Ливерпуль - Порту онлайн трансляция матча

Когда Порту лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.

Порту не проигрывает в последних 4 играх.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Порту - 1.4.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Порту выигрывает в 50%.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Порту выиграла 0, 1 ничьи.

Ливерпуль забивает 3.2 гола за матч против команды Порту, а Порту забивает 0.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 5 голами. Luis Diaz забил 2 раз за Порту

Когда Порту проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Порту выигрывает в 50% матчей.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Порту (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Порту - 3.6.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Порту в последних 3 встречах.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 15 домашних матчах.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Порту.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Ливерпуль забивает 1.5 гола, играя дома, а Порту забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Порту без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Порту забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 29 матчах.

Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Во время последних 8 встреч, команда Ливерпуль выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Порту выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-5 в пользу команды Ливерпуль