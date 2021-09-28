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Интер U19 - Шахтёр Донецк U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 24 ноября 2021, 15:00 - Джузеппе Меацца
Рейтинг матча:
Интер U19
1 - 0
Обновить
20'
Шахтёр Донецк U19
Ход матча
4' Peschetola, Lorenzo
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер U19
33%
Ничья
33%
Шахтёр Донецк U19
33%
П1: 2.58 Х: 2.84 П2: 2.97
П1: 2.50 Х: 2.88 П2: 2.88
П1: 2.58 Х: 2.84 П2: 2.97
П1: 2.58 Х: 2.84 П2: 2.97
П1: 2.55 Х: 2.90 П2: 3.15
Интересные факты
  • У команды Inter Milano серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Inter Milano проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Inter Milano% своих матчей.
  • Inter Milano выигрывает первый тайм в 6% матчей, FC Shakhtar Donetsk выигрывает в 51% матчей.
  • Недавнее выступление команды Inter Milano в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды FC Shakhtar Donetsk.
  • Inter Milano забивает 1.65 гола, играя дома, а FC Shakhtar Donetsk забивает 2.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Shakhtar Donetsk лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • В их последнюю встречу команда Inter Milano победила в 1 гол(а).
  • Когда Inter Milano лидирует 1-0 дома, они побеждают в Inter Milano% своих матчей.
  • Когда FC Shakhtar Donetsk проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Inter Milano выигрывает первую половину матча в 6% случаев, FC Shakhtar Donetsk выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Inter Milano.
  • Inter Milano выиграл последние 3 матчи в Юношеская лига УЕФА.
Личные встречи
Интер U19
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Шахтёр Донецк U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 0 - 1 Завершен Интер U19
Последние матчи - Интер U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
03.11.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 2 - 4 Завершен Интер U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 15:00 Интер U19 2 - 1 Завершен Шериф Тирасполь U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 0 - 1 Завершен Интер U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 17:00 Интер U19 1 - 1 Завершен Реал Мадрид U19 Н
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Последние матчи - Шахтёр Донецк U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал Мадрид U19 1 - 0 Завершен Шахтёр Донецк U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 3 - 2 Завершен Реал Мадрид U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 0 - 1 Завершен Интер U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 5 Завершен Шахтёр Донецк U19 В
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Главные события
ГООЛ! Peschetola, Lorenzo
4'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер U19
33%
Ничья
33%
Шахтёр Донецк U19
33%
П1: 2.58 Х: 2.84 П2: 2.97
П1: 2.50 Х: 2.88 П2: 2.88
П1: 2.58 Х: 2.84 П2: 2.97
П1: 2.58 Х: 2.84 П2: 2.97
П1: 2.55 Х: 2.90 П2: 3.15
Статистика матча
1
Угловые
Трансляция
19'
Глущенко виконував штрафний з лівого флангу. Гравець вирішив пробити з 25 метрів, але це, очікувано, ні до чого не призвело. М'яч знову у Інтера.
16'
Інтер постійно грає в атаці. Українці повним складом сіли в оборону. Про просування вперед зараз немає мови.
12'
Інтер іде в атаку дуже серйозними силами. Підопічні Ратулутри неначе не очікували такої гри від суперника. Поки що все дуже важко для гірників.
9'
Опасный момент
І знову Пескетола! Він отримав пас від Саньяллі та пройшов у штрафний. Далі слідував удар. Пузанков врятував!
5'
Гоооол!!!
Шахтар пропускає вже на 5-й хвилині... Фабіан на правому фланзі розбирається з двома захисниками та прострілює в штрафний. Там Гулько не дістався до м'яча, а Пескетола без проблем пробив у дальній кут.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок!
Инфо
Уже відомі склади команд. Інтер: Ровіда, Каброна, Кадріновіс, Хоті, Саньяллі, Фабіан, Нунзатіні, Пескетола, Абіусо, Юргенс. Шахтар: Пузанков, Булеза, Фаріна, Козик, Капінус, Гулько, Векленко, Сігєєв, Глущенко, Бако, Гончарук.
Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу юнацької Ліги чемпіонів Інтер U-19 - Шахтар U-19.
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Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня Реал Фарма Реал Фарма 1 Балканы Балканы 1 Завершен 13:00 - Сегодня FC Minsk U19 FC Minsk U19 1 ХНК Хайдук ХНК Хайдук 1 Завершен 12:00 - Сегодня Шериф Тирасполь U19 Шериф Тирасполь U19 0 Реал Мадрид U19 Реал Мадрид U19 1 Завершен 11:00 - Сегодня Kairat Almaty U19 Kairat Almaty U19 1 MSK Zilina U19 MSK Zilina U19 0 Завершен 22:00 - Вчера Болтон Болтон 3 Донкастер Роверс Донкастер Роверс 0

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Анонс матча Интер U19 - Шахтёр Донецк U19 24.11.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Интер U19 и командой Шахтёр Донецк U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Интер U19 и командой Шахтёр Донецк U19:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Интер U19, тогда как команда Шахтёр Донецк U19 осталась с поражением. Столкновение Шахтёр Донецк U19 и Интер U19 в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер U19 - Шахтёр Донецк U19 можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Интер U19 - Шахтёр Донецк U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер U19

Прошедший матч команды Интер U19 был сыгран против Шериф Тирасполь U19 - 03.11.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Интер U19.

Команда гостей

Название: Шахтёр Донецк U19

Предыдущий поединок команды Шахтёр Донецк U19 был сыгран против Реал Мадрид U19 - 03.11.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Реал Мадрид U19.

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