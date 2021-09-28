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Атлетико - Милан онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2021, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 0
Обновить
13'
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 2.05 Х: 2.83 П2: 4.84
П1: 1.95 Х: 2.63 П2: 4.50
П1: 2.05 Х: 2.83 П2: 4.84
П1: 2.05 Х: 2.83 П2: 4.84
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 4.90
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Милан.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.59 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан без побед над Атлетико Мадрид в последних 3 играх.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 33% матчей, Милан выигрывает в 50% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Милан - 1.33.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Из последних 3 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Милан выиграла 0, 0 ничьи.
  • Атлетико Мадрид забивает 2.33 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 0.67 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Милан - 3.
  • Милан не проигрывает в последних 5 играх.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Милан выигрывает в 50%.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
Личные встречи
Атлетико
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Милан
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико
Лига Чемпионов 2013/2014
11.03.2014 - 21:45 Атлетико 4 - 1 Завершен Милан
Лига Чемпионов 2013/2014
19.02.2014 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 17:15 Валенсия 3 - 3 Завершен Атлетико Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
31.10.2021 - 17:15 Атлетико 3 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.10.2021 - 22:30 Леванте 2 - 2 Завершен Атлетико Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 21:45 Фиорентина 4 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Милан 1 - 1 Завершен Порту Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 21:45 Милан 1 - 0 Завершен Торино В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 2.05 Х: 2.83 П2: 4.84
П1: 1.95 Х: 2.63 П2: 4.50
П1: 2.05 Х: 2.83 П2: 4.84
П1: 2.05 Х: 2.83 П2: 4.84
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 4.90
Составы команд
13
Ян Облак
21
Янник Феррейра Карраско
22
Марио Хермосо
2
Хосе Мария Хименес
15
Стефан Савич
14
Маркос Льоренте
7
Родриго де Пауль
8
Коке
11
Лемар Томас
8
Антуан Гризманн
9
Луис Суарес
1
Чиприан Тэтэрушану
20
Kalulu, Pierre
24
Симон Кьер
13
Алессио Романьоли
22
Тео
79
Франк Кесси
8
Сандро Тонали
33
Раде Крунич
10
Браим Диас
9
Оливье Жиру
56
Саелемакезерс, Алексис
Стартовый состав
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 38
    Francisco González Rochela
    Защитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 21
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 90
    Desplanches, Sebastiano
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 46
    Маттео Габбия
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
3
Штрафные
4
3
Фолы
3
1
Офсайды
51%
Владение мячом
49%
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
12'
Калулу исполнил высокую подачу с правого фланга на дальнюю сторону штрафной, но партнеров там не было.
11'
Перехвачен прострел Крунича с левого фланга штрафной в оттяжку.
9'
Опасный момент
Подача Диаса с дальней дистанции на левом фланге полетел прямиком в сторону дальней девятки, но в ворота мяч так и не доставила!
7'
Карраско высокой подачей с левого фланга подарил мяч соперникам.
5'
Наблюдаем за попытками Милана играть на чужой половине.
3'
Офсайд
У Карааско был офсайд во время скидки на левый фланг атаки, после чего последовал удар слету от де Пауля с прострела в центр штрафной, а Тэтэтрушану спас ворота!
2'
Тео подняли на ногах, а Салемакерс уже отомстил на Карраско.
1'
Коке уже успел нанести повреждение Тео в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Миранте, Деспланшес, Беннасер, Балло-Туре, Ибрагимович, Леау, Флоренци, Мальдини, Мессиас, Бакайоко, Габбья.
Милан: Тэтэрушану — Калулу, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс, Диас, Крунич — Жиру.
Запасные: Лаком, Кондогбия, Корреа, Лоди, Эррера, Кунья, Врсалько, Вергаха.
Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско — Лемар, Коке, Де Пауль — Суарес, Гризманн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Славко Винцич (Словения) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D. На поле стадиона "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Атлетико и Милан.
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Анонс матча "Атлетико" - Милан 24.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Милан (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Милан можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Осасуна - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Фиорентина" - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Следите за результатами матча "Атлетико" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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