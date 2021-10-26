Металлист 1925 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист 1925 - ФК Александрия 26.10.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.10.2021

Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Александрия можно посмотреть 26.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ингулец - 22.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ворскла - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Украины и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.