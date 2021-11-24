Шериф - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Шериф - Реал 24.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Шериф (Тирасполь) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 24.11.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шериф (Тирасполь) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шериф, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Шериф в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)

Страна: Молдова

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против "Интер" - 03.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Гранада - 21.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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