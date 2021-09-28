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Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2021, 22:00 - Этихад
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
13'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
22%
Ничья
33%
Пари Сен-Жермен
44%
П1: 1.91 Х: 3.06 П2: 5.05
П1: 1.80 Х: 3.00 П2: 4.75
П1: 1.91 Х: 3.06 П2: 5.05
П1: 1.91 Х: 3.06 П2: 5.05
П1: 1.85 Х: 3.15 П2: 5.30
Интересные факты
  • Манчестер Сити забивает 1.4 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Riyad Mahrez лучший бомбардир Манчестер Сити с 4 голами. Lionel Messi забил 3 раз за Пари Сен-Жермен
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56%.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Пари Сен-Жермен в последних 3 встречах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 2.4.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 7 играх.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Манчестер Сити забивает 2.66 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Joao Cancelo отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 3 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (3 передач)
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 1.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Пари Сен-Жермен выиграла 1, 1 ничьи.
  • Во время последних 6 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 20% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Манчестер Сити
3
Побед
5
Игр
1
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
12.04.2016 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
20.11.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 3 - 1 Завершен Нант В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Бордо 2 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
29.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Марсель 0 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
22%
Ничья
33%
Пари Сен-Жермен
44%
П1: 1.91 Х: 3.06 П2: 5.05
П1: 1.80 Х: 3.00 П2: 4.75
П1: 1.91 Х: 3.06 П2: 5.05
П1: 1.91 Х: 3.06 П2: 5.05
П1: 1.85 Х: 3.15 П2: 5.30
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
16
Джон Стоунз
15
Кайл Уокер
17
Александр Зинченко
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
10
Рахим Стерлинг
20
Силва, Бернардо
26
Махрез, Рияд
1
Кейлор Навас
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
8
Леандро Паредес
21
Андер Эррера
27
Гуейе, Идрисса
30
Лионель Месси
10
Килиан Мбаппе
10
Неймар
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 15
    Данилу
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 40
    Franchi, Denis
    Вратарь
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
1
Штрафные
2
1
Фолы
1
1
Удары в створ
1
Угловые
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
12'
Марез упал в штрафной ПСЖ после контакта с защитником – судья алжирцу не поверил.
6'
Опасный момент
Какой момент у Сити! Кимпембе после удара Родри головой выбил мяч из пустых ворот, а затем Навас не позволил Марезу забить с острого угла.
4'
Манчестер Сити на первых минутах побольше контролирует мяч. Зинченко тоже активно участвует в позиционных атаках Горожан.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Гюндоган, Родри, Зинченко – Марез, Силва, Стерлинг.
ПСЖ: Навас – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гуйе, Эррера, Паредес – Неймар, Мбаппе, Месси.
Инфо
В первом круге ПСЖ в Париже обыграл Ман Сити со счетом 2:0 с голами Идриссы Гуйе и Лионеля Месси.
Инфо
Турнирная таблица в группе А: Манчестер Сити – 9, ПСЖ – 8, Брюгге – 4, РБ Лейпциг – 1.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Манчестер Сити и ПСЖ. Стартовый свисток на Этихаде прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" 24.11.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Эвертон - 21.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Нант - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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