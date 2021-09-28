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Интер - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2021, 19:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Хацеган, Овидиу
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
Обновить
перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Интер
24%
Ничья
28%
Шахтер
48%
П1: 1.55 Х: 3.86 П2: 6.98
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 7.50
П1: 1.55 Х: 3.86 П2: 6.98
П1: 1.55 Х: 3.86 П2: 6.98
П1: 1.50 Х: 4.00 П2: 7.20
Интересные факты
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Шахтер Донецк - 0.6.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).
  • Интер забивает 1.2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 0.2 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Интер и Шахтер Донецк 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Интер не проигрывает в последних 7 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Шахтер Донецк - 1.4.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 41% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 0, 4 ничьи.
  • Интер забивает 2.59 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, Интер выиграла 2 раз. также было 4 ничей, и Шахтер Донецк выиграла 0 раза.
Личные встречи
Интер
1
Побед
4
Игр
0
Побед
Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 13:30 Интер 2 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Эмполи 0 - 2 Завершен Интер В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Интер
24%
Ничья
28%
Шахтер
48%
П1: 1.55 Х: 3.86 П2: 6.98
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 7.50
П1: 1.55 Х: 3.86 П2: 6.98
П1: 1.55 Х: 3.86 П2: 6.98
П1: 1.50 Х: 4.00 П2: 7.20
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
13
Андреа Раноккия
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
36
Маттео Дармиан
11
Эдин Джеко
22
Лаутаро Мартинес
81
Анатолий Трубин
2
Додо
3
Vitao
5
Марлон
22
Николай Матвиенко
6
Тарас Степаненко
7
Майкон
14
Тете
38
Pedrinho
19
Манор Соломон
99
Фернандо дос Сантос Педро
Стартовый состав
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 45
    Даниил Сикан
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 77
    Валерий Бондарь
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
7
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
2
Угловые
3
8
Штрафные
6
5
Фолы
6
1
Офсайды
2
46%
Владение мячом
54%
4
Удары в створ
2
2
Сейвы
4
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Грубо зіграв Степаненко із Джеко в центрі поля. На щастя, без жовтої.
45'
Инфо
До першого тайму румунський арбітр компенсував дві хвилини.
45'
Мартінес (Інтер) п'ятою продовжив передачу партнера на Джеко, а боснієць в дотик лівою пробив з лету - повз ліву стійку воріт.
44'
Бастоні (Інтер) з надзвичайно гострого кута пробив на трибуни - дуже неточний удар.
42'
Мартінес (Інтер) прийняв м'яч у штрафному майданчику "гірників" після рикошету від Марлона і з розвороту пробив по центру. Трубін на місці.
41'
Педрінью (Шахтар) пробив з метрів 25-ти, але дуже просто - в руки Хандановичу.
36'
Опасный момент
Але в ближньому бою Трубін знову тягне! Мартінес вийшов сам на сам і носком намагався проткнути повз Анатолія, але голкіпер вчасно вийшов на м'яч і парирував удар.
36'
Знову невдала гра Трубіна ногами довела м'яч до Джеко, який в дотик з метрів 30 пробив з лівої ноги по найвищих у світі горобцях.
35'
Инфо
11:4 за ударами на даний момент.
34'
Знову удар Фернандо (Шахтар) і знову повз ворота.
31'
Знову актив від "гірників": Фернандо обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив в метрі від праої дев'ятки.
31'
Бастоні (Інтер) виніс слабку подачу Тете з правого флангу.
30'
Удар Перішича (Інтер) по центру полетів точно до рук Трубіна.
29'
Ще один стандарт з лівого флангу від господарів - Трубін забрав подачу до рук.
28'
Навіс Брозовича (Інтер) зі стандарту з лівого флангу дійшов до Перішича, але нічого з того далі не вийшло - м'яч вибито.
26'
Знову Трубін у грі! Голкіпер потягнув удар головою від Джеко (Інтер) після навісу Перішича з лівого флангу. Боснієць виграв верхову боротьбу у Матвієнка.
25'
Відразу у контратаці Фернандо (Шахтар) вивалився на ударну позицію, але під кутом у боротьбі з суперником та ще й з рикошетом не влучив у площину.
25'
Опасный момент
Ну як так можна знову призвозити собі... Не дуже зручна передача Трубіна на Степаненка призвела до розстрілу від вільного Джеко з меж штрафного майданчика, ал Анатолій виправив свою помилку сейвом!
24'
Опасный момент
Пропускає "Шахтар" від Перішича, але моментом раніше Дарміан трохи не витримав лінію.
23'
Опасный момент
Пощастило "Шахтарю"! Ранокк'я головою перевів м'яч повз праву стійку після подачі Чалханоглу від кутового прапорця. Захисники і голкіпер вже були відіграні.
21'
Офсайд
Педрінью знайшов поперед Фернандо, а той не переграв при виході сам на сам Хандановича. Проте був метровий офсайд.
18'
Контракували господарі. Мартінес в розріз давав на Чалханоглу, але Вітао вибив в аут.
17'
"Інтер"сам собі привіз кутовий. Щоправда, подача Соломона від кута поля закінчилася виносом кулаками від Хандановича.
16'
Додо (Шахтар) пробив з майже лінії штрафного майданчика в правий кут - Ханданович забрав м'яч до рук.
15'
Італійці дуже потужно пресингують. Важко виходити в атаку українській команді.
12'
Опасный момент
Перішич (Інтер) прострілив з лівого флангу, далі - рикошет від Марлона і удар Барелли з метрів восьми в дотик. На щастя, італієць не зміг підлаштуватися під м'яч і пробив вище воріт.
11'
"Шахтар" знову намагається побудувати позиційну атаку із своєї частини поля. Поки зі стархом іти вперед, і з помилкою від Педрінью - дав пас в аут.
8'
Удар з лівої від Джеко з-за меж штрафного майданчика після скидання від Мартінеса - вийшло ще гірше, ніж у Барелли.
7'
Спроба дальнього удару від Барелли (Інтер) - надто далеко від воріт.
6'
Стартовий наступ "Інтера" призупинився. "Шахтар" починає атаку із своєї половини поля.
2'
Уголовой
Подача Чалханоглу (Інтер) від кутового прапорця дійшла до Брозовича, який з двох спроб (перша була заблокована) пробив вище воріт.
1'
Відразу господарі в атаці. Вітао у підкаті вибив м'яч з-під Барелли.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
"Гірникам" сьогодні потрібна лише перемога. У разі втрати очкок підопічні Де Дзербі втратять усі шанси на весняну частину єврокубків.
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Інтер": Ханданович - Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні - Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич - Мартінес, Джеко.
Запасні господарів: Кордаз, Раду, Весіно, Відаль, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Думфріс, Дімарко, Коларов, Корреа, Сенсі.
"Шахтар": Трубін - Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко - Майкон, Степаненко - Тете, Педрінью, Соломон - Фернанду.
Запасні гостей: П'ятов, Шевченко, Сікан, Мудрик, Марлос, Маркос, Бондар, Бондаренко, Коноплянка, Корнієнко, Конопля, Кривцов.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем".
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Комментарии(3)
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Zolotoy Myach (Chicago)
24.11.2021 в 20:30
"По найвищих у світі горобцях" пробило керевництво Шахтаря, коли купувало Дзербі
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
24.11.2021 в 19:46
Опять этот Хацеган судит, Шахтёру теперь стопудов вилы, и не споёт Кривцов на заказ. В этот раз, придётся шахтёрне проигрывать
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
24.11.2021 в 19:30
Конопля и Коноплянка в запасе))) Ска, проиграем точно
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Анонс матча "Интер" - Шахтер 24.11.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и "Интер" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Шахтер можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Наполи - 21.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча "Интер" - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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