной.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Александрия через длинный пас вышла в контратаку через центр поля, где Устименко сбросил мяч на ход Копины, которому затем оставалось перебросить мяч над голкипером уже в чужой штрафной!
52'
Опасный момент
Фабиньо пробивал из зоны перед штрафной в левый нижний угол с отскока, но Горох совершил прекрасный сейв!
51'
Опасный момент
Дубра блокировал попытку Марлисона завершить передачу с правого фланга в центр штрафной от Крыськива.
49'
Мустафаев ускорился по правому флангу атаки, но Голодюк сбил его у центральной линии.
47'
Устименко дали пройти на левый фланг штрафной, после чего Сидоренко пришлось у ближней штанги парировать удар на средней высоте.
46'
Замена
Устименко заменил Спинелли.
46'
Замена
Третьяков заменен на Кирюханцева.
Замена
Второй тайм начался!
В первой половине поединка хозяева поля показали неуверенную игру в завершении атак, чего не скажешь о юном полузащитнике Мустафаеве, который с помощью Спинелли оформил комфортное преимущество для своей команды. Проблема харьковчан заключается в скорости построения комбинаций, в то время как Александрия совершенно не прихотлива к качеству создания голевых моментов.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Протасов с левого фланга отдал пас в оттяжку на центральных вход в штрафную на Крыськива, но партнер пробил над воротами.
42'
Пас Западни с левого фланг штрафной ближе ко вратарской вместо Марлисона пошел в руки голкиперу.
39'
Протасов передачей с правого фланга искал перед штрафной Голодюка, но нашел ноги соперника.
36'
Демченко не смог качественно пробить от ближнего угла вратарской, после передачи Копины с правого фланга штрафной практически от лицевой.
34'
Передача с правого фланга атаки от Фабиньо пошла в ноги сопернику перед штрафной.
32'
Опасный момент
Мельник перед линией ворот сумел заблокировать удар от правого угла вратарской в исполнении Марлисона!
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Спинелли сумел от центральной линии отдать передачу на свидание с голкипером для Мустафаева, который красиво убрал Сидоренко, после чего пробил в пустые!
26'
Спинелли не сумел опередить на мяче Сидоренко при передаче из глубины на вход в штрафную.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! С левого фланга Спинелли покатил мяч на ближний угол вратарской, где Мустафаев в подкате пробил под штангу мимо голкипера!
23'
Навес с правого фланга от Мустафаева во вратарской перехватил Сидоренко.
21'
Поехала опорная нога у Мустафаева при получении мяча на правом фланге чужой штрафной.
19'
Опасный момент
Горох на линии ворот остановил опасный рикошет мяча, который сопровождал удар Крыськива из зоны перед штрафной.
17'
Опасный момент
Над воротами пробил Протасов, получив скидку от Фабиньо на правом фланге чужой штрафной!
16'
Крыськив отдавал пас поперек штрафной с правого фланга, но Мельник перевел мяч на угловой.
14'
Фомба оказался не готов к простому пасу Дубры на левый фланг обороны.
12'
Мельник сумел подрезать на угловой попытку удара с левого фланга штрафной в дальний угол от Марлисона.
10'
Фомба перед своей штрафной сбросил заброс на ногу Марлисону, но мгновенный удар бразильца блокировал Дубра.
8'
Савин завершил смещение на левом фланге дальним ударом мимо дальней штанги.
7'
Фабиньо бил издали с правого фланга, но Фомба встал на пути мяча.
5'
Марлисон не сумел передачей на левый фланг на Савина развернуть контратаку своей команды — соперники перехватили.
4'
Шершень вынес из штрафной подачу от Демченко с правого фланга.
2'
Савин укрыл мяч от Кожушко на левом фланге обороны у лицевой.
1'
Мельник загружал мяч верхом на правый фланг атаки, но к Кожушко мяч не пропустили.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ермаков, Сытников, Бухал, Чубатый, Кирюханцев, Новиков, Устименко.
Александрия: Горох — Копина, Мельник, Дубра, Фомба — Демченко — Третьяков, Дрышлюк, Рыбалка, Мустафаев — Спинелли.
Запасные: Шелихов, И. Коваленко, Ермаков, Кверквелия, Квакич, Ременюк, Батюшин, Задерака, Зубков.
Металлист 1925: Сидоренко — Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк, Савин — Марлисон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист 1925 и Александрия.
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Анонс матча Металлист 1925 - ФК Александрия 26.10.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.10.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Александрия можно посмотреть 26.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ингулец - 22.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ворскла - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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