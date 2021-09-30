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Рапид - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Европы - 25 ноября 2021, 19:45 - Allianz Stadion
Главный судья: Иванов, Сергей
Рейтинг матча:
Рапид
Вена
До начала
00 : 00 : 00
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Рапид
30%
Ничья
30%
Вест Хэм Юнайтед
40%
П1: 4.94 Х: 2.79 П2: 1.94
П1: 4.75 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 4.94 Х: 2.79 П2: 1.94
П1: 4.94 Х: 2.79 П2: 1.94
П1: 4.80 Х: 2.75 П2: 2.00
Интересные факты
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Рапид Вена выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Рапид Вена выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 42%.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Рапид Вена.
  • Рапид Вена забивает 2.06 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Рапид Вена проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 17 выездных матчей.
  • Рапид Вена выигрывает первый тайм в 42% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 42% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Рапид Вена's.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • Когда Рапид Вена лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Рапид Вена забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
Личные встречи
Рапид
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Рапид
Последние матчи - Рапид
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Динамо 3 - 1 Завершен Рапид П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Рапид 2 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Рапид П
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Рапид 0 - 1 Завершен Генк П
Лига Европы 2021/2022
26.08.2021 - 19:30 Заря 2 - 3 Завершен Рапид В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Генк 2 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
31.10.2021 - 18:30 Астон Вилла 1 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Рапид
30%
Ничья
30%
Вест Хэм Юнайтед
40%
П1: 4.94 Х: 2.79 П2: 1.94
П1: 4.75 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 4.94 Х: 2.79 П2: 1.94
П1: 4.94 Х: 2.79 П2: 1.94
П1: 4.80 Х: 2.75 П2: 2.00
Трансляция
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Рапід": Гартлер - Стойкович, Гофманн, Емануель, Моорманн - Петрович, Любічич - Арасе, Кнасмюллер, Фунтас - Кітагава.
"Вест Гем": Ареола - Цоуфал, Доусон, Діоп, Масуаку - Нобл, Соучек, Лансіні - Боуен, Ярмоленко, Влашич.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи між віденським "Рапідом" та лондонським "Вест Гемом".
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Анонс матча Рапид - Вест Хэм Юнайтед 25.11.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Рапид (Вена) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Allianz Stadion.

Дата проведения матча: 25.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рапид (Вена) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Рапид осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Рапид в предыдущем футбольном матче 30.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рапид - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 25.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Рапид - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич

Предыдущий матч команды Рапид был сыгран против Динамо - 04.11.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

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