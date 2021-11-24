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Шериф - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2021, 22:00 - Шериф
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Шериф
Тирасполь
0 - 0
Обновить
13'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
24%
Ничья
24%
Реал
52%
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.50 Х: 3.25 П2: 1.50
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.77 Х: 3.60 П2: 1.55
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Шериф Тирасполь победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Cristiano отдал больше всего передач в Шериф Тирасполь с 3 передачами. Vinicius Junior лучший распасовщик Реал Мадрид (3 передач)
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шериф Тирасполь.
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 57% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шериф Тирасполь.
  • Шериф Тирасполь забивает 3.12 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Шериф Тирасполь's.
  • Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • В выездных матчах Реал Мадрид не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шериф
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф
Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер П
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Шериф Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
24%
Ничья
24%
Реал
52%
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.50 Х: 3.25 П2: 1.50
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.77 Х: 3.60 П2: 1.55
Составы команд
30
Гиоргос Атанасиадис
15
Кристиано
55
Густаво Дуланто
2
Arboleda, Danilo
13
Costanza, Fernando
21
Аддо, Эдмунд
31
Себастьян Тилль
77
Romo Rojas Bruno Sebastian
22
Димитрис Коловос
14
Адама Траоре
10
Кастанеда, Франк
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
21
Родриго
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 10
    Кастанеда, Франк
    Нападающий
  • 77
    Romo Rojas Bruno Sebastian
  • 22
    Димитрис Коловос
    Полузащитник
  • 14
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 21
    Аддо, Эдмунд
    Нападающий
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 15
    Кристиано
    Защитник
  • 55
    Густаво Дуланто
  • 2
    Arboleda, Danilo
    Защитник
  • 13
    Costanza, Fernando
    Защитник
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Димитру Целеадник
    Вратарь
  • 98
    Cojocaru, Maxim
    Полузащитник
  • 20
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 19
    Cojocari, Serafim
    Защитник
  • 17
    Yakhshiboev, Jasurbek
    Нападающий
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 8
    Belousov, Alexandru
    Полузащитник
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 33
    Сергей Паскенко
    Вратарь
  • 99
    Yansane, Momo
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
3
Штрафные
1
1
Фолы
2
49%
Владение мячом
51%
Блокировано ударов
1
1
Угловые
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
10'
Офсайд
Бензема добив м'яч у ворота після гарного сейву Атанасіадіса, але француз був в офсайді на момент удару.
8'
Команада Вернидуба виходить вперед через довгий пас. Проте з прийомом у Кастаньєди та Соузи є певні проблеми.
4'
Шериф з перших хвилин досить агресивно іде в атаку. Бруно зміщався з правого флангу в центр, але Менді встигає заблокувати.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Він сповіщує про початок нашої зустрічі.
Инфо
Уже відомі склади команд. Шериф: Атанасіадіс - Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано - Аддо, Тілль - Траоре, Коловос, Бруно Соуза - Кастаньєда Реал: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Модріч, Каземіро, Кроос - Родріго, Бензема, Вінісіус.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів Шериф - Реал.
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Анонс матча Шериф - Реал 24.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Шериф (Тирасполь) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шериф (Тирасполь) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шериф, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Шериф в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шериф - Реал можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шериф - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против "Интер" - 03.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Гранада - 21.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Шериф - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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