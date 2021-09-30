Рапид - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Рапид Вена выиграл 4 домашних матчей подряд.

Рапид Вена выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 42%.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Рапид Вена.

Рапид Вена забивает 2.06 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Рапид Вена проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.

Вест Хэм Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 17 выездных матчей.

Рапид Вена выигрывает первый тайм в 42% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 42% матчей.

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Рапид Вена's.

В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 2 гол(а).

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.

Когда Рапид Вена лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.