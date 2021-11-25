Рома - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча "Рома" - Заря 25.11.2021, Лига конференций

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 25.11.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Рома", тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и "Рома" в предыдущем футбольном матче 30.09.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)

Год основания "Рома" (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Дженоа - 21.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Львов - 20.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

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