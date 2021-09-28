Интер - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой Шахтер (Донецк):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и "Интер" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Наполи - 21.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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