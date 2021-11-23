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Ливерпуль - Порту онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 ноября 2021, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
13'
Порту
Порту
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
45%
Ничья
27%
Порту
27%
П1: 2.19 Х: 2.94 П2: 4.00
П1: 2.40 Х: 2.38 П2: 4.75
П1: 2.19 Х: 2.94 П2: 4.00
П1: 2.19 Х: 2.94 П2: 4.00
П1: 2.05 Х: 2.95 П2: 4.50
Интересные факты
  • Когда Порту лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Порту не проигрывает в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Порту - 1.4.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Порту выигрывает в 50%.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Порту выиграла 0, 1 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 3.2 гола за матч против команды Порту, а Порту забивает 0.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 5 голами. Luis Diaz забил 2 раз за Порту
  • Когда Порту проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Порту выигрывает в 50% матчей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Порту (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Порту - 3.6.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Порту в последних 3 встречах.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Порту.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 1.5 гола, играя дома, а Порту забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Порту без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 29 матчах.
  • Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Во время последних 8 встреч, команда Ливерпуль выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Порту выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-5 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 31% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Порту
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2018
17.04.2019 - 22:00 Порту 1 - 4 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2018
09.04.2019 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2017/2018
06.03.2018 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Порту
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Престон Норт Энд 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Порту
Кубок Португалии 2021/2022
20.11.2021 - 22:15 Порту 5 - 1 Завершен Фейренси В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.11.2021 - 19:00 Санта-Клара 0 - 3 Завершен Порту В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Милан 1 - 1 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Порту 4 - 1 Завершен Боавишта В
Чемпионат Португалии 2021/2022
23.10.2021 - 20:00 Тондела 1 - 3 Завершен Порту В
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Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
45%
Ничья
27%
Порту
27%
П1: 2.19 Х: 2.94 П2: 4.00
П1: 2.40 Х: 2.38 П2: 4.75
П1: 2.19 Х: 2.94 П2: 4.00
П1: 2.19 Х: 2.94 П2: 4.00
П1: 2.05 Х: 2.95 П2: 4.50
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
32
Жоэль Матип
6
Ибраима Конате
76
Williams, Neco
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
6
Тьяго Алькантара
80
Morton, Tyler
10
Садио Мане
18
Такуми Минамино
11
Мохамед Салах
99
Коста, Диого
23
Joao Mario
3
Пепе
22
Мбемба, Чанцел
12
Сануси, Зайду
25
Отавио
8
Матеус Урибе
27
Оливейра, Сергио
14
Луис Густаво Диас
9
Мехди Тареми
30
Evanilson
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 30
    Evanilson
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 8
    Матеус Урибе
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Диого Жота
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 22
    Венделл
    Защитник
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 22
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 21
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 2
    Фабио Кардосо
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 11
    Pepera A.
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Сержиу Консейсау
Статистика матча
Угловые
2
Удары в створ
1
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
Блокировано ударов
1
36%
Владение мячом
64%
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
12'
Опасный момент
Снова прощают соперника португальцы! Диас и Отавиу не смогли реализовать выход два в одного.
10'
В последний момент Конате успевает заблокировать удар Эванилсона.
8'
Опасный момент
Матип едва не срезал мяч в собственные ворота! Ливерпулю сильно повезло в этом эпизоде.
6'
Пепе перехватывает навесную передачу с фланга и грудью сбрасывает мяч голкиперу.
4'
Порту активнее начинает встречу.
2'
Гости выполнили угловой, который не привёл ни к чему опасному.
1'
Конате своевременно выбросился на соперника и прервал его проход к воротам.
1'
Свисток
Прозвучал стартовый свисток.
Инфо
Обслужит поединок немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон (к) – Цимикас, Матип, Конате, Уильямс – Окслейд-Чемберлейн, Алькантара, Мортон – Мане, Минамино, Салах.
Инфо
Стартовый состав Порту: Кошта – Сануси, Мбемба, Пепе (к), Жуан Мариу – Диас, Оливейра, Урибе, Отавиу – Эванилсон, Тареми.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль – Порту.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Порту 24.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Порту (Порту):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Порту и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 28.09.2021 закончилось со счетом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Сержиу Консейсау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Порту можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Порту, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Фейренси - 20.11.2021, в рамках чемпионата Кубок Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Порту онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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