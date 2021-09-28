Интер - Шахтер онлайн трансляция матча

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Шахтер Донецк - 0.6.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).

Интер забивает 1.2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 0.2 гола против команды Интер (в среднем).

Интер не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Интер и Шахтер Донецк 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.

Недавнее выступление команды Интер в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Интер не проигрывает в последних 7 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Шахтер Донецк - 1.4.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 41% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 0, 4 ничьи.

Интер забивает 2.59 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Интер забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.