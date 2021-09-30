Рапид - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рапид (Вена) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Allianz Stadion.
Дата проведения матча: 25.11.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между клубами Рапид (Вена) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Рапид осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Рапид в предыдущем футбольном матче 30.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич
Предыдущий матч команды Рапид был сыгран против Динамо - 04.11.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
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