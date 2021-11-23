Ливерпуль - Порту онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Порту (Порту):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Порту и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось со счетом: 1:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Сержиу Консейсау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Фейренси - 20.11.2021, в рамках чемпионата Кубок Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.
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