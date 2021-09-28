Атлетико - Милан онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Милан.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид забивает 1.59 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан без побед над Атлетико Мадрид в последних 3 играх.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 33% матчей, Милан выигрывает в 50% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Милан - 1.33.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Из последних 3 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Милан выиграла 0, 0 ничьи.

Атлетико Мадрид забивает 2.33 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 0.67 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Милан - 3.

Милан не проигрывает в последних 5 играх.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Милан выигрывает в 50%.