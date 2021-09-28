Атлетико - Милан онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Милан (Милан):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Осасуна - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Фиорентина" - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
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