Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Манчестер Сити забивает 1.4 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Riyad Mahrez лучший бомбардир Манчестер Сити с 4 голами. Lionel Messi забил 3 раз за Пари Сен-Жермен

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56%.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Пари Сен-Жермен в последних 3 встречах.

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 2.4.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 7 играх.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 56% матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Манчестер Сити забивает 2.66 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Joao Cancelo отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 3 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (3 передач)

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 1.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Пари Сен-Жермен выиграла 1, 1 ничьи.

Во время последних 6 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды Манчестер Сити