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Рома - Заря онлайн трансляция матча

Лига конференций - 25 ноября 2021, 22:00 - Олимпийский стадион
Рейтинг матча:
Рома
Рим
До начала
00 : 00 : 00
Заря
Луганск
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Рома
35%
Ничья
15%
Заря
50%
П1: 1.31 Х: 4.44 П2: 11.50
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 12.00
П1: 1.31 Х: 4.44 П2: 11.50
П1: 1.31 Х: 4.44 П2: 11.50
П1: 1.31 Х: 4.40 П2: 11.00
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Заря Луганск выигрывает в 28%.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Рома забивает 2.18 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.74 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Заря Луганск выигрывает в 28% матчей.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вы знали, что Рома забил 27% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Рома
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Заря
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеция 3 - 2 Завершен Рома П
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Рома 2 - 2 Завершен Будё-Глимт Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Рома В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес В
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Заря 2 - 0 Завершен ЦСКА В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Рома
35%
Ничья
15%
Заря
50%
П1: 1.31 Х: 4.44 П2: 11.50
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 12.00
П1: 1.31 Х: 4.44 П2: 11.50
П1: 1.31 Х: 4.44 П2: 11.50
П1: 1.31 Х: 4.40 П2: 11.00
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Кумбулла, Смоллинг, Манчини (к) – Эль-Шаарави, Мхитарян, Верету, Карсдорп – Дзаньоло, Абрахам, Перес.
Инфо
Стартовый состав Зари: Мацапура – Жуниньо, Имереков, Вернидуб (к), Фаворов – Кабаев, Цвек, Булеца, Шахаб – Аллахьяр, Громов.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций Рома – Заря.
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Анонс матча "Рома" - Заря 25.11.2021, Лига конференций

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 25.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Рома", тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и "Рома" в предыдущем футбольном матче 30.09.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Заря можно посмотреть 25.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Дженоа - 21.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Львов - 20.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча "Рома" - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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